Palomiehet ravanneet sammuttamassa samaa jätekasaa kesästä asti: "Ei tämä ole mistään kotoisin"

Palokunta on sammuttanut Haminan satama-alueella sijaitsevan varastohallin tulipaloa monta päivää. Kymenlaakson pelastuslaitos

Palo on pelastuslaitoksen mukaan erittäin vaikea sammuttaa, koska tulipalo on jätekasan sisällä.

Hengityssuojaimin varustautuneet konekuskit kuljettavat jätettä ulos varastohallista Haminan satamassa. Jätettä on hallissa paljon.

– Ainoa mahdollisuus palon sammuttamiseen on kuskata jätettä pois hallista ja sammuttaa sitä pihalla. Sitä pitää sammuttaa ensin sisällä ja sitten edelleen kastella pihalla, kertoo päivystävä päällikkö Jukka Ruuskanen Kymenlaakson pelastuslaitokselta.

Haminan satamassa sammutetaan suuren varastohallin paloa. Varastohalli on satama-alueella 3,5 kilometrin päässä Haminan keskustasta, ja lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat vajaan kilometrin päässä. Hallin vieressä on vesitorni ja naapurissa sahalaitos.

Tällä erää meneillään on kolmas sammutuspäivä.

Suureen, 25 000 neliömetrin halliin on varastoitu purkujätettä, joka on alkanut käydä ja syttynyt itsestään palamaan. Kierrätyspolttoaineeksi tarkoitetun jätteen joukossa on esimerkiksi muovia.

Useita tulipaloja

Sama varastohalli on työllistänyt pelastuslaitosta useita kertoja aiemminkin. Kymen Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoi jätekasan käryämisestä jo vuosi sitten, ja ensimmäisen kerran jätekasa syttyi palamaan kesällä.

– Halliin varastoitu materiaali on täysin vääränlaista tuollaiseen halliin. Yrittäjän olisi pitänyt jo alkuvaiheessa tyhjentää halli kokonaan. Ei ole mistään kotoisin, että pelastuslaitos joutuu satsaamaan tällaiseen. Kyllä tästä pitäisi saada yrittäjä vastuuseen, päivystävä päällikkö Jukka Ruuskanen Kymenlaakson pelastuslaitokselta kertoo.

Varastohallia on sammutettu yötä päivää. Kymenlaakson pelastuslaitos

Hallin omistaja on Helsingissä toimiva kiinteistöyhtiö Haminan Tanttutie 4 Oy. Sitä edustaa toinen Helsingissä toimiva yritys Avanto Property Team, jonka mukaan kiinteistöyhtiön yhteydet vuokralaiseen katkesivat jo toukokuussa 2019.

– Me olemme todenneet toukokuussa 2019, että tämä toiminta ei ole lainmukaista eikä vuokrasopimuksen mukaista. Emme missään nimessä hyväksy tätä. Katsomme, että vuokrasopimusta on rikottu, koska kiinteistö ei missään nimessä sovellu tämäntyyppiseen toimintaan, Avanto Property Teamin sopimusvastaava Liisa Lukkari kertoo.

Tämän jälkeen kaikki yhteydenpito vuokralaiseen on tapahtunut Lukkarin mukaan lakimiesten välityksellä.

Lukkarin mukaan kiinteistöyhtiö on purkanut vuokrasopimuksen. Hän ei kuitenkaan halua kertoa, milloin vuokrasopimus on purettu ja onko vuokralainen maksanut siltä ajalta vuokraa.

Yle ei ole tavoittanut vuokralaisena toimivaa yritystä kommentoimaan tapausta.

Pelastuslaitoksen Jukka Ruuskasen mukaan vastaavat tilanteet ovat melko harvinaisia. Yleensä pelastuslaitos joutuu palaamaan samalle palopaikalle sellaisessa tilanteessa, jossa pieniä palopesäkkeitä on jäänyt vaikeasti sammutettaviin rakennuksiin.

– Tämä ei ole mitenkään sellainen tilanne. Kyllä tämä on meillekin erikoista, Ruuskanen sanoo.

Kompostoitunut jäte kuumenee

Varastohallissa toimiva yritys sai ympäristöluvan kierrätyspolttoaineen ja kierrätyspuun välivarastointiin alkuvuodesta 2019, ja jätettä tuotiin varastoon samana keväänä.

Varastolta jäte on tarkoitus kuljettaa edelleen jätteenpolttolaitoksiin ulkomaille. Yrityksen ympäristölupahakemuksen mukaan jäte koostuu pääasiassa puusta ja pahvista, eikä sen seassa juuri ole muovia.

Satamahallissa on varastoitu kierrätysjätettä. Kymenlaakson pelastuslaitos

Haminan kaupungin ympäristötarkastajan Kirsi Seppälän mukaan hallissa on varastoitu luvan mukaista jätettä, mutta se on ollut vähän märkää. Hakija on alun perin ilmoittanut, että hallissa varastoitava jäte olisi kuivaa.

