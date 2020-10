Yhdysvaltalainen mielipidemittausguru Ylelle: Kampanjatilaisuuksien loppuminen voi lopulta olla Trumpin etu

Presidentti Trumpin sairastuminen on haaste myös demokraattien Joe Bidenille.

Mielipidemittauksiin erikoistunut politiikan tutkimuksen professori Christopher Borick Muhlenbergin yliopistosta arvioi Ylelle, että Donald Trumpin koronatartunnalla ei välttämättä ole vaikutusta vaalien lopputulokseen.

– Todella moni on jo päättänyt kantansa. Jos tauti ei ole kovin vakava, se ei ehkä hetkauta äänestäjiä, Borick sanoo.

– Ihmiset voivat tuntea sympatiaa, mutta Trumpin muut tekemiset painavat enemmän. Niiden perusteella ihmiset joko pitävät hänestä tai eivät. Tilanne voi olla toinen, jos hän sairastuu todella vakavasti, Borick sanoo Ylelle videohaastattelussa.

Toisaalta sairastuminen hänen mukaansa vahvistaa ajatusta siitä, että Trumpin hallinto on epäonnistunut koronatilanteen käsittelyssä Yhdysvalloissa.

Esimerkiksi viimeviikkoisessa Valkoisen talon tuomarinnimitysseremoniassa ei noudatettu turvavälejä tai pidetty maskeja, ja nyt presidenttiparin lisäksi useilla muilla tilaisuuteen osallistuneilla on todettu koronavirustartunta.

Vaalien siirtäminen ei tule kysymykseen

Itse vaalipäivään tai muihin vaalijärjestelyihin sairastuminen ei Borickin mukaan vaikuta. Vaalipäivän muuttaminen on Yhdysvalloissa lähes mahdotonta.

Borick huomauttaa, että historiassa on vaalikampanjoita, joissa ehdokas on jopa kuollut kesken vaalikampanjan ja menehtyneen ehdokkaan nimi on jäänyt äänestyslippuihin.

– Presidentinvaaleissa tätä ei ole tapahtunut, mutta kongressi- ja kuvernöörivaaleissa kyllä.

Kampanjatilaisuuksien loppumisesta voi olla Trumpille hyötyä

Hän uskoo, että jos Trumpin tauti ei ole vakava, molemmilla kampanjoilla on mahdollisuus jopa hyötyä siitä. Trumpin osalta sairastuminen saattaa johtaa häntä kohtaan tunnetun empatian lisääntymiseen.

– Se voi myös antaa mahdollisuuden hukan kääntää kelkkaa ja myöntää, että korona on vaarallinen tauti ja että sen käsitteleminen ei Yhdysvalloissa ole sujunut kovin hyvin. Hän voisi sanoa oppineensa virheestä. Näin ehkä itse neuvoisin, jos työskentelisin Trumpin kampanjassa.

Hyötyä voi olla myös siitä, että Trump saa hyvän syyn lopettaa kampanjatilaisuudet.

Presidentti Donald Trump saapui Valkoiseen taloon torstaina vain hetkeä ennen kuin kertoi saaneensa koronatartunnan.

– En ole varma, onko niistä todellista hyötyä. Ne ovat herättäneet myös paljon vastareaktioita. Niitä olisi ollut vastassa myös Wisconsinissa tällä viikolla.

– Ja ellei Trump sairastu kovin vakavasti, hän pystyy yhä tviittaamaan kuten tähänkin asti ja tavoittamaan kannattajansa näin.

Biden tuskin huomioi sairastumista kovin paljon

Borick huomauttaa, että demokraattiehdokas Joe Biden on tähänkin asti varonut henkilökohtaisuuksiin menemistä kampanjassa. Tämä näkyi esimerkiksi tämän viikon vaaliväittelyssä.

– Biden luultavasti yrittää käyttäytyä ylevästi. Hän osoittaa empatiaa ja ottaa osaa sairastumisen johdosta. Sitten hän todennäköisesti keskittyy omaan tekemiseensä ja oman kampanjansa ydinkohtiin eikä juuri enää ota sairastumiseen kantaa, Borick uskoo.

– Aihe on arka, ja hänen on oltava tarkka, että ei näytä siltä, että hän käyttää Trumpin sairastumista oman kampanjansa edistämiseen.

Linjasta saatiin ensimmäisiä viitteitä lauantaina, kun Bidenin kampanja ilmoitti keskeyttävänsä Trumpia koskevan negatiivisen mainonnan. Trumpin kampanja puolestaan jatkaa entiseen malliin.

Presidenttiehdokas Joe Biden, hänen puolisonsa Jill Biden ja varapresidenttiehdokas Kamala Harris kohtasivat tuomari Ruth Bader Ginsburgin hautajaistilaisuudessa Washingtonissa.

Tällä hetkellä ehdokkaat käyvät rajua taistelua äänistä esimerkiksi Floridassa ja Arizonassa sekä niin kutsutulla ruostevyöhykkeellä. Borick ei vielä uskalla arvioida, millaisia vaikutuksia sairastumisella on äänestäjiin, jotka eivät ole vielä päättäneet kantaansa.

– Se näkyy kyselytutkimuksissa aikaisintaan viikon päästä. Kyselyjenkin ongelma alkaa olla, että ne eivät pysy perässä näiden vaalien käänteissä.

