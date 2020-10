Trump siirretty sairaalahoitoon varotoimenpiteenä

Koronavirustartunnan saanut presidentti Donald Trump on siirretty Walter Reedin sotilasairaalaan varotoimenpiteenä.

Valkoisen talon lääkärin Sean Conleyn mukaan Trump ”uupunut, mutta hyvissä voimissa."

Conley julkaisi tietoja Trumpin tilasta myöhään perjantai-iltana Suomen aikaa.

Hänen mukaansa Trumpia on hoidettu vasta-aineita sisältävällä lääkesekoituksella. Trump on saanut yhden annoksen lääkeyhtiö Regeneronin kehittämää vasta-ainelääkettä, joka on toistaiseksi tutkimusvaiheessa.

Lisäksi presidenttiä on hoidettu, sinkillä, D-vitamiinilla, melatoniinilla ja aspiriinilla.

Rouva Melania Trumpin vointia lääkäri kuvaa hyväksi. Conleyn mukaan rouva Trumpilla on lievä yskä ja hieman päänsärkyä.

The New York Times (siirryt toiseen palveluun)kertoi aiemmin lähteisiinsä vedoten, että Trump on ollut lievässä kuumeessa sekä kärsinyt tukkoisuudesta ja yskästä.

Lisäksi lehti kertoo, että eräs Trumpin varainkeruutilaisuuteen New Jerseyssä torstaina osallistunut henkilö kuvaili presidentin näyttäneen tilaisuudessa uupuneelta. Trumpin golfklubilla järjestetyssä tilaisuudessa oli noin sata ihmistä. Eri uutiskanavien mukaan Trump ei käyttänyt kasvosuojainta.

