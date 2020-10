Tutkija: Trumpin koronakaranteeni antaa tilaa Joe Bidenille

Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla ja tämän puolisolla Melania Trumpilla on todettu koronavirustartunta.

Presidentti Donald Trumpin koronakaranteeni vaikuttaa hänen kampanjaansa ja sillä voi olla suuret vaikutukset myös vaalien lopputulokseen, arvioi vieraileva tutkija Maria Annala Ulkopoliittisesta instituutista.

Trump on kertonut aloittaneensa karanteenin ja pysyttelevänsä Valkoisessa talossa. Karanteenin kestosta ei ole kerrottu, mutta se on normaalisti kaksi viikkoa.

Annala uskoo, että presidentti pysyy karanteenissa, vaikka hän on osoittanut haluttomuutta noudattaa koronasääntöjä.

– Hän on kärsinyt siitä poliittisesti. Hänen katsotaan hoitavan huonosti pandemiaa. Jos hän rikkoisi koronakaranteenia, hän kärsisi siitä vähintään yhtä paljon ellei enemmänkin kuin siitä, ettei pääse kampanjoimaan, Annala sanoo.

– Trump on ainakin kaksi viikkoa poissa pelistä ja se on aikaa hurjaa, kun vaaleihin on nelisen viikkoa.

Annalan mukaan tilanne antaa vastaehdokkaalle, demokraattipuolueen Joe Bidenille tilaa saada omaa viestiään kuuluviin.

– Trump on hyvä hallitsemaan tilaa, kuten ensimmäisessä vaaliväittelyssäkin nähtiin. Bidenille jää nyt mahdollisuus saada huomiota. Jos hän käyttää sen hyvin, se voi olla todella olennaista lopputuloksen kannalta.

Suurin osa äänestäjistä tehnyt jo päätöksensä

Trumpin lääkäri on kertonut, että presidentti voi tässä vaiheessa hyvin. Vakava sairastuminen voisi kuitenkin käytännössä katkaista Trumpin kampanjan kokonaan.

– Hän ei välttämättä toipuisi vaaleihin mennessäkään. Se tarkoittaisi, ettei hän pystyisi käytännössä kampanjoimaan itse ollenkaan, mikä olisi äärimmäisen poikkeuksellista.

Annala uskoo, että Joe Biden jatkaa kampanjaansa normaalisti Trumpin koronatartunnasta huolimatta. Trumpin päihittäminen on niin tärkeää, että siinä ei ole varaa ritarillisuuteen.

– Jos asia olisi toisin päin, Trump ei ikimaailmassa keskeyttäisi kampanjointia. Trump käyttäisi tilanteen maksimaalisesti hyväkseen, Annala huomauttaa.

– Toisaalta suurin osa amerikkalaisista on päättänyt jo ajat sitten, ketä he äänestävät, Annala sanoo.

– He ovat niin puolueuskollisia, että moni pystyisi sanomaan, ketä he äänestävät vuonna 2024 ja 2028, eikä tarvitsisi edes miettiä. Ei tarvitse edes tietää, kuka on ehdolla.

Yle seuraa: Donald Trumpilla koronatartunta – jatkaa töitään karanteenissa, presidentille virtaa paranemistoivotuksia ja julmia vitsejä

Kirjeenvaihtajalta: Trump on sairas – etusivu uusiksi, entä vaalit?