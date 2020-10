Vuoristo-Karabahin taistelut laajentuvat – Azerbaidžan: Armenia on pommittanut toiseksi suurinta kaupunkia Ganjaa

Tass / All Over Press

Miehet tutkivat lauantaina pommitusten tuhoja Stepanakertin kaupungissa Vuoristo-Karabahissa.

Azerbaidžan syyttää Armeniaa toiseksi suurimman kaupunkinsa Ganjan pommittamisesta, uutistoimisto AFP kertoo. Kaupunkiin on ammuttu Azerbaidžanin mukaan ainakin raketteja.

Kaupunki sijaitsee parikymmentä kilometriä pohjoiseen Vuoristo-Karabahista, joka hallinnasta maat ovat ottaneet yhteen viime päivinä.

Aiemmin sunnuntaina Azerbaidžan puolestaan pommitti Armenian hallussa olevaa Vuoristo-Karabahin pääkaupunkia Stepanakertia. Uutistoimisto AFP:n mukaan alueelta on kuultu useita räjähdyksiä.

Azerbaidžan sanoo ryhtyneensä kostotoimiin, koska sen mukaan armenialaisseparatistit ovat ampuneet Stepanakertistä raketteja.

Azerbaidžan teki ilmaiskuja Stepanakertiin myös eilen. Uutistoimisto Interfax kertoi myöhään lauantaina, että Stepanakert oli jäänyt ilman sähköä, koska sähköverkon rakennus oli vaurioitunut iskuissa. AFP:n mukaan sähköt eivät ole palautuneet.

Armenian mukaan iskut osuivat siviilikohteisiin.

Taistelut Etelä-Kaukasiassa sijaitsevalla alueella jatkuvat toista viikkoa. Niissä on epävirallisten tietojen mukaan kuollut yli 240 ihmistä. Turkki on tukenut Azerbaidžania, kun taas Venäjä on osoittanut tukea Armenialle.

Vuoristo-Karabah on Azerbaidžanissa sijaitseva alue, jota Armenia on miehittänyt vuodesta 1992 lähtien. Alue on julistautunut itsenäiseksi mutta on todellisuudessa hyvin riippuvainen Armeniasta.

Lähteet: AFP, STT, Tass