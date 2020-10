Tutkija: Metsäteollisuus ajaa Suomea vanhanaikaiselle linjalle, työnantajat tavoittelevat työajan pidennystä palkkaa nostamatta

Metsäteollisuuden etujärjestö löi torstaina kovan viestin pöytään ja ilmoitti lopettavansa työehtosopimuksista neuvottelemisen. Sen sijaan työehdoista neuvottelevat jatkossa alan yritykset.

Metsäteollisuuden ilmoitus on historiallinen. Se tekee alalla lopun yleissitovista työehtosopimuksista, jotka ovat olleet ammattiyhdistysliikkeelle pyhä asia.

Yleissitovuudella tarkoitetaan vähimmäistasoa, jota jokainen alalla toimiva työnantaja on velvollinen noudattamaan solmimissaan työsuhteissa.

Tilanne on Suomessa uusi, mutta Itä-Suomen yliopiston dosentti Tapio Bergholm tulkitsee, että tärkeän vientialan ratkaisu menee vanhanaikaiseen suuntaan.

Bergholm on toiminut aiemmin Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n historiantutkijana. Hän on istunut myös kunnanvaltuutettuna SDP:n riveissä.

Bergholmin mukaan metsäteollisuus toimii Amerikasta ja Britanniasta lähteneen työmarkkinaideologian mukaisesti. Samanlaisen arvion esittivät myös työmarkkinoita tutkivat Harri Melin ja Markku Sippola Ylen haastattelussa perjantaina.

Bergholm kuitenkin sanoo, että ajattelutapa on jo muuttunut. Hänen mukaansa esimerkiksi teollisuusmaiden järjestö OECD korostaa, että ammattiyhdistysliikkeellä ja työehdoilla luodaan vakautta ja heikko ay-liike voisi pahentaa deflaatiokehitystä eli yleisen hintatason laskua.

– Käsittääkseni jopa keskuspankeissakin on ajattelua, että nykyinen investointilama johtuu osittain siitä, ettei ole palkkapainetta, joka ajaisi kehittämään tuottavuutta ja investoimaan, Bergholm sanoo.

Bergholm tarjoaa esimerkiksi myös liittokansleri Angela Merkelin kannanottoja suurempien palkankorotusten puolesta Saksassa.

– Voi olla monia syitä, että olemme yhteiskunnallisessa ajattelussa ja toiminnassa parikymmentä vuotta myöhässä.

Työmarkkinatutkija Tapio Bergholmin mukaan metsäteollisuus ei ole ilmeisin ala, joka on lähdössä sopimisessa ensimmäisenä omille teilleen. Jussi Nukari / Lehtikuva

"Haussa palkan alennus, mutta toisella nimellä"

Metsäteollisuuden mukaan eilisen päätöksen tarkoitus ei ole alentaa palkkoja, vaan parantaa kilpailukykyä. Bergholm kuitenkin arvioi, että metsäteollisuus hakee palkan alennusta, mutta toisella nimellä.

– Ennen kaikkea he hakevat arvioni mukaan työajan pidennystä. Eli lisää tunteja ilman, että palkat nousevat. Työehtojen heikentäminen menisi työaikaa pidentämällä eikä palkkapussia pienentämällä, Bergholm sanoo.

Hänen mukaansa Metsäteollisuuden torstaisessa päätöksessä on kyseessä viime vaalikaudella nähdyn kilpailukykysopimuksen jatkoerä. Juha Sipilän (kesk.) hallituksen läpi ajamassa kilpailukykysopimuksessa työaikaa pidennettiin palkkaa nostamatta.

Bergholm sanoo, että metsäteollisuus painostettiin kikyyn mukaan, ja ratkaisusta pettyneenä se marssi ulos Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta.

– Minun tietojeni mukaan metsäteollisuus haki kiky-neuvotteluista jotakin ihan muuta kuin sai. He vaativat sadan tunnin työajan pidennystä.

Metsäteollisuus on itse viitannut siihen (siirryt toiseen palveluun), että Suomen paperiteollisuudessa vuorotyötä tekevän työaika oli kiky-tuntien jälkeen vuodessa lähes sata tuntia lyhyempi kuin Saksassa. Metsäteollisuus on palkansaajapuolen mukaan ajanut sadan tunnin pidennystä jo pidempään.

Metsäteollisuus ei ilmeisin ala irtiottoon

Bergholm epäilee myös tulkintoja, että metsäteollisuuden torstainen siirto johtaisi palkkojen nousuun hyvin menestyvillä ja laskuun taantuvilla aloilla.

– Näin sen voi kauniisti sanoa, mutta epäilyksen pieni mato saattaa olla liikkeellä. Kun EK luopui keskitetyistä sopimuksista, se valvoi haukkana ettei yksikään liitto, tai edes julkisen alan työnantajat tee yleistä linjaa parempia palkankorotuksia. Ali sai mennä, yli ei.

Bergholm kysyy, ovatko työnantajat aidosti luopumassa tällaisesta "kartellista", ja onko metsäteollisuuden etujärjestö nyt lakkauttamassa omaa työehtosopimusosastoaan, kun se irtautuu itse sopimusten solmimisesta.

– Ainakin kokemus on sellainen, että työnantajat ovat historiassa valvoneet, ettei naapurilta osteta ammattilaisia korkeammilla palkoilla.

Bergholm ei halua arvioida, ketkä palkansaajista voisivat hyötyä ja ketkä kärsiä, kun palkoista sopiminen siirtyy yrityksiin.

– Sen kun tietäisin, olisin ammatinvalinnan ohjaaja. En edes yritä vastata.

Bergholm sanoo myös, että metsäteollisuus ei ole ilmeisin ala, joka nyt on lähdössä sopimisessa omille teilleen. Todennäköisempää olisi voinut olla, että irtiotto olisi tapahtunut esimerkiksi jollakin pienyritysvaltaisemmalla alalla.

– Miksi aika korkean järjestäytymisasteen metsäteollisuus lähtee liikkeelle, on osittain arvoitus. Se voi selittyä siitä, että alalla on ollut pitkä näkemys, että tähän suuntaan pitää mennä, eivätkä he ole paljoa vilkuilleet ympärilleen.

Bergholmia työnantajajärjestön päätös ei kuitenkaan yllätä, sillä hänen mukaansa linja on ollut jo pitkään näkyvissä.

Bergholm sanoo, että metsäteollisuus oli liikkeellepanevana voimana jo 1990-luvun laman aikana, kun silloinen Suomen työnantajien keskusliitto (STK) ajoi työehtojen tuntuvaa heikentämistä ja keskitettyjen sopimusten hajauttamista liitto- ja myös yritystasolle.

SAK juhlii yhä saavutuksenaan näiden "saatanallisiksi säkeiksi" moitittujen vaatimusten torjumista.

