Trump sai koronan: luvassa on jännittävää poliittista draamaa – tässä lyhyet vastaukset siitä, mitä tiedämme nyt

Presidentti Donald Trump palaamassa kampanjatilaisuudesta Valkoiseen taloon torstaina 1. lokakuuta. Trump kampanjoi vielä torstaina New Jerseyssä. Saul Loeb / AFP

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja hänen puolisonsa Melania Trump ovat saaneet koronavirustartunnan. Uutisella voi olla suuria vaikutuksia Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.

Kokosimme vastauksia ensimmäisiin kysymyksiin.

Mitä Trumpin tartunnasta tiedetään?

Trumpin lääkärin mukaan Trumpit ovat tällä hetkellä hyvissä voimissa.

Trump kertoi omasta ja puolisonsa koronatartunnasta Twitterissä perjantaiaamuna Suomen aikaa. Hän kertoi aloittavansa karanteenin heti.

– Selviämme tästä yhdessä, Trump kirjoitti.

Presidentin lääkärin Sean Conleyn mukaan molemmat Trumpit voivat toistaiseksi hyvin.

– Odotan presidentin jatkavan virkansa hoitamista keskeytyksettä toipumisensa ajan, Conley kirjoittaa lausunnossaan (siirryt toiseen palveluun).

Melania ja Donald Trump saapumassa Clevelandiin tiistaina 29.9. ensimmäistä vaaliväittelyä varten. Mandel Ngan / AFP

Onko Trumpilla varmasti koronatartunta?

Ei ole syytä epäillä, että presidentti valehtelisi asiasta.

Sosiaalisessa mediassa moni on jo spekuloinut, onko Trumpilla todellisuudessa edes koronatartuntaa.

On selvää, että totuus todennäköisesti vuotaisi julki nopeasti ja vahingoittaisi Trumpia. Aiemmista paljastuskirjoista on jo nähty, että salaisuudet eivät pysy Valkoisen talon seinien sisällä kovin hyvin.

Miten vakava tartunta on?

Tätä ei tiedetä. 74-vuotias Trump kuuluu riskiryhmään, mutta moni sairastaa koronan lievänä.

Lääkäri Conley ei kertonut lausunnossaan, onko Trumpilla oireita.

Se tiedetään, että ikääntyneillä vakavan sairauden ja kuoleman riski on suurempi kuin nuorilla. Brittitutkijat ovat arvioineet (siirryt toiseen palveluun), että koronatartunnan saaneista 65–74-vuotiaista noin kolme sadasta kuolee. Vanhojen miesten riski on suurempi kuin naisten.

Mistä Trump olisi voinut saada tartunnan?

Tästäkään ei ole varmaa tietoa, mutta Valkoisen talon koronavarotoimet ovat vaikuttaneet lepsuilta.

Esimerkiksi pari viikkoa sitten Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun vierailulla maskeja ei käytetty eikä turvavälejä noudatettu (siirryt toiseen palveluun).

Benjamin Netanjahu (vas.) vieraili Valkoisessa talossa 15. syyskuuta. Seremoniassa allekirjoitettiin sopimus Israelin ja Arabiemiraattien suhteen normalisoinnista. AOP

Trump on itse väheksynyt koronaviruksen vaarallisuutta (siirryt toiseen palveluun). Vielä torstaina hän sanoi illallistilaisuudessa pitämässään puheessa (siirryt toiseen palveluun), että pandemian päättyminen on näköpiirissä.

Myös presidentin läheisellä avustajalla Hope Hicksillä on koronatartunta, josta kerrottiin julkisuuteen pari tuntia ennen kuin presidenttiparin tartunnoista ilmoitettiin. Hicks matkusti presidentin mukana ensimmäiseen vaaliväittelyyn tiistaina.

Hope Hicks on yksi presidentti Trumpin läheisimmistä avustajista. Kuva on maaliskuulta 2018. Mandel Ngan / AFP

Miten tartunta vaikuttaa presidentinvaaleihin?

Äänestäjien reaktioita ei vielä tiedetä.

Presidentin tartunta pitää koronavirusepidemian korkealla uutisagendalla, mikä ei todennäköisesti ole Trumpin mieleen.

Toisaalta Trumpin koronaeristys voi merkitä sitä, että Joe Biden saa tilaisuuden nostaa itselleen tärkeitä asioita esiin julkisuudessa, kun Trump ei hallitse otsikoita lausunnoillaan.

Samalla on hyvä muistaa, että valtaosa äänestäjistä on jo päättänyt, kumpaa ehdokasta he aikovat äänestää.

