Helsingin poliisi yhä vaitonainen lauantain tapahtumista: Alkuviikosta selviää, kuka päätti kaasusumuttimen käytöstä mielenosoittajia vastaan

Helsingin poliisi ei vielä suostu kommentoimaan yksityiskohtia toiminnastaan lauantaina järjestetyssä mielenosoituksessa.

Ylen tavoittama rikosylitarkastaja Jonna Turunen Helsingin poliisista tyytyy toteamaan, että asiaa selvitetään alkuviikosta.

Poliisi on saanut lukuisia kyselyitä liittyen menettelytapaansa kohdatessaan passiivista vastarintaa hajoittaessaan väkijoukkoa. Poliisi käytti lauantaina kaasusumutinta Kaisaniemenkadulla istuneisiin Elokapina-liikkeen mielenosoittajiin.

Kenen päätös kaasusumuttinen käyttö tilanteessa oli, rikosylitarkastaja Jonna Turunen?

– Tämä on ollut poliisin johdettu kenttätilanne, jossa on tehty ratkaisu normaalin rakenteen mukaisesti. Tilanne on pyrittty ratkaisemaan niin kuin aina poliisi toimii eli neuvottelemalla, neuvoin, kehotuksin ja käskyin.

Jos poliisin kehotukset eivät tehoa, onko yksittäisen poliisin käsissä tehdä ratkaisu sumutteen käyttämisestä?

– Tilanteessahan on ollut paljonkin poliiseja paikalla ja tehtävä on kestänyt useamman tunnin ajan eli siellä on ollut useita poliisipartioita. Ja sitten poliisin normaalin johtamisjärjestelmän mukaisesti, johdetussa kenttätilanteessa on tehty ne ratkaisut.

– Ja tämä on myöskin asia, joka ihan normaalin esimiesprosessin mukaisesti käydään läpi: mitä siellä on tapahtunut, ja miten siellä on toimittu, ja se asia arvioidaan alkuviikosta.

Lauantaina lähettämässään tiedotteessa poliisi toteaa, että mielenosoittajien vastarinta päätettiin murtaa "merkittävän liikennehaitan" ja poliisin käskyjen noudattamatta jättämisen vuoksi.

Tiedotteessa myös todetaan, että mielenosoitus kesti useita tunteja kello 13–17, ja että samaan aikaan poliisilla oli useita hälytystehtäviä muualla kaupungissa.

"Kun ihoani alkoi poltella, tajusin, että näin voi tapahtua myös Suomessa"

Yksi mielenosoitukseen osallistuneista on yhteiskuntamaantieteen tohtorikoulutettava Tuulia Reponen, 30. Hän on aktiivi Elokapina-liikkeessä.

Reponen kertoo istuneensa kahden ystävänsä kanssa Kaisaniemenkadulla niin, että heidän edessään oli banderolli.

– Poliisi ensin uhkaili, että jos emme siirry, "käytämme teihin sumutetta ja se sattuu todella paljon".

Tuulia Reponen kertoo olleensa epäuskoinen tilanteessa.

– Suomi on demokraattinen maa, jossa ihmisoikeuksia arvostetaan korkealle. Ei rauhanomaisia mielenosoittajia täällä sumuteta. Kun ihoani alkoi poltella, tajusin, että näin voi tapahtua myös Suomessa, hän kertaa.

Reponen kertoo saaneensa sumutetta käsilleen ja niskaan.

– Sitä ei joutunut silmiini. Siksi oloni oli kohtuullinen. Kädet polttelivat yöhön saakka, enkä saanut nukuttua, Reponen sanoo.

Hänen tietojensa mukaan sumutettujen joukossa oli myös alaikäisiä.

Poliisi hajoitti mielenosoittajien ryhmää myös kantamalla ihmisiä jalkakäytävälle.

– Ilmeisesti he toivoivat, että olisimme lähteneet pois. Elokapinan toiminnan ytimessä on kuitenkin kansalaistottelemattomuus. Osa niistä ihmisistä, jotka olivat olleet Unioninkadulla, jäi jalkakäytävälle. Osa meni takaisin tielle ja luulen, että se turhautti poliisia, Reponen sanoo.

Tuulia Reponen osallistui Elokapina-mielenosoitukseen. Hänet pidätettiin ja vietiin putkaan. Antti Lähteenmäki / Yle

Elokapina-liikkeen aktiivit harkitsevat rikosilmoitusta poliisin toiminnasta

Poliisi kertoo ottaneensa lauantaina kiinni 51 henkilöä. Myös Tuulia Reponen oli kiinniotettujen joukossa.

Rikosylitarkastaja Jonna Turunen Helsingin poliisista sanoo, että rikosnimikkeenä on niskoittelu poliisia kohtaan.

Kaikki kiinniotetut päästettiin vapaaksi lauantai-illan aikana.

Tuulia Reponen kertoo itse päässeensä vapaaksi puoli kymmenen aikaan lauantai-iltana.

– Minua epäillään niskoittelusta poliisia vastaan. Se oli odotettavissa. Minut on kutsuttu Pasilaan kuulusteluun maanantaiksi.

Nyt Elokapinan aktiivit miettivät, pitäisikö heidän tehdä rikosilmoitus poliisin ylimitoitetuista toimista.

– Olemme horisontaalinen liike, niin on vaikea sanoa, milloin etenemme. Luulen, että piakkoin. Meillä on kontakteja juristeihin, Reponen sanoo.

– Itse olen sitä mieltä, että voimankäyttö oli ylimitoitettua.

Mitä Tuulia Reponen itse toivoo, että mielenosoituksesta seuraisi?

– Toivoisin, että Sanna Marin julistaisi ilmastohätätilan. Hallitus saisi näyttää, että se ottaa ilmastokriisin yhtä vakavasti kuin koronakriisin.