– Tämä on osaltaan voinut aiheuttaa näitä palovaaraongelmia, Kirsi Seppälä sanoo.

Jätteet ovat olleet varastossa nyt reilun vuoden. Seppälä näkee osasyynä hallin ongelmiin juuri sen, että jäte on ollut hallissa liian kauan.

– Jäte on erinäisistä syistä seissyt hallissa aika pitkään paikoillaan. Se pääsee silloin kompostoitumaan ja kuumenemaan. Hallissa on tietysti palavaa materiaalia, kun se on muutenkin menossa polttoaineeksi. Jäte alkaa herkästi kyteä ja syttyy, Seppälä sanoo.

Hallissa oleva jäte voi olla peräisin esimerkiksi puretuista kerrostaloista. Seassa voi Seppälän mukaan olla esimerkiksi betonilohkareita, muovia ja puuta.

Seppälän mukaan Suomessa on tavanomaista varastoida vastaavaa jätettä väliaikaisesti hallissa.

– Vastaavaa toimintaa on muissakin kunnissa, ja myös näitä tulipaloja on sattunut. Se on valitettava nurja puoli.

Seppälä pitää valitettavana sitä, että jätekasa on syttynyt tuleen useita kertoja.

– Nämä ovat poikkeustilanteita, jotka pitäisi pystyä mahdollisimman hyvin eliminoimaan jo ennakolta. Tässä ei ihan niin ole nyt käynyt valitettavasti.

Selvitykset käynnissä

Kaupungin ympäristöpalvelut ja pelastuslaitos ovat selvitelleet jätteiden varastointiin liittyviä asioita. Lisäksi hallin omistaja ja vuokralla oleva yritys ovat selvitelleet asioita keskenään.

Kirsi Seppälän mukaan sekä kaupungin ympäristötoimi että pelastuslaitos ovat olleet yrittäjään yhteydessä ja pyytäneet tältä selvityksiä. Seppälä ei kuitenkaan avaa niiden sisältöä tarkemmin.

Seppälän mukaan yksi mahdollisuus olisi purkaa toiminnan ympäristölupa.

– Katsotaan nyt miten tämä asia etenee. Lain mukaan mahdollisuudet ympäristöluvan purkamiseen ovat olemassa. Se on yksi harkittava vaihtoehto.

Seppälän mukaan asiaan haluttaisiin ratkaisu mahdollisimman pian.

– Tietyt lain mukaan tehtävät hallintomenettelyt vievät aikaa. Tällaiset asiat eivät käy ihan sormia napsauttamalla. Emme voi esimerkiksi mennä sulkemaan paikkaa noin vain.

Seppälän mukaan tilanteesta ei aiheudu välitöntä terveysvaaraa.

– Nyt ei ole myrkkykaasusta kuitenkaan kyse, vaikka ikävästä savuhaitasta tietenkin.

Monen päivän sammutustyöt

Pelastuslaitos aloitti hallin tyhjentämisen jätteestä jo viikonloppuna. Urakkaa on Ruuskasen mukaan edelleen jäljellä.

– Täytyy katsoa, saadaanko palo osittain sammumaan hallin sisään, Ruuskanen sanoo.

Varastohallissa on useita osia. Palo on ollut vaarassa levitä toiselle puolelle hallia, mutta pelastuslaitos on saanut pidettyä palon siinä hallin osassa, johon jätettä on varastoitu.

– Se osa hallista on tuhoutunut aika pahasti.

Ruuskasen mukaan palo on tällä hetkellä pelastuslaitoksen hallinnassa. Palo oli Ruuskasen mukaan ehtinyt edetä jo pitkälle, ennen kuin pelastuslaitos sai siitä hälytyksen lauantaina.

Ei vaaraa ulkopuolisille

Palosta ei aiheudu vaaraa ulkopuolisille. Palossa on muodostunut paljon savua, mutta se on noussut melko korkealle. Enää savua ei juurikaan synny.

Pelastuslaitos kävi tapausta läpi maanantaina ympäristöviranomaisten ja hallin omistajaa edustavan yhtiön kanssa. Niiden kesken päätettiin, että pelastuslaitos tyhjentää hallin piha-alueelle ja sammuttaa palavat materiaalit.

– Ei hallia tietenkään voida jättää palamaan. Jos palo saadaan sammumaan jotenkin hallin sisään, on olemassa riski, että palo syttyy uudelleen, kuten nyt kävi, päivystävä päällikkö Jukka Ruuskanen sanoo.

Pelastuslaitokselta arvioitiin maanantaina iltapäivällä, että sammutustyöt voivat jatkua tiistaipäivään asti.