Uuden James Bond -elokuvan ensi-ilta siirtyy ensi vuoteen

No time to die -elokuvassa James Bondin roolissa nähdään Daniel Craig. Danjaq, LLC, MGM

Myös monen muun Hollywood-elokuvan julkaisua on lykätty koronan takia.

Seuraavan James Bond -elokuvan ensi-iltaa on jouduttu siirtämään jälleen. No time to die -elokuvan piti alun perin tulla elokuvateattereihin jo huhtikuussa, mutta koronapandemian takia ensi-iltaa lykättiin marraskuulle.

Nyt Bond-elokuvan kerrotaan tulevan elokuvateattereihin vasta ensi vuonna. Ensi-ilta on näillä näkymin 21. huhtikuuta. Elokuvan tuottajien mukaan Daniel Craigin viimeiselle James Bond -roolille halutaan saada mahdollisimman suuri maailmanlaajuinen yleisö.

Vain harva Hollywood-elokuva on tänä vuonna päätynyt elokuvateattereihin asti. Ensi-iltoja on siirretty pandemian takia tulevaisuuteen tai leffoja on julkaistu pelkästään suoratoistopalveluissa.

Elokuun lopussa ensi-iltansa saaneesta Christopher Nolanin Tenetistä odotettiin elokuva-alan pelastajaa, mutta hyvän alun jälkeen tuotto jäi odotetusta. Tulos jäi vaisuksi etenkin Yhdysvalloissa, missä teattereiden kapasiteetista on yhä käytössä vain murto-osa.

Vain harva Hollywood-elokuva saa enää tänä vuonna ensi-iltansa elokuvateattereissa. Yksi niistä on joulupäivänä ilmestyvä Wonder Woman -elokuvan jatko-osa.

Suurelokuvista ensi vuodelle on siirretty nyt myös esimerkiksi Top Gun -elokuvan jatko-osa sekä Marvel-elokuva Black Widow.

