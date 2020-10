Uusi suositus Lapissa: Pidä maskia ravintoloissa ja matkakohteissa – taustalla Ylläksen koronatartunnat

Lapin koronatilanne on vielä rauhallinen ja ohjeiden tarkoitus on, että se myös pysyisi rauhallisena, sanoo infektioylilääkäri Markku Broas.

Lapin ravintoloissa ja matkakohteissa suositellaan pidettäväksi kasvomaskeja. Suositus koskee sisätiloja. Näin ovat linjanneet Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit yhdessä matkailun ja ravintola-alan edustajien kanssa.

Matkailu- ja ravintola-alan uudet terveysturvallisuusohjeet julkaistiin perjantaina. Sairaanhoitopiirien mukaan ohjeet koskevat alan palveluja niin turisteille kuin paikalliselle väestöllekin.

– Taustalla on ennen kaikkea Ylläksen tartuntaketjun laajuus. Lapin koronatilanne on vielä rauhallinen ja ohjeiden tarkoitus on, että tilanne myös pysyisi rauhallisena eikä virus leviäisi, infektioylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä sanoo.

Ohjeiden mukaan sekä asiakkaiden että työntekijöiden pitää käyttää maskeja matkailupalveluissa ja ravintoloiden sisätiloissa. Maskien käyttö on ulotettava myös iltaravintolatoimintaan ja illanviettoihin. Asiakaspalvelussa ja asiakkaiden kanssa kontaktissa olevien työntekijöiden on käytettävä kasvosuojainta, mikäli heillä ei ole käytössä suojapleksejä.

Miten maskin kanssa voi syödä tai juoda ravintolassa?

– Aterioidessa tai juodessa maski otetaan pois, mutta pysytään omassa pöydässä ja omassa seurueessa, Broas neuvoo.

– Tämä on uusi normaali, että tanssitaan ravintolassa maski päässä, hän lisää.

Lapin uusin maskisuositus ei ole ainoa laatuaan. Koko maassa on suositus pitää maskeja julkisissa kulkuneuvoissa. Viime keväänä Lapin sairaanhoitopiiri suositti riskiryhmille kasvomaskien käyttöä tilanteissa, joissa ei ole riittävää etäisyyttä muihin ihmisiin.

– Ohje on edelleen voimassa, Broas lisää.

Riittävä ilmanvaihto ravintoloihin, Koronavilkku käyttöön

Yrittäjiä pyydetään huomioimaan, että ravintolatiloissa on riittävä ilmanvaihto ja -suodatus sekä asiakkaille mahdollisuus pysytellä tietyllä alueella tai omassa ryhmässään.

Ravintolayrittäjiä ja iltatapahtumien järjestäjiä pyydetään keräämään yhteystiedot asiakkailta mahdollista koronatartunnan jäljittämistä varten.

Ohjeissa kannustetaan myös ottamaan käyttöön Koronavilkku-sovellus.

Sairaanhoitopiirit huomauttavat myös, että yleisötilaisuuksia järjestettäessä on huomioitava Lapin aluehallintoviraston päätös. Sen mukaan yleisötilaisuuksia saa järjestää vain, jos osallistujien turvallisuus on varmistettu viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

