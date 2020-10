Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola Yhdysvaltain hallintoon levinneestä koronasta: ”Tämä on tietynlainen tuomiopäivän skenaario”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on saanut koronatartunnan – eikä vain hän. Tartunnan saaneiden listalla on muitakin hallinnon edustajia ja senaattoreita.

Millaisia poliittisia vaikutuksia presidentin ja esimerkiksi senaattorien tartunnalla voi olla?

– Kyllähän tämä on tietynlainen tuomiopäivän skenaario Yhdysvalloissa, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Aaltola kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamussa lauantaiaamuna.

Aaltola arvioi, että koronatartunnat lamauttavat laajasti Yhdysvaltain hallintoa.

Trumpin ohella tartunnan on saanut moni republikaanisenaattori. Aaltolan mukaan tämä voi vaikuttaa esimerkiksi korkeimman oikeuden tuomarin nimittämiseen syyskuussa kuolleen Ruth Bader Ginsburgin tilalle.

Korona on iskenyt erityisesti republikaaneihin. Aaltolan mukaan syy on yksinkertainen. Demokraatit ovat ottaneet koronan vakavasti ja käyttäneet maskeja ja turvatoimia. Myös demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on pysynyt kotonaan.

Republikaanit taas ovat ottaneet linjaksi, että Yhdysvaltain talous täytyy pitää pyörimässä ja korona on ohimenevä oikku.

Aaltola: Vaaleja on vaikea perua tai siirtää

Presidentinvaaleja on Aaltolan mukaan enää vaikea perua. Yhdysvaltain uusi johtaja on määrä valita 3. marraskuuta.

– Yhdysvalloissa vaaleissa voi olla mukana jopa kuollut ehdokas, Aaltola sanoo.

Vaaleja ei peruta, vaikka ehdokas kuolisi hieman ennen vaaleja.

Aaltola muistuttaa kahdesta aikarajasta. Vaalien tulokset pitää raportoida 23. joulukuuta mennessä. Ja 20. tammikuuta kello 12 nykyisen presidentin kausi loppuu.

Jos presidenttiä ei ole tuolloin valittu, edustajainhuoneen puheenjohtajasta tulee Yhdysvaltain väliaikainen presidentti. Paikka on nyt demokraattien hallussa ja puheenjohtajana on Nancy Pelosi.

Aaltola arvioi, että salainen palvelu suojelee nyt vallanperimysjärjestyksessä seuraavina olevia varapresidentti Mike Pencea ja edustajahuoneen Pelocia erityisen tarkkaan.

Aaltolan mukaan nyt ylipäätänsä korostuvat myös varapresidenttien ja varapresidenttiehdokkaiden roolit. Presindettiehdokkaina ovat vanhat miehet. Siksi katseet kohdistuvat republikaanien Mike Penceen ja demokraattien varapresidenttiehdokas Kamala Harrisiin.

– Heidän virkaanastumisensa saattaa olla hyvin mahdollista, Aaltola muistuttaa.

Koronan vähettely kostautuu

Trump on vähätellyt koronaa. Se on Aaltolan mukaan kostautunut.

– Nyt hänen tehtävänään on osoittaa kansakunnalle, että hän on puikoissa ja kykenee hoitamaan tehtävää, Aaltola sanoo.

Donald Trump jatkaa ainakin toistaiseksi työtään karanteenissa. Valkoisen talon lääkärin mukaan Trump on siirretty sairaalaan varotoimenpiteenä ja hänen oireensa ovat lieviä.

Trump on vielä pitänyt presidentin tehtävät itsellään. Tilanne on toinen, jos Trump sairastuu vakavammin.

Siinä tapauksessa maan johto siirtyy Mika Aaltolan mukaan varapresidentti Mike Pencelle.

– Missään nimessä tämä tartunta ei ole Trumpin etu, Aaltola sanoo. Hän ei usko teorioihin, että Trump olisi feikannut taudin.

– On vaikea nähdä sitä motiivia, minkä takia hän olisi sairastuttanut itsensä pandemiaan ja sitä kautta yrittäisi jotenkin kikkailla itsensä toiselle kaudelle, Aaltola sanoo.

Aaltolan mukaan presindentin terveydentilasta ei kerrota kovin paljoa. Kyse on paitsi sisäpolitiikasta myös ulkopolitiikasta. Heikkoutta ei haluta näyttää.

Trumpin tartunta syö Yhdystaltain kansainvälistä uskottavuutta entisestään, hän arvioi. Maa ei enää näytä houkuttelevalta.

– Vähätelty ja huonosti hoidettu korona löysi tiensä Yhdysvaltain huipulle, Aaltola sanoo.

– Kylmän sodan aikana tämä olisi ollut tuomiopäivän skenaario, Aaltola sanoo. Esimerkiksi ydinaseet olisi pantu valmiuteen.

– Tämä on hälyttävä eksistentiaalinen kriisi, Aaltola sanoo.

– Toisaalta sekoiluuun on totuttu.

Kyse ei ole vain Yhdystaltain vaaleista vaan maailmapoliittisesta valtakamppailusta, Aaltola muistuttaa. SIinä ovat mukana vahvasti esimerkiksi Kiina ja Venäjä.

Aaltola: “Joe Biden käyttäytyyy kuten demokratiassa kuuluu”

Toinen presidenttiehdokas demokraattien Joe Biden on reagoinut Trumpin tartuntaan esimerkiksi vetämällä negatiiviset kampanjat toistaiseksi pois.

Ilkkumisen sijaan Biden toivotti Trumpille paranemista ja kertoi rukoilevansa tämän terveyden ja turvallisuuden puolesta.

Aaltolan mukaan Biden käyttäytyy kuten demokratiassa kuuluu. Tilanne on kuitenkin vaikea Bidenille. Trump voi saada sairaana sympatiaa puolelleen.

Mika Aaltola oli TV1:n Ykkösaamussa vieraana. Voit katsoa haastattelun tästä linkistä tai tämän jutun pääkuvasta.

