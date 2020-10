Trumpin kuolemaa toivovat viestit poistetaan, linjasi Twitter – demokraattiedustaja ihmettelee, miksi tappouhkauksiin ei ole aiemmin puututtu

Kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpilla todettiin koronatartunta, sosiaalisen median palvelu Twitter havahtui ongelmaan: moni toivoi julkisesti Trumpin kuolevan sairauteen.

Twitter julkaisi omalla tilillään lausunnon (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan se ei hyväksy julkaisuja, joissa toivotaan jollekulle kuolemaa, vakavaa loukkaantumista tai tappavaa tautia.

Tämänkaltaiset tviitit poistetaan, mutta julkaisijaa ei välttämättä rankaista tilin jäädyttämisellä, Twitter kertoi.

Twitterin ilmoitus aiheutti Yhdysvalloissa myös vastareaktion, sillä sitä pidettiin kaksinaismoralistisena tai sen katsottiin tulleen aivan liian myöhään. Monet käyttäjät totesivat, että tähän saakka Twitter ei ole juuri puuttunut tappouhkauksiin. Etenkin vähemmistöjen edustajia uhkaillaan jatkuvasti. Aiheesta kirjoittaa esimerkiksi Business Insider -verkkomedia. (siirryt toiseen palveluun)

Yksi Twitterin päätöstä kommentoinneista on tunnettu demokraattipoliitikko, Yhdysvaltain edustajahuoneen jäsen Alexandria Ocasio-Cortez, joka on aiemmin kertonut lukuisista tappouhkauksista, joita hän on saanut juuri Twitterissä. (siirryt toiseen palveluun)

Ocasio-Cortezin kommentti oli vapaasti suomennettuna yksinkertainen: “Ai… Tekö olisitte voineet tehdä näin koko ajan?”

Facebookin politiikka taas on, että julkkiksen kuolemaa voi toivoa, jos heitä ei merkitse julkaisuun (siirryt toiseen palveluun).

Trumpin Facebook-sivuille tehdyt kuolemantoivotukset ja sellaiset julkaisut, joihin hän on tägätty, poistetaan.

TikTok-palvelussa taas kuoleman toivominen on vastoin sääntöjä. (siirryt toiseen palveluun)

Suomessakin keskustellaan, saako Trumpille toivoa kuolemaa

Suomessa tappouhkaukset ovat laittomia. Kuoleman toivominen on toinen juttu.

Toisaalta esimerkiksi Helsingin Sanomat testasi vuonna 2016, (siirryt toiseen palveluun)poistaako Facebook kansanedustajille kohdistettuja tappouhkauksia. Ei poistanut.

Sittemmin Facebook on monessa asiassa tiukentanut sääntöjään.

Myös Suomen Twitterissä on käyty keskustelua siitä, saako Trumpille toivoa kuolemaa tai saako aiheella vitsailla.

Pekka Sauri Twiittasi esimerkiksi näin: "Jospa pidettäisiin mielessä, että ihmisen sairastumisesta ei vitsailla." Saurin Twiitti sai yli 120 vastausta, puolesta ja vastaan. Ne voi katsoa täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Suomalaisia toimittajia painostetaan ainakin kuudella eri tavalla: Yleisön suunnasta tuleva häirintä on uusi ilmiö, johon on vaikea puuttua

Mikä nettisisältö on haitallista ja pitää poistaa? Mediajätit ja mainostajat sopivat ensi kertaa säännöistä

Aikuisviihdettä, itsetuhoisuutta ja hyväksikäyttöä – Tiktok on poistanut tänä vuonna jo 104 miljoonaa sääntöjen vastaista videota

Facebook poisti presidentti Trumpin julkaiseman videon – "Sisältää vääriä väittämiä"