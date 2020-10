Vaasassa kymmeniä uusia koronatartuntoja opiskelijoilla – karanteeniin joutunut tai joutumassa yli tuhat henkilöä

Viimeisen kolmen päivän aikana uusia tapauksia on todettu jo viitisenkymmentä.

Vaasan sairaanhoitopiirin koronatartuntojen määrä jatkaa jyrkkää nousua.

Nyt vahvistettujen tartuntojen määrä on 159, kun se vielä 1.10. oli 110 tartuntaa. Eilisestä sairaanhoitopiirin ylläpitämästä laskennasta nousua on 25 tapausta.

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tartunnat on todettu opiskelijoilla.

Gerbyn terveysasema on päätetty sulkea maanantaista eteenpäin viikon ajaksi, koska tartuntojen jäljittämiseen, altistuneiden selvittämiseen ja karanteenipäätösten tekemiseen tarvitaan lisää väkeä.

Tartuntataudeista vastaavan lääkärin Heikki Kaukorannan mukaan jäljittäjiä on sunnuntaina töissä 12, ja huomisesta eteenpäin tavoite on yli 15 henkilöä. Kaukoranta arvioi, että seuraavan kahden vuorokauden sisällä Vaasassa on karanteenissa yli tuhat henkilöä.

– Tämä on perusterveydehuollon voimavaroille suunnaton työmäärä. Perustehtävä joutuu väistymään.

Hän arvioi, että tartuntojen määrä tulee lähiaikoina kasvamaan vielä runsaasti. Eilen tiedotettiin tartunnan saaneiden liikkeistä, ja myös mahdollisia altistumispaikkoja ja -aikoja tulee varmasti lisää.

Vaasalainen yökerho Fontana tiedotti eilen illalla Facebook-sivuillaan, noin tuntia ennen avaamisaikaa, sulkevansa ovensa toistaiseksi. Koronatartuntoja on todettu henkilöillä, jotka ovat asioineet useana iltana Fontanassa.

Kaukoranta toteaa, että nuorten aikuisten suosimia kokoontumispaikkoja tulisi nyt kaikkien - myös nuorten aikuisten välttää. Sairaanhoitopiirin koronanyrkki kokoontuu tänään iltapäivällä, ja todennäköisesti kokouksessa tehdään päätöksiä uusista rajoitustoimista.

