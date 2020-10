Rikosoikeuden professori: Liikenteellinen haitta kevyt peruste voimankäytölle, poliisi saattoi sortua ylilyöntiin

Poliisi saattoi tehdä ylilyönnin, kun se käytti viikonloppuna kaasusumutetta väkijoukon hajottamiseen, arvioi Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio Ylen aamussa.

– Tässä on mahdollisesti ollut kyseessä ylilyönti, hän arvioi.

Lue lisää: Kaikki Helsingin ilmastomielenosoituksessa kiinni otetut vapautettu – "Poliisin voimankäyttö arvioidaan", sanoo sisäministeri Ohisalo

Poliisilla on velvollisuus turvautua lievimpään mahdolliseen voimakeinoon. Rauhallisissa mielenosoituksissa voimakeinoja pitäisi välttää, Nuotio sanoo. Poliisin pitäisi pyrkiä ratkaisemaan tilanne puhumalla ja neuvottelemalla, tai esimerkiksi fyysisesti kantamalla henkilöt pois.

Kaasusumuttimen käyttö voisi olla Nuotion mukaan perusteltua tilanteessa, jossa mielenosoituksesta itsessään syntyy riski, kuten väkivallan tai omaisuuden vahingoittamisen uhka.

– Täytyy erityisesti puuttua sellaisiin tapoihin toteuttaa tätä oikeutta, joissa yleinen järjestys [tai] turvallisuus on vaarassa, joissa on väkivallan riskiä tai vastaavaa, Nuotio lisää.

Liikenteeseen vetoaminen kevyt peruste

Poliisi perusteli toimintaansa viikonloppuna sillä, että tilanteesta koitui haittaa liikenteelle. Nuotio pitää liikenteellistä haittaa suhteellisen kevyenä perusteena voimankäytölle.

– Tilanteessa, jossa on täysin rauhallinen mielenosoitus – vaikkakin se ehkä poikkea vähän siitä, mikä on aikanaan ilmoitettu – niin sen hajottamisessa minusta tulisi välttää voimakkaita voimakeinoja.

Nuotio myös muistuttaa, että mielenosoitusoikeus ei ole luvanvarainen, vaan etukäteen vaadittavan ilmoituksenkin tarkoitus on pyrkiä turvaamaan se, että oikeutta voidaan käyttää. Mielenosoitusvapaus on perustavanlaatuinen perusoikeus, ja poliisilla on velvollisuus turvata sen toteutumista.

Nuotion mielestä on hyvä, että viikonlopun tapahtumista tehdään selvitys.

– On hirveän tärkeää, että ihmiset luottavat poliisiin, ja voidaan uskoa siihen, että poliisin puolelta ei provosoiduta tai reagoida yli tilanteisiin.

