Brexit voi tuoda ongelmia brittioluen ystäville – "Vientini EU-maihin voi katketa vuodenvaihteessa", sanoo panimon omistaja

WOKINGHAM Keittämöhalliin saapunut panimon omistaja Darron Anley laittaa ensin nenänsä lasiin ja varmistaa arvion vielä siemauksella. Kyllä, Let the Night In -oluen uusi erä on valmis tölkitettäväksi.

Huolena on kuitenkin, ettei Anleyn Siren-panimon black IPA -olut kuohu koskaan vaikkapa suomalaisten tuopeissa.

– Pelkään, että EU-vientini katkeaa täysin ensi vuoden alussa. En pysty varautumaan mihinkään. Saatan saada viranomaisilta kolme keskenään ristiriitaista ohjetta, kun kysyn vientisäännöistä, Anley sanoo.

Britannian EU-eron siirtymäkausi päättyy vuodenvaihteessa. Elintarvikkeiden ja juomien viejillä Britanniassa ei ole vieläkään tietoa esimerkiksi siitä, mitä pakkausmerkintöjä tuotteilta vaaditaan. (siirryt toiseen palveluun)

– Tölkeissämme on 100 000 kappaleen minimierä ja niiden ulkoasun muuttaminen on kallista. Jo tästä syystä EU-viennin katkeaminen on täysin mahdollista, Anley sanoo.

Siren-panimossa ei nähdä, kuinka brexitistä saataisiin sellaisia hyötyjä, jotka korvaisivat EU-kaupan vaikeutumisen. Pasi Myöhänen / Yle

Brexit uhkaa nostaa brittituotteiden hintoja

Jos vapaakauppasopimus EU:n kanssa saadaan sinetöityä, Britannia välttyy kaikkein ankarimmalta taloudelliselta brexit-iskulta (siirryt toiseen palveluun). Ongelmia on kuitenkin tulossa jumiutuneiden neuvottelujen lopputuloksesta riippumatta.

Britannia on päättänyt irrottautua EU:n sisämarkkinoilta ja joutuu pian kokemaan, mitä virtaviivaistetun kauppasuhteen katkeaminen tarkoittaa käytännössä, selittää professori Alan Winters.

– Sisämarkkinoiden jäsenyys takasi sen, että esimerkiksi panimo pystyi luottamaan siihen, että tuote kelpaa EU:lle, jos se kelpaa brittiviranomaisille. Pian vientiyritysten täytyy paitsi seurata EU:n sääntöjä, myös todistaa tehneensä niin, Winters sanoo.

Professori Alan Winters arvioi, että sopimukseton brexit tuo Britannian kansantuotteelle 5–8 prosentin iskun. Pasi Myöhänen / Yle

Lisääntynyt byrokratia tuottaa lisäkustannuksia todennäköisesti myös brittituotteiden maahantuojille. UK Trade Policy Observatory -tutkimuskeskusta johtava Alan Winters uskoo, että tämä näkyy brexitin siirtymäajan päätyttyä esimerkiksi brittioluiden hinnoissa.

Palvelukaupan tyrehtyminen on Britannialle raskas isku

Monet alat Britanniassa kärsisivät brexit-kauppaneuvottelujen kaatumisesta panimoitakin pahemmin. Sopimukseton brexit toisi tullimuureja, jotka saattaisivat tuhota laajasti työllistävän autoteollisuuden toimintaehdot ja veisivät esimerkiksi monen brittiläisen lampaanlihan tuottajan konkurssiin.

Voit lukea Ylen jutun lampaankasvattajien huolista täältä.

Kansantaloudellisesti katsoen palvelujen viennin tyrehtyminen on kuitenkin vakavampi ongelma.

– Palvelut muodostavat 80 prosenttia taloudestamme ja puolet viennistä. Ne eivät edes ole kauppasopimusneuvottelujen piirissä, professori Winters muistuttaa.

Lihan ja oluen kaltaisten tuotteiden tullimaksuista on paljon helpompi sopia kuin vaikkapa lääkärin tai kirjanpitäjän pätevyysvaatimuksista.

Alan Winters pitääkin Britannian hallituksen haaveita brexitin hyödyistä kaukaa haettuina.

– 40 vuoden läheisten EU-suhteiden korvaaminen kaupalla muun maailman kanssa oli brexit-mielisten harhakuvitelmaa. Murros tuo aina mahdollisuuksia, mutta EU-eron suhteen olen pessimisti.

Suunnitelmat jäätyivät mutta toivo elää

Panimoyrittäjä Darron Anleykään ei luota pääministeri Boris Johnsonin hallituksen lupauksiin esimerkiksi entistä paremmista globaaleista kauppasopimuksista. (siirryt toiseen palveluun)

Anley vie oluitaan Kiinaan jo nyt eikä näe, kuinka brexitistä saataisiin sellaisia hyötyjä, jotka korvaisivat EU-kaupan vaikeutumisen.

Panimon omistaja Darron Anley keskustelee kollegansa kanssa. Pasi Myöhänen / Yle

– Brexit on tuonut meille vain tuskaa. Esimerkiksi raaka-ainekulut ovat nousseet punnan arvon laskemisen takia.

Brittioluen täydellistä katoamista suomalaistuopeista tuskin tarvitsee pelätä, kävipä brexit-neuvotteluissa kuinka tahansa.

EU-eron tuoma epävarmuus on kuitenkin jo nyt voinut supistaa tuotevalikoimaa: Lisäbyrokratia on pienpanimoille kovempi isku kuin valtavilla resursseilla varustetuille juomajäteille.

Vuonna 2013 perustetun pienpanimon omistaja Anley tähyää esimerkiksi Pohjoismaihin, mutta neljä vuotta jatkunut epävarmuus on jäädyttänyt suunnitelmat täysin. Hän uskoo kuitenkin, että mahdollinen vientikatkos vuodenvaihteessa jää lyhyeksi.

– Olen kohtalaisen luottavainen, että löydämme lopulta keinot vientiin ja tuotteiden myyntiin sopivalla hinnalla EU:ssa. Ratkaisujen löytyminen voi kuitenkin viipyä, emmekä koronaepidemian vuoksi tarvitsisi muita huolia.

Voit keskustella aiheesta tiistai-iltaan 6.10. klo 23 asti.