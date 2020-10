Herätys: Trump sanoo voivansa paremmin, järjestelmä työntää yli 55-vuotiaat eläkkeelle, kettutytöstä tuli susityttö

– Suomalaiset haluavat suojella eläimiä vain, jos niistä on hyötyä tai ne ovat söpöjä. Maapallo on monimutkainen kokonaisuus, kaikista muunlajisista eläimistä on hyötyä. Me emme edes ymmärrä, mikä ketjureaktio syntyy, jos joku poistetaan, sanoo tietokirjoja tekevä Takula. Jani Saikko / Yle