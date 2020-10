Suomen Lappiin rakennetaan kansainvälistä revontulitutka-asemaa – rakentamista on suunniteltu yhdessä paikallisten kanssa

Tutka-aseman pohjatyöt on tehty. Rakennuspaikaksi on valikoitunut vanha soranottopaikka, josta ei aiheudu suurta vahinkoa alueen poronhoidolle.

Tutka-aseman pohjatyöt on tehty. Rakennuspaikaksi on valikoitunut vanha soranottopaikka, josta ei aiheudu suurta vahinkoa alueen poronhoidolle. Vesa Toppari / Yle

Suomen Karesuvantoon on rakenteilla tutkakenttä, joka välittää kolmiulotteista kuvaa yläilmakehän sähkövirroista. Karesuvannon EISCAT 3D-tutka koostuu hehtaarin kokoisesta hunajakennon muotoisesta antennikentästä, jossa on yhteensä noin 10 000 yksittäistä signaalia vastaanottavaa antennia.

EISCAT eli European Incoherent Scatter Scientific Association on kansainvälinen tutkimuslaitosten yhteenliittymä, jonka tutkahankkeessa Suomen Karesuvantoon, Ruotsin Kiirunaan ja Norjan Skibotniin rakennetaan kolmiulotteista kuvaa välittävät 3D tutka-asemat.

Karesuvannon 3D-tutka selvittää, miten avaruudesta peräisin olevat suurienergiset hiukkaset ja sähkövirrat vaikuttavat ilmakehän eri osissa 60–1 000 kilometrin korkeudessa. Tutkakuviin nojaavan tutkimuksen avulla on mahdollista muun muassa olla mukana kehittämässä vaihtoehtoa ydinvoimalle.

– Jos löydämme keinon kopioida tähdissä tapahtuvan fuusioreaktion, voimme tuottaa energiaa ilman vahingollisen jätteen syntymistä. Fuusioreaktion kannalta on olennaista tutkia, kuinka plasma käyttäytyy ja miten sitä voitaisiin mahdollisesti hallita. Maan yläilmakehässä on meitä lähin luonnon plasma-alue. Sen tutkiminen ja käyttäytymisen selvittäminen eri oloissa, kuten auringonpurkausten sattuessa, hyödyttävät suoraan fuusioreaktion kehittäjiä ja tutkijoita, Sodankylän geofysiikan observatorion apulaisjohtaja Jyrki Manninen kertoo.

Yksi purkausten näkyvä seuraus ovat revontulet. 3D-tutka kulkeekin kansankielellä nimellä revontulitutka. Tutkalla voi selvittää myös avaruussäähäiriöiden vaikutusta teknologisiin järjestelmiin, kuten satelliitteihin, satelliittipaikannukseen ja sähkönjakeluverkkoihin.

– Hyvin voimakas auringonpurkaus voi sekoittaa ja ylikuormittaa sähköjärjestelmät samanaikaisesti koko Euroopassa. Kun selvitämme, miten eri hiukkaset ja aineet liikkuvat ilmakehän yläosissa, voimme kehittää ennustejärjestelmiä suurten magneettisten häiriöiden vaikutusten lievittämiseksi, Manninen kertoo.

Enontekiön kunnanjohtaja pitää hyvänä mainoksena kunnalle

Enontekiöllä tutka-aseman rakentamista tervehditään ilolla, sanoo kunnan johtaja Jari Rantapelkonen. Hän näkee tutka-aseman sopivan kunnan toimintaan.

– Kunta tukee ensinnäkin tutkimuksellista toimintaa ja toiseksi haluamme Enontekiöllä mainostaa itseämme revontulipaikkana, myhäilee Rantapelkonen.

Kunnassa ei kuitenkaan odoteta tutka-aseman tuovan kovin suurta rahallista hyötyä alueelle.

– Tulevaisuudessa kyllähän, jos siellä käy ihmisiä tekemässä työhommia, niin siitä voi olla pientä hyötyä myös Karesuvannon kylälle, mutta en minä nyt usko, että siitä mitään isoa jokapäivästä hyötyä kuitenkaan tule olemaan, sanoo Rantapelkonen.

Enontekiön kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen iloitsee tutka-aseman rakentamisesta Karesuvantoon. Vesa Toppari / Yle

Tutka-aseman rakentamista on suunniteltu yhdessä paikallisten kanssa

Käsivarren paliskunta on ollut mukana suunnittelemassa rakennuspaikkaa tutka-asemalle. Paliskunnan varaporoisäntä Per Antti Labba kiittelee hyvästä yhteistyöstä hankkeen toimijoiden kanssa.

– Kävimme yhdessä katsomassa sellaisen paikan tutka-asemaa varten, jossa oli jo ollut soramonttu ja jonne oli jo tie ja sähkö vedettynä. Siitä ei aiheudu suuria vaikutuksia alueen poronhoidolle, sanoo Labba.

Käsivarren poronhoitajat ja tutkahankkeen toimijat kävivät alkutalvesta 2016 yhteistuumin katsomassa sopivaa rakennuspaikkaa tutka-asemalle. Minna Näkkäläjärvi / Yle

Tutkajärjestelmän pitäisi olla käytössä vuonna 2023

Tutka-aseman alueella on tutkittu maan routivuus ja todettu se routivaksi. Perusmaan tasaamisen jälkeen alueelle on asennettu lämpöeristekerros rakennekerroksineen. Myös perustuselementit ukkosenjohdatusdipoleille on asennettu.

Tällä hetkellä antennikenttä odottaa kilpailutettujen antennimoduulien saapumista Kiinasta sekä tutkimusrakennuksia, joiden suojissa tutka-aseman älylaitteet sijaitsevat. Päätös Suomesta toimitettavista tutkimus- ja varastorakennuksista tehdään lokakuun aikana. Koko tutkajärjestelmän arvioidaan olevan käytössä vuonna 2023.

Suomen osuus EISCAT:in noin 70 miljoonan euron hankkeesta on 12,8 miljoonaa euroa. Suomesta mukana ovat Oulun yliopisto, Ilmatieteen laitos ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.