Alex-myrskyn jälkeiset pelastustyöt jatkuivat Ranskassa ja Italiassa – ainakin neljä ihmistä kuollut

Mies kuvasi tulvivaa jokea Saint-Laurent-du-Varissa. Myrskyt ja tulvat ovat aiheuttaneet alueella laajoja tuhoja, ja ainakin neljä ihmistä on saanut surmansa. Sebastien Nogier / EPA

Ranskassa ja Italiassa jatkettiin sunnuntaina pelastustöitä tulvien eristettyä useita kyliä maiden raja-alueella. Myrskyt ja tulvat ovat aiheuttaneet alueella laajoja tuhoja, ja ainakin neljä ihmistä on saanut surmansa.

Sunnuntaina pelastustyöntekijät löysivät ainakin neljä ruumista Ligurian rannikolta Italiassa, ja Italian ja Ranskan pelastusryhmät työskentelevät yhdessä kuolonuhrien tunnistamiseksi. Vielä ei tiedetä, ovatko nämä ihmiset kuolleet tulvissa, vai onko heidän kuolemansa johtunut muusta syystä.

Teitä ja rakennuksia on huuhtoutunut pois, kokonaisia kyliä on joutunut eristyksiin ja lisäksi on ollut maanvyörymiä.Alex-myrsky syöksyi torstaina ensin Ranskan länsirannikolle tuoden mukanaan voimakkaita tuulia ja sadetta eri puolille maata ennen kuin se eteni Italian pohjoisosiin.