Hermoja raastava hanke takaa puhtaamman järviveden Tampereella – Katso, miltä maanalaisen työmaan sokkeloinen luolasto näyttää

Sulkavuoressa töitä tehdään pääasiassa maan alla. Kallion sisään tuleva puhdistamo on yli seitsemän Eduskuntatalon kokoinen. Jani Aarnio / Yle

Sulkavuoren puhdistamon rakentaminen on nyt kiihkeimmillään. Sen ansiosta jätevesikuorma vähenee vaikka väestö kasvaa.

Sulkavuoressa rakentajia on lähdettävä etsimään kallion sisästä. Tie sinne on mutkainen, märkä ja kurainen, mutta yhden pimeän haaran päässä, 40 metrin syvyydessä tärppää. Kuulosuojaimet korville, sillä melu on melkoinen, kun suuri jumbo poraa kallioon syvää reikää.

Viisi metriä alempana lastauskone kaataa louhetta kuorma-auton lavalle. Kahdella kauhallisella lasti on valmis ja auto kaasuttaa maanpintaa kohti. Seuraava auto on jo odottamassa vuoroaan.

Kun jätevedenpuhdistamo valmistuu Sulkavuoreen vuonna 2025, siellä käsitellään noin 370 000 ihmisen jätevedet eli 90 miljoonaa litraa vuorokaudessa. Kapasiteetti riittää ainakin vuoteen 2040, jolloin puhdistamon osakaskunnissa lasketaan asuvan noin 430 000 ihmistä.

Tarvittaessa Sulkavuoren puhdistamoa voidaan laajentaa kahdella käsittelylinjalla, joilla kapasiteetti voidaan nostaa 600 000 ihmisen tarpeita vastaavaksi. Suurempia jätevesimääriä voidaan Suomessa käsitellä vain Helsingin Viikinmäen puhdistamossa ja parin vuoden kulutta valmistuvassa Espoon Blominmäen puhdistamossa.

Keskuspuhdistamoa on rakennettu Tampereella nyt melko tarkkaan kaksi ja puoli vuotta, keväästä 2018 alkaen. Tällä hetkellä on käynnissä kiihkeä rakennusvaihe, joka näkyy ja kuuluu ympäri Tamperetta.

Valtavat jumbot poraavat syviä reikiä kallioon. Neljässä tunnissa syntyy 200 reikää ja sen jälkeen ne panostetaan räjäytystä varten. Jani Aarnio / Yle

Varsinaisesta keskuspuhdistamosta on louhittu nyt noin puolet ja työ jatkuu vielä koko ensi vuoden. Sulkavuoren lisäksi louhinta on aloitettu myös Hatanpään valtatien varressa Vihilahdessa, josta kaivetaan siirtoviemäritunnelia Sulkavuorta kohti.

Samaan aikaan rakennetaan siirtoviemäreitä Hatanpäällä, Härmälässä ja Raholassa, josta vedetään viemäriputkea Pyhäjärven poikki Pirkkalan Haikkaan.

Sulkavuoren lisäksi keskuspuhdistamoon liittyviä työmaita on tällä hetkellä Raholassa, Vihilahdessa, Hatanpäällä ja Härmälässä. Louhetta viedään Hiedanrantaan sekä Sulkavuoresta että Vihilahdesta. Matti Kurkela / Yle

– Neljä isoa urakkaa on siis meneillään ja seuraavia valmistellaan koko ajan, sanoo Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen, joka pitää koko hankkeen lankoja näpeissään.

Keskuspuhdistamon rakentaminen on jättimäinen hanke, josta kertoessaan helposti harhautuu päivittelemään Sulkavuoren uumeniin rakennettavan tilan suuruutta (ainakin seitsemän Eduskuntataloa) tai luolastoista ulos ajettavan louheen määrää (noin 128 000 kuorma-autollista).

Koska työt Sulkavuoressa tehdään maan pinnan alla, maan pinnalla on melko hiljaista. Jani Aarnio / Yle

Rakentaminen kestää seitsemän vuotta ja se aiheuttaa monenlaista haittaa lähialueen asukkaille. Kovilla ollaan, kun kalliota räjäytetään monta kertaa päivässä kuukausien ajan ja kuorma-autot ajavat toista tuhatta kertaa viikossa louhelastissa ohi.

Rakentajat saavat luonnollisesti palautetta suivaantuneilta kansalaisilta. Timo Heinosen mukaan kaikki palautteet kuunnellaan tai luetaan ja ongelmia yritetään ratkoa mahdollisuuksien mukaan. Aina ei tietenkään asioille voi mitään.

Oleellisinta on kuitenkin se, minkä vuoksi puhdistamoa rakennetaan.

– Yritän aina ensimmäisenä kertoa, että emme me tätä rakentamisen vuoksi tee, vaikka siltä tässä vaiheessa voi tuntua. Tätä tehdään siksi, että alueen jätevedet saadaan käsiteltyä niin, että Pyhäjärven vesistö pysyy kunnossa tulevaisuudessakin, Heinonen sanoo.

Yhdessä räjäytyksessä irtoaa 100 kuormallista louhetta. Päivän aikana räjäytetään kolme tai neljä kertaa. Jani Aarnio / Yle

Yhtiön väki puhuu mielellään Sulkavuoresta Pirkanmaan historian suurimpana ympäristöhankkeena. Puhdistamo korvaa valmistuessaan nykyiset Raholan, Viinikan ja Lempäälän jätevedenpuhdistamot, jotka alkavat olla tiensä päässä.

Uusimman tekniikan ansiosta jäteveden käsittely paranee ja Pyhäjärven ja sen alapuolisen vesistön jätevesikuorma vähenee – siitäkin huolimatta, että Tampereen seudun väestömäärä kasvaa samaan aikaan. Etenkin vesistön typpikuormitus alenee merkittävästi, vajaaseen kolmasosaan nykyisestä. Typen ja fosforin vähentyessä myös järvien rehevöityminen vähenee.

– Jatkossa puhdistettu vesi myös desinfioidaan eikä vesistöön sen mukana pääse enää toimintakykyisiä mikrobeja, Heinonen sanoo.

Sulkavuoreen rakennetaan myös biokaasulaitos jätevedestä erotettavan kiinteän aineen eli lietteen käsittelyä varten. Laitoksessa liete mädätetään ja syntyneestä biokaasusta saadaan energiaa keskuspuhdistamon tarpeisiin. Se riittää puhdistamon lämmitykseen ja kattaa myös puolet laitoksen sähköntarpeesta.

– Jätevesipuolella biokaasu on jo hyvin vanhaa teknologiaa, mutta aiemmin se on nähty lähinnä sivutuotteena. Nyt kun kiertotalous ja energia-asiat ovat tulleet voimakkaasti esille, biokaasun irtiottoa mädätysprosessista on tehostettu, Timo Heinonen sanoo.

Tampereen alueen uudesta yhteisestä jätevedenpuhdistamosta keskusteltiin ensimmäisiä kertoja jo 1990-luvulla. Monien vaiheiden ja tarkan selvitystyön jälkeen Tampereen kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2014, että puhdistamo rakennetaan Sulkavuoreen.

Seuraavana vuonna aloitettiin laitoksen yksityiskohtainen suunnittelu ja perustettiin Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy. Osakeyhtiön pääomistaja on Tampereen kaupunki ja muut omistajat Kangasala, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Vesilahti, joiden jätevedet jatkossa siis Sulkavuoressa puhdistetaan.

Sulkavuoressa puhdistetaan viiden vuoden kuluttua Tampereen, Ylöjärven, Pirkkalan, Kangasalan, Lempäälän ja Vesilahden