Lue lisää: Tutkija: Trumpin koronakaranteeni antaa tilaa Joe Bidenille

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden ja tämän vaimo Jill Biden kannattajiensa seurassa Ohiossa 30. syyskuuta. Alex Wong / AFP

Ehtiikö Trump enää kampanjoida ollenkaan?

Ainakin seuraava vaaliväittely 15. lokakuuta saatetaan perua.

Vaaleihin on enää 32 päivää aikaa, joten Trump joutuu perumaan monia kampanjatilaisuuksiaan.

Yhdysvaltain tautiviraston CDC:n ohjeiden mukaan Trump voisi lopettaa eristäytymisen aikaisintaan 10 päivän päästä.

CDC opastaa (siirryt toiseen palveluun), että koronavirustartunnan saanut henkilö voi tavata muita ihmisiä 10 päivää oireiden ilmaantumisen jälkeen, jos kuumetta ei ole ollut vuorokauteen ja muut oireet ovat lieventymässä. Vakavasti sairastuneita ohjeistetaan jatkamaan eristäytymistä pidempään.

Presidentti Trump käytti kasvomaskia vieraillessaan Whirlpoolin tehtaalla Ohiossa elokuussa. Jim Watson / AFP

Voiko Joe Biden sairastua myös?

Tiistain vaaliväittely on ollut riski.

Paikalla Clevelandissa oli sekä Bidenin että Trumpin läheisiä ja esikuntaa.

Biden toivotti perjantaina Trumpeille pikaista paranemista Twitterissä, mutta ei kommentoinut omaa vointiaan.

Tiistain vaaliväittelyssä (siirryt toiseen palveluun) paikalle saapunut Trumpin lähipiiri ei käyttänyt maskeja, vaikka väittelypaikalla oli maskipakko.

Presidentti Donald Trump ja demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden kohtasivat ensimmäisessä vaaliväittelyssä Clevelandissa tiistaina 29. syyskuuta. Jim Watson / AFP

Mitä jos kumpikaan ehdokkaista ei voi osallistua vaaleihin?

Todennäköisesti puoluejohto valitsisi uudet ehdokkaat.

Perustuslakiprofessori Richard Pildes selittää Washington Postissa (siirryt toiseen palveluun), mitä tapahtuisi, jos presidenttiehdokas vetäytyy tai kuolee nimittämisensä jälkeen.

Prosessi on aika monimutkainen. Sekä demokraateilla että republikaaneilla puolueen kansallinen komitea valitsisi ensin uuden ehdokkaan. Sen jälkeen ehdokkaan nimi pitäisi vaihtaa erikseen jokaisessa osavaltiossa.

Nyt ennakkoäänestys on kuitenkin ehtinyt jo alkaa useissa osavaltioissa, mikä mutkistaa tilannetta. Jos valmiita sääntöjä ei löydy, todennäköisimmin tuomioistuimet ratkaisisivat, miten toimitaan.

Voiko vaaleja siirtää?

Se on vaikeaa. Sekä kongressin edustajainhuoneen, senaatin että presidentin pitäisi hyväksyä laki vaalien siirtämisestä.

Demokraateilla on enemmistö edustajainhuoneessa, republikaaneilla senaatissa. Ja vaikka puolueet pääsisivätkin sopuun vaalien siirtämisestä, pelivara ei ole New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan kovin suuri.

Yhdysvaltain perustuslaissa nimittäin määrätään, että uuden kongressin pitää vannoa virkavalansa 3. tammikuuta, ja uuden presidentin pitää aloittaa kautensa 20. tammikuuta. Noita päivämääriä ei voi muuttaa tavallisella lailla.

Presidentti Donald Trump ja varapresidentti Mike Pence osallistuivat sotaveteraaneja kunnioittaneeseen tilaisuuteen Washingtonissa 23. syyskuuta. Mandel Ngan / AFP

Mitä tapahtuu, jos Trumpin tila huononee pahasti?

Varapresidentti Mike Pence ottaa presidentin tehtävät.

Jos presidentti sairastuu pahasti, hän voi siirtää tehtäviensä hoitamisen tilapäisesti varapresidentille. Se on harvinaista, muttei ennenkuulumatonta: George W. Bush teki niin kaksi kertaa leikkausten takia.

Jos kävisi niin, että sekä Trump että Pence olisivat kykenemättömiä hoitamaan presidentin tehtäviä, lain mukaan kolmantena vuorossa on edustajainhuoneen puhemies, demokraattien Nancy Pelosi – yksi presidentin suurimmista poliittisista vihollisista.

