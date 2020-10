Asiantuntija: Kaasusumuttimen käyttö rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan oli ylimitoitettua, poikkeaa poliisin aiemmasta linjasta

Poliisi ei toiminut niin kuin sen pitäisi, kun se lauantaina käytti kaasusumutetta rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan.

Näin sanoo turvallisuusalan asiantuntija ja oikeustieteen tohtori Henri Rikander. Hän on väitellyt poliisin voimankäytöstä ja poliisin kohtaamasta väkivallasta.

Rikander kertoo seuranneensa tapausta joukkoviestimien ja sosiaalisen median välityksellä. Hän sanoo nähneensä median kautta kaasun käyttötilanteen, mutta ei siihen johtaneita tapahtumia.

Rikanderin näkemys tilanteesta on tämän perusteella selvä: tapaus poikkeaa suomalaisen poliisin aiemmasta linjasta.

Siis poliisi ei julkisuudessa olleiden tietojen perusteella toiminut niin kuin sen olisi kuulunut.

Oikeus osoittaa mieltä on vahva perusoikeus

Aiemmissa kadunvaltaustilanteissa poliisi on Rikanderin mukaan kantanut mielenosoittajat pois, jos nämä ovat heittäytyneet veltoiksi.

– Meillä vanhat voimankäyttösäännökset, nykyiset voimankäyttösäännökset ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut ovat olleet sitä mieltä, että ihmistä ei voi patukoida kävelemään eli ei siis voi voimankäytöllä pakottaa häntä tekemään jotain, Rikander sanoo.

Sama koskee kaasusumuttimen käyttöä. Se on ylimitoitettua.

– Jos kyse on täysin passiivisesta henkilöstä, hänet kannetaan pois.

Aiemmin kaasusumuttimia on käytetty Suomessa esimerkiksi jalkapallomellakoissa ja aggressiivisia hyökkääjiä vastaan, mutta passiivisten kadulla istuvien mielenosoittajien kaasuttaminen on Rikanderin mukaan “kritiikille altis ratkaisu”.

Rikander sanoo, että kyse on pohjimmiltaan mielenosoitusvapaudesta, joka on demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluva itsenäinen oikeus. Se on perusoikeus, joka sisältää kokoontumisvapauden ja sananvapauden käyttämisen.

Perustuslain mukaan poliisin tehtävä on turvata näiden vapauksien käyttöä, Rikander muistuttaa.

– Poliisin tehtävä on turvata mielenilmaisun häiriötön kulku.

Oikeustieteen tohtori Henri Rikander on tutkinut poliisin voimankäyttöä ja poliisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Miikka Varila / Yle

Mielenosoitus saa haitata liikennettä ja aiheuttaa harmia

Mielenosoituksessa poliisi ensin katsoo, onko se lainmukainen, Rikander muistuttaa. Ilmoitusta poliisille ei pidä nähdä kokoontumisvapauden rajoittamisena vaan poliisille kuuluvana velvollisuutena turvata mielenosoitus.

Lauantain tapauksessa mielenosoitus on päätynyt väärään paikkaan ja aiheuttanut liikenteelle haittaa, Rikander arvioi.

Edes väärässä paikassa mielenosoittaminen ei oikeuta voimakeinoihin. Rikander sanoo, että olennaista on, onko kyseessä väkivaltainen vai väkivallaton mielenosoitus.

– Näistä on YK:n periaatteet jo 1990-luvulta. Vastaavalla tavalla Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on katsonut, että rauhanomaisissa mielenosoituksissa viranomaisilta edellytetään pidättäytymistä voimakeinojen käytöstä, myös sellaisissa mielenosoituksissa, jotka ovat laittomia.

Siis: poliisin ei pidä käyttää voimakeinoja rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan.

"Olisiko poliisi voinut ohjata liikennettä muualle?"

Toistaiseksi Helsingin poliisi on ollut tiedotuslinjassaan niukka. Toimittajien kysymyksiin ei juuri ole vastattu. Ylen sunnuntaina tavoittama rikosylitarkastaja Jonna Turunen Helsingin poliisista tyytyi toteamaan, että asiaa selvitetään alkuviikosta.

Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo tviittasi sunnuntaina näin:

– Suhtaudumme vakavasti toimintaamme kohtaan esitettyyn arvosteluun. Poliisin toimet Kaisaniemen mielenosoituksen yhteydessä käydään normaalien käytäntöjen mukaisesti #poliisi (siirryt toiseen palveluun)’ssa läpi ensi viikon aikana. Oikeudellinen arvio tapahtumista valmistuu myöhemmin #elokapina (siirryt toiseen palveluun)

Twitter-viestissään Helsingin poliisi on perustellut kaasuttamista sillä, että mielenosoitus aiheutti liikenteelle haittaa.

Rikander sanoo, että tapauksessa törmäävät kaksi perusoikeutta, ihmisten vapaa liikkuvuus ja mielenosoitusoikeus. Oikeuskäytäntö kallistuu mielenosoitusten puolelle.

Rikander painottaa, että mielenosoitusoikeus on Eurooppa-oikeudellisesti hyvin vahva oikeus.

Rikander sanoo, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että vaikka mielenosoitukset rajoittaisivat muiden ihmisten liikkumista, niihin on oikeus.

– On myös katsottu, että laillisesta mielenosoituksesta voi aiheutua varsin suuria taloudellisia menetyksiä.

– Myös sitä pitää tarkastella, olisiko poliisilla ollut mahdollista ohjata liikennettä johonkin muualle? En ole paikkaa nähnyt, joten en osaa sanoa, olisiko liikenteen ohjaaminen ollut mahdollista niin että mielenilmaus olisi turvattu.

"Voimakeinot ovat viho viimeinen keino"

Mielenosoittajia vastaan käytetyt voimakeinot ovat vihoviimeinen keino.

Kun poliisin toimia arvioidaan, ensin arvioidaan se, millainen virkatehtävä on kyseessä: onko virkatehtävä laillinen ja lainmukainen.

– Sen jälkeen arvioidaan voimankäytön tarpeellisuus ja puolustettavuus, Rikander sanoo.

Voimakeinojen tarpeellisuus pohditaan yhteiskunnan kannalta: Tarvitaanko virkatehtävässä voimankäyttöä? Ja milloin sitä käytetään?

Lisäksi voimankäytössä on Rikanderin mukaan periaate, jonka mukaan käytetään aina lievintä tehokasta keinoa.

Eli liiallinen voimankäyttö – tai liian vähäinen ja tehoton voimankäyttö – suljetaan Rikanderin mukaan pois.

– Sellaista voimakeinoa ei saa käyttää, jolla ei todennäköisesti saavuteta tavoitetta.

Jos voimankäyttöä pidetään tarpeellisena, seuraavaksi poliisin pitää pohtia sen puolustettavuutta. Siis: aiheuttaako voimankäyttö sellaista haittaa, joka ei ole yhteiskunnallisesti perusteltua.

– Voidaan ajatella, että kaasulla on haluttu tavoitella ennalta-arvattavaa kontrolloitua lopputulosta, että ihmiset siirtyvät alueelta pois. Mutta videon perusteella nähdään, että näin ei käynyt, ja poliisi kantoi lopulta näitä henkilöitä pois, Rikander sanoo.

Helsingin poliisin mukaan kaasun käyttö oli "lievintä mahdollista voimankäyttöä". Eilisessä tviitissään poliisi perusteli kaasun käyttöä näin: Merkittävä liikennehaitta ja tilanteen kesto huomioiden poliisi turvautui lievimpään mahdolliseen voimankäyttöön väkijoukon hajottamiseksi. Se oli tässä tilanteessa kaasusumute.

"Ei pidä provosoitua kun provosoidaan"

Rikanderin mukaan nyt poliisin tulee selvittää virkatehtävän laillisuus ja voimakeinojen käytön oikeutus.

– Jos käy ilmi, että voimakeinojen käyttö, ei ole ollut lainmukaista, todennäköisesti se tulee johtamaan siihen, että voimakenojen ohjeistusta tullaan tarkastelemaan.

Rikander muistuttaa, että poliisi reagoi yleensä nopeasti kritiikkiin ja korjaa omaa toimintaansa.

Hän myös muistuttaa, että mielenosoittajat haluavat julkisuutta ja provosoivat siksi poliisia. Mutta poliisin pitää Rikanderin mukaan ottaa opiksi Mauno Koiviston sanonnasta: ei pidä provosoitua kun provosoidaan.

– Tätäkin tapausta tullaan käyttämään erilaisiin tarkoituksiin. Tämä tulee varmuudella vaikuttamaan siihen, miten poliisiin suhtaudutaan. Vaikka muuten tehtäisiin kymmenen vuotta hyvää työtä, yksittäiset tapaukset muistetaan. Näin oli esimerkiksi Lahden putkatapahtuman videoinnin kanssa.

