101-vuotias Paavo Heinola kävelee 200 metriä päivittäin kolapullon takia – "Minulle ei vesi käy, ei millään"

Yli 100-vuotiaiden määrä Suomessa on kasvanut vauhdilla.

Satakunnan Karvialla tie ammottaa tyhjyyttään. Näköpiirissä on vain peltoa ja idyllisiä puutaloja. Sekä rauhallisesti eteenpäin tepasteleva mies. Hän on 101-vuotias sotaveteraani Paavo Heinola.

Vetreän miehen arkirutiineihin kuuluu miltei päivittäinen kävely Käntynmäen kyläkaupalle. Matkaa kertyy taitettavaksi noin 100 metriä suuntaansa.

Reissuun sysää hinku päästä kaupoille. Muiden ostosten ja Veikkauspelien teon yhteydessä Heinola ostaa joka kerta 1,5 litran kolapullon.

– En tiedä, mikä muka olisi parempi janojuoma. Ja minulle ei vesi käy, ei millään, Heinola kertoo.

Heinola on tuttu näky ohi ajaville autoilijoille. Kasper Heimolehto / Yle

100-vuotiaita yhä enemmän

Tilastokeskuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Suomessa oli vuoden 2019 lopussa 908 yli 100-vuotiasta. Tuhannen rajan arvioidaan ylittyvän vuonna 2021.

Määrä on kasvanut vauhdikkaasti viimeisen 20 vuoden aikana. Esimerkiksi vuonna 2000 100 vuotta täyttäneitä oli noin 250.

Reilun 2 000 asukkaan Karvialla väestön ikäjakauma on selvästi vanhemmalla puolella. 65–74-vuotiaita karvialaisista on reilu 10 prosenttia ja yli 85-vuotiaita 5 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuntien väestön ikärakenteesta. (siirryt toiseen palveluun)

Omalle pitkäikäisyydelleen Heinola ei osaa kertoa syytä.

– Jalat tuppaa viemään liiankin lujaa. Täytyy itse komentaa niitä, että "hiljennä!", Heinola naurahtaa.

Katso jutun pääkuvaa tai tästä klikkaamalla, miten Heinolan ostosreissu sujuu.

Kyläkaupan merkitys on suuri

Vuonna 1919 syntynyt Paavo Heinola kertoo, että kyläkauppa on ollut samalla paikalla niin kauan kuin hän muistaa. Kauppiaat ovat vain välissä vaihtuneet.

Käntynmäen kyläkauppa on toden totta palvellut jo 1920-luvulta lähtien.

Heinolan mukaan kaupalle tultaessa näkee aina tuttuja.

Kyläkauppojen määrä on romahtanut Suomessa viime vuosikymmenien aikana. Haja-asutusalueilla niiden merkitys on elintärkeä varsinkin ikäihmisille. Kasper Heimolehto / Yle

Kyläkaupan olemassaolo on äärimmäisen tärkeää rollaattorin kanssa liikkuvalle miehelle.

– Tästä on viisi kilometriä kirkolle, jossa on seuraavaksi lähin ruokakauppa. Ei siitä tulisi mitään, sen on pakko olla tässä.

Paavo Heinolalle kolajuoma maistuu, vesi ei. Kasper Heimolehto / Yle

