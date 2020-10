Herätys: Trump kävi tervehtimässä kannattajiaan, ihmelääkkeen haittavaikutukset paljastuivat Suomessa, vuokratyöyrityksillä on huono maine

Trump kävi tervehtimässä kannattajiaan – saattaa päästä kotiin jo tänään

Sairaalaan joutunut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on käynyt lyhyellä ajelulla autossa maski kasvoillaan sairaalan ulkopuolella vilkuttamassa kannattajilleen. Maskista huolimatta sairaalassa työskentelevä lääkäri paheksui Trumpia autossa olleiden kahden muun henkilön altistamisesta koronavirukselle. Trumpin terveydentilasta on ollut ristiriitaisia tietoja, mutta hänen on arveltu saattavan päästä kotihoitoon jo tänään maanantaina.

Ihmelääkkeen haittavaikutukset paljastuivat Suomessa – kahdeksan potilasta kuoli

Klotsapiiniä pidetään edelleen tehokkaana lääkkeenä psykoosien hoidossa, vaikka sen haittavaikutukset ovat poikkeukselliset. Janne Järvinen / Yle

Leponex-lääke sai vuosikymmeniä sitten ihmelääkkeen maineen skitsofrenian hoidossa. Sitten kahdeksan suomalaista potilasta kuoli. Lääke vedettiin markkinoilta Suomessa ja useissa muissa maissa. Nykyään klotsapiinia käytetään Suomessa enemmän kuin koskaan. Sitä pidetään edelleen tehokkaana lääkkeenä psykoosien hoidossa, vaikka sen haittavaikutukset ovat poikkeukselliset. MOT kertoo, miten kuolemantapauksia selvitettiin 45 vuotta sitten ja millaisia kokemuksia potilailla on nykyään lääkkeen käytöstä.

Brexit kuohuttaa myös Britannian panimoissa – tyrehdyttävätkö sekavat ohjeet ja hintojen nousu viennin?

Siren-panimossa ei nähdä, kuinka brexitistä saataisiin sellaisia hyötyjä, jotka korvaisivat EU-kaupan vaikeutumisen. Pasi Myöhänen / Yle

Britannian lopullinen irtautuminen EU-säännöistä häämöttää kolmen kuukauden päästä, ja varsinkin pienempien yritysten huoli Brexitin tuomista vaikeuksista kasvaa. Tapasimme panimon omistajan, joka kertoo, että raaka-aineiden hinta on jo noussut ja muuttuvat määräykset uhkaavat nostaa kuluja. Panimossa pelätään, että vienti katkeaa vuodenvaihteessa kokonaan. Lue täältä Lontoon-toimittajamme Pasi Myöhäsen raportti.

Sinun henkilötunnuksesi voi vaihtua: katso tästä, miltä uusi hetu näyttää

Nykyisestä henkilötunnuksesta voi useimmissa tapauksissa lukea henkilön sukupuolen, sillä hetun loppuosa on miehillä pariton ja naisilla parillinen. Valtiovarainministeriön raportissa hahmoteltiin huhtikuussa, miltä uusi henkilötunnus voisi karkeasti näyttää. Ilkka Kemppinen / Yle

Henkilötunnus voi vaihtua meillä kaikilla lähivuosina. Uudenlaisessa tunnuksessa ei kävisi ilmi henkilön ikää, syntymäaikaa tai sukupuolta. Kyseinen muutos on kuumentanut tunteita koronakriisistä kärsivässä Suomessa puolesta ja vastaan, mutta tutkijan mukaan uudistuksen ajama tekninen mullistus on hautautunut sukupuolesta käydyn keskustelun alle.

Lue tästä jutusta, mistä vyyhdissä on kysymys.

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja suomii Väylävirastoa kovin sanoin: "Todellinen halu tasoristeysturvallisuuden parantamiseen puuttuu"

Suomessa sattuu vuosittain parikymmentä tasoristeysonnettomuutta. Arkistokuva. Patrik Enlund / Yle

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi sanoo, että rataverkon turvallisuus on Suomessa huonolla tolalla vartioimattomien tasoristeysten vuoksi. OTKES on yrittänyt saada Väylävirastoa poistamaan vartioimattomat tasoristeykset jo vuosia, mutta asia on edennyt huonosti. Tasoristeysonnettomuuksia sattuu vuosittain parikymmentä. Muutama ihminen kuolee joka vuosi. Väyläviraston mukaan kaikki tehdään mihin rahat riittää.

Vuokratyöyrityksillä on huono maine, mutta niitä pidetään tärkeinä työllistäjinä

Ville Vepsäläisen varastotyö löytyi alkuvuodesta henkilöstöä vuokraavan Bolt.Worksin kautta. Tiina Jutila / Yle

Henkilöstöpalveluyritys Bolt.Worksin kyselyssä liki 40 prosenttia vastaajista suhtautuu kielteisesti vuokratyövoimayrityksiin. Alalletulon kynnys on matala. Varastotyöntekijöiden edustaja moittii, että työpaikoilla hyväksytään yleisesti kahdet työmarkkinat: on vakituinen henkilökunta ja porukka, joka kiertää paikasta toiseen pätkätöissä.

Sää jatkuu vuodenaikaan nähden lämpimänä

Yle

Kapeahko sadealue liikkuu päivän kuluessa Suomen yli pohjoiseen. Iltapäivällä vesisateita tulee yleisimmin maan itäosasta Perämerelle yltävällä alueella. Etelään ja länteen virtaa kuivempaa ilmaa ja pilvipeite repeilee. Pohjoisessa päivä on pilvinen. Illemmalla sateita tulee myös Lapissa. Sää on syksyiseen vuodenaikaan nähden jopa poikkeuksellisen lämmintä.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.