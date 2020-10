Jo valittu kunnanjohtaja kieltäytyi pestistä, joka olisi päättynyt ilman kultaista kädenpuristusta - asiantuntija ihmettelee pikkukunnan sooloilua

Ruokolahden kunnassa yritetään tyynnyttää kuohuja, jotka jo valitun kunnanjohtajan kieltäytyminen pestistään nosti. Kunta jäi torstaina neuvottelujen jälkeen kokonaan ilman kunnanjohtajaa, kun tehtävään valittu Anu Sepponen kieltäytyi hyväksymästä työsopimuksensa ehtoja.

— Rahakaan ei ollut sopimusehdoissa se räikein asia, vaan sieltä tuli puun takaa muita asioita, joista ei oltu keskusteltu, Sepponen kertoo viitaten irtisanomispalkan poistamiseen ja koeajan lisäämiseen.

Ruokolahden kunnanvaltuusto teki kunnanhallituksen hyväksymään johtajasopimukseen kolme heikennystä. Kunnanjohtajan palkkaa alennettiin 500 eurolla 7 000 eurosta 6 500 euroon, irtisanomisajan palkasta luovuttiin ja sopimukseen lisättiin kuuden kuukauden koeaika.

Kuntalaki (siirryt toiseen palveluun) määrää, että kunnanjohtajalle pitää tehdä johtajasopimus, johon yleensä kirjataan muun muassa palkka ja irtisanomiseen liittyvät asiat sekä erokorvaus. Yhtä mallia ei kuitenkaan ole, vaan jokainen kunnanjohtaja neuvottelee oman sopimuksensa työnantajakunnan kanssa.

Erokorvaus on tuulisen paikan turva

Kunta- ja aluejohtamisen asiantuntija, kehityspäällikkö Jarkko Majava Kuntaliitosta kertoo, että yleensä sopimuksessa määritetään irtisanomiskorvaus esimerkiksi 10 kuukaudelle ja se, mistä hetkestä maksaminen alkaa.

Ruokolahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd.) kutsuu irtisanomisrahaa "kultaiseksi kädenpuristukseksi”, joka ei hänen mukaansa ole itsestäänselvyys.

— Mitä tulee tällaiseen kultaiseen kädenpuristukseen, niin valtuuston kokouksessa se poistettiin. Yhä useammissa sopimuksissa tällaisia ei nykypäivänä ole.

Johtajasopimus on kunnan johtamisen väline, jossa myös sovitaan kunnanjohtajan työn tavoitteista ja yhteistyöstä luottamushenkilöjohdon kanssa. Erokorvaus on tärkeä siksi, ettei kunnanjohtajalla ole muiden työntekijöiden lailla samanlaista työsuhdeturvaa, Jarkko Majava muistuttaa.

— Sopimuksia on paljon erilaisia, mutta jos kunta on ehdottanut, että ei makseta minkäänlaista erokorvausta, niin se on poikkeuksellista. Joskus aiemmin on ollut näitä, joissa ei ole sovittu tarkasti. Kun kuntalakiin tuli vuonna 2015 johtajasopimus, sen jälkeen en ole tällaisiin törmännyt, Majava sanoo.

Kansanedustajanakin toimiva Suna Kymäläinen (sd.) on politiikan konkari. Hanne Salonen / Eduskunta

Vanhasta paikasta olisi pitänyt irtisanoutua heti

Ruokolahdella närää aiheutti myös se, ettei Anu Sepponen irtisanoutunut Rautalammin kunnanjohtajan tehtävästään heti valinnan jälkeen.

— On hyvin normaalia, että kun tulee valituksi, irtisanoo itsensä edellisestä paikasta. Kun meillä esimerkiksi valittiin hallintojohtaja, hän irtisanoi itsensä edellisestä paikasta heti seuraavana päivänä. Näin myös kunnanjohtajan valinnassa normaalisti toimitaan, Suna Kymäläinen sanoo.

Kuntaliiton kehitysjohtaja Jarkko Majava on asiasta eri mieltä.

— Yleisesti ei kannata irtisanoutua, ennen kuin uudessa sopimuksessa on nimeä alla.

Ruokolahden uuden kunnanjohtajan olisi haluttu aloittavan 1. lokakuuta, kun Tuomo Sallinen siirtyy Lappeenrannan kaupungin sihteeriksi. Nyt kuntaa johtaa väliaikaisesti hallintojohtajan virkaa tekevä Eija Hämäläinen. Kalle Purhonen / Yle

Ei hyvää käytöstä

Anu Sepponen kertoo, että olisi ollut valmis joustamaan palkassa paljonkin. Alkuperäinen palkkatoive, joka oli kunnan luottamushenkilöiden tiedossa valintahetkellä, oli 7800. Siitä Sepponen oli valmis joustamaan 7300 euroon, ja lopulta 7000 euroon, joka oli myös edellisen kunnanjohtajan palkka. Sekään ei riittänyt kunnalle.

Vaikka jokaisen kunnanjohtajan johtajasopimus on omanlaisensa, ei yksipuolisesti palkan muuttaminen ole yleistä.

— On hiukan erikoista, että palkkaa lähdetään valtuuston toimesta laskemaan. Se on poikkeuksellista, eikä kuulu hyvään neuvottelukulttuuriin, Kuntaliiton Jarkko Majava sanoo.

Ruokolahdella joudutaan olemaan jonkin aikaa ilman kunnanjohtajaa ja tehtävää hoitaa nykyinen vt. hallintojohtaja. Edellinen kunnanjohtaja Tuomo Sallinen siirtyi Lappeenrannan kaupunginsihteeriksi lokakuun alussa.