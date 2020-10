"Olemme nähneet vasta jäävuoren huipun" – Yhdysvalloissa koronaepidemia vain kiihtyy, ja iso osa tartunnoista on uusissa osavaltioissa

Yhdysvallat on yksi kaikkein pahiten koronan kurittamia maita maailmassa, ja asiantuntijat arvioivat, että epidemia saattaa olla vielä kiihtymässä talvikuukausien tullessa.

Yli 7,2 miljoonaa yhdysvaltalaista on saanut koronatartunnan sitten helmikuun alun. Johns Hopkins (siirryt toiseen palveluun) -yliopiston laskureiden mukaan koronaan on Yhdysvalloissa kuollut reilut 200 000 ihmistä.

-yliopiston laskureiden mukaan koronaan on Yhdysvalloissa kuollut reilut 200 000 ihmistä. Yhdysvaltain kuolleiden määrä on noin viidesosa kaikista koronaan maailmassa kuolleista ihmisistä, vaikka maan asukasluku on vain 4 prosenttia koko maailman asukasluvusta.

Asukaslukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on kuollut noin 61 ihmistä sataa tuhatta asukasta kohden, mikä on 11:nneksi eniten maailmassa asukaslukuun suhteutettuna. Edellä ovat esimerkiksi Brasilia, Chile, Espanja ja Britannia.

Kuolleiden määrä Yhdysvalloissa on kaksinkertaistunut neljän viime kuukauden aikana.

Koronaan on kuollut Yhdysvalloissa nyt enemmän ihmisiä kuin amerikkalaissotilaita kuoli ensimmäisessä maailmansodassa ja Vietnamin sodassa yhteensä, laskee väestönlaskennasta vastaava toimisto Census Bureau (siirryt toiseen palveluun) .

Tartunnat yhä nousussa

Epidemialle ei Yhdysvalloissa ole näköpiirissä kovin nopeaa nitistymistä. Johns Hopkinsin tietojen mukaan ainakin 26 osavaltiossa on raportoitu nousua tartuntojen määrässä tällä viikolla edellisviikkoon verrattuna.

Päivittäiset tartuntojen määrät ovat nyt keskimäärin noin 40 000 uuden tartunnan luokkaa päivässä. Se on vähemmän kuin pahimpina kesäkuukausina, mutta pysynyt melko tasaisena viikkoja.

Harri Vähäkangas / Yle

– Olemme yhä polviamme myöden tämän (epidemian) ensimmäisessä aallossa, Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci on sanonut CNN:n mukaan.

Iso osa uusista tartunnoista on Yhdysvaltain pohjoisissa osavaltioissa, missä epidemia ei ole aiemmin raivonnut niin pahasti.

Esimerkiksi suurten järvien alueella sijaitseva Wisconsin raportoi keskiviikkona korkeimman kuolleiden määränsä epidemian aikana. Myös sairaalaan joutui osavaltiossa eniten ihmisiä sitten epidemian alun.

Valkoisen talon koronavirusasiantuntijat ovat varoittaneet Wisconsinin koronatilanteen nopeasta huonontumisesta.

Nyt koronatartunnan saaneen Trumpin oli määrä pitää kampanjointitilaisuuksiaan juuri Wisconsinissa tänä viikonloppuna. Wisconsin on yksi juuri niistä vaa'ankieliosavaltioista, joissa republikaanien ja demokraattien kannatus on ollut tasoissa.

Harri Vähäkangas / Yle

Florida ja Texas avautuvat, tutkijat huolissaan

Epidemian kulku on vaihdellut osavaltioittain. Keväällä Yhdysvaltain pahin tartuntakeskittymä oli New Yorkin osavaltiossa ja erityisesti kaupungissa. Osavaltion kuolleiden määrä on 16 prosenttia koko maan kuolleista.

Kun New Yorkissa alettiin saada epidemia kuriin, virus levisi toisaalla. Kesällä epidemiasta kärsi erityisesti osa maan suurimmista osavaltioista, muiden muassa Florida, Texas, Arizona ja Kalifornia.

Yhdessä vaiheessa kesää noiden neljän osavaltion tartunnat olivat yli puolet kaikista Yhdysvaltain uusista tartunnoista. Viime perjantaina niiden yhteistartuntamäärä oli noin neljäsosa kaikista uusista tartunnoista.

Nyt noissa osavaltioissa on alettu avaamaan palveluita hiljalleen uudestaan. Esimerkiksi Floridassa kuvernööri on antanut kaikille baareille ja ravintoloille luvan avautua uudelleen kokonaan. Myös Texasissa avataan esimerkiksi kauppoja, kuntosaleja ja ravintoloita.

Asiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa uudelleenavautumissuunnitelmista.

– On todellinen riski, että talvikauden tartuntanousu on jo alkanut Euroopassa. Tapausten määrä on räjähtänyt siellä. Siitä tiedämme, että se on tulossa ja odotamme sen iskevän Yhdysvalloissa pian, sanoi Washingtonin yliopiston alaisen IHME-tutkimuslaitoksen tohtori Chris Murray CNN:n haastattelussa. (siirryt toiseen palveluun)

"Olemme nähneet vasta jäävuoren huipun"

Asiantuntijat arvioivat, että koronaepidemia vain kiihtyy Yhdysvalloissa lähikuukausina. IHME -tutkimuslaitoksen ennusteen mukaan kuolleiden määrä olisi vuodenvaihteeseen mennessä vajaat 400 000.

– Olemme nähneet vasta jäävuoren huipun. Pandemiaa on kulunut vasta yhdeksän kuukautta, sanoi johtajalääkäri Syra Madad New York City Health -sairaalasta CNBC:lle. (siirryt toiseen palveluun)

Ennustettavasti iso osa kuolleista on presidentti Trumpin ikäisiä miehiä. 65–74-vuotiaat joutuvat viisi kertaa todennäköisemmin sairaalaan kuin 18–29-vuotiaat ja he kuolevat 90 kertaa todennäköisemmin, ilmenee Yhdysvaltain tartuntatautiviraston CDC (siirryt toiseen palveluun):n luvuista.

Miesten osuus kuolleista on 54 prosenttia. Lisäksi lihavat ja perussairaat kuolevat tautiin muita useammin.

Korona on iskenyt Yhdysvalloissa suhteettomasti enemmän myös mustaan ja latinoväestöön sekä alkuperäisasukkaisiin.

