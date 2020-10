Paperityöläiset pelkäävät työehtojensa puolesta ja varoittavat muita: "Tämä tauti voi levitä tästä"

Työntekijät ovat tyrmistyneitä työnantajapuolta edustavan Metsäteollisuus ry:n eilisestä päätöksestä irtautua yksipuolisesti työehtosopimustoiminnasta. Asia herättää ihmetystä vielä yhden yön sulattelun jälkeenkin.

– Kyllähän se on paljon hämmennystä herättänyt ja ehkä enemmän nyt on kysymyksiä kuin on vastauksia. Vuorokausi ollaan asiaa mietitty ja tämä on vielä yhtä suurta kysymysmerkkiä, sanoo UPM Kymin paperitehtaan pääluottamusmies Pasi Untolahti Kuusankoskelta.

Kyseessä on iso mullistus, koska Suomessa on sovittu työntekijöiden palkoista ja työehtosopimuksista valtakunnallisella tasolla jo 1940-luvulta lähtien. Jatkossa työehdoista neuvotellaan yritysten ja työntekijöiden kesken. Metsäteollisuudessa siirrytään nyt kokonaan uuteen aikakauteen.

Näin sanoo myös työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen.

– Paikallista sopimista on suunniteltu monin eri tavoin, mutta tällaista vaihtoehtoa ei tiettävästi kukaan pitänyt mielessä. Kyllä se todellinen yllätys oli. Moneen vuosikymmeneen ei ole tapahtunut tällaista, Koskinen sanoo.

Vaativat ajat edessä

UPM Kymin paperitehtaan pääluottamusmies Pasi Untolahti uskoo, että paikallisille luottamushenkilöille tulee jatkossa enemmän vastuuta työehtoja sopiessa. Luottamushenkilöiden pitää olla asioista ajan tasalla.

– Vaativammat ajat on ihan varmasti edessä päin.

Untolahden mukaan paikallinen neuvotteleminen voi sujua joissakin yksiköissä helpommin kuin toisissa. Hän uskoo, että neuvottelut sujuvat helpommin yksiköissä, jotka tuottavat reilusti voittoa ja porskuttavat eteenpäin vuodesta toiseen.

– Sellaisissa yksiköissä, joissa on vähän vaikeampaa, toki sopiminenkin on silloin vaikeaa. Se voi tarkoittaa, että alkaa muodostua erilaisia työehtosopimusmääräyksiä eri puolille Suomea.

UPM Kymin paperitehtaan pääluottamusmies Pasi Untolahti uskoo, että paikallinen sopiminen yhdistää ammattiyhdistysväkeä. Antro Valo / Yle

Toisaalta hän näkee, että paikallinen sopiminen yhdistää ammattiyhdistysväkeä.

– Uskon, että tämä tulee yhdistämään meitä paperiliittolaisia ja vahvistaa meidän liiton asemaa joka tapauksessa, olipa neuvotteluasetelma mikä tahansa. Olen sitä mieltä, että tämä yhtenäistää ja vahvistaa koko paperin kenttää, UPM Kymin paperitehtaan pääluottamusmies Pasi Untolahti sanoo.

Selvät pelisäännöt

Stora Enson Anjalankosken tehtaiden pääluottamusmies Jari Punakivi ei osaa sanoa, mitä hyvää työpaikkakohtaisista neuvotteluista voisi seurata työntekijöille.

– Tietysti voihan olla joitain sellaisia asioita, joista saadaan sovittua paikkakunnalla paremmin, mutta aika vähän niitä on.

Punakivi huomauttaa, että joitakin paikallisia sopimuksia on tehty aiemminkin, eli se ei ole täysin uusi asia.

– Siihen voin sanoa suoraan, että täytyy olla kuitenkin selvät pelisäännöt, ettei olla kuin villissä lännessä.

Jari Punakivi kuitenkin luottaa siihen, että Paperiliitto saa selvitettyä asiat, kunnes nykyinen työehtosopimus päättyy vuoden 2021 loppupuolella. Samaa mieltä on UPM Kymin paperitehtaan pääluottamusmies Pasi Untolahti.

– Minusta tuntuu, ettei tämä ole Metsäteollisuus ry:ltä ihan shakki–matti-juttu, vaan Paperiliitto tulee jatkossakin neuvottelemaan ja kontrolloimaan jonkin verran, Untolahti sanoo.

Yhteiskuntarauhaan särö

Siihen millä tavalla Metsäteollisuus ry:n ilmoitus vaikuttaa työmarkkinarauhaan ja voivatko lakot lisääntyä, Anjalankosken tehtaiden pääluottamusmies Jari Punakivellä ei ole suoraa vastausta.

– Se riippuu siitä, mitä työnantaja asioissa hakee ja miten niissä päästään sopuun, Jari Punakivi toteaa.

UPM Kymin paperitehtaan pääluottamusmies Pasi Untolahti pitää selvänä, että paikallisilla neuvotteluilla on negatiivia vaikutuksia työntekijöiden asemaan siinä tilanteessa, jos työnantaja- ja työntekijäosapuoli eivät pääse yhteisymmärrykseen.

– On selvää, ettei yksilölakoilla saada lopputuloksia.

Pasi Untolahti UPM Kymiltä uskoo, että Metsäteollisuus ry:n ilmoituksella on laajempaa vaikutusta myös koko suomalaiseen yhteiskuntaan.

– Kyllähän minä sitä pelkään, että tämä tauti voi levitä tästä.

