Subwayn leipä ei ole leipä, päätti oikeus Irlannissa – taustalla kiista veronmaksusta

Peruselintarvikkeet on Irlannissa vapautettu arvonlisäverosta, mutta Subwayn leivässä on liikaa sokeria leiväksi.

Irlannin korkein oikeus on päättänyt, etteivät täytettyjä leipiä myyvän Subway-ketjun leivät täytä leivän määritelmää. Syynä on se, että Subwayn leivissä on liikaa sokeria.

Oikeus otti kantaa asiaan Subway-pikaruokapaikkoja Irlannissa pyörittävän Bookfinders Ltd:n alempien oikeusasteiden päätöksistä tekemän valituksen vuoksi.

Yhtiön mielestä sen leivistä ei pitäisi veloittaa arvonlisäveroa, koska leipä ja muut peruselintarvikkeet on Irlannissa vapautettu alv:stä.

Oikeuden mielestä nollaverokantaa ei kuitenkaan voida soveltaa Subwayn leipiin, sillä niissä on viisinkertaisesti sokeria perusleipään verrattuna. Rajana on, että sokeria voi leivässä olla enintään kaksi prosenttia taikinaan lisättyjen jauhojen painosta.

Päätöksestä uutisoineen The Irish Times -sanomalehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan peruselintarvikkeiden nollaverokanta on ollut Irlannissa käytössä vuodesta 1972 lähtien. Laissa on haluttu tehdä ero perusleivän ja muiden leipomusten välillä, joten määrittely on sen vuoksi laadittu hyvin tarkasti.

Subwayn leipiä koskeva kiista alkoi jo vuonna 2006, jolloin verottaja torjui Bookfinders Ltd:n vaatimuksen arvonlisäveropalautuksista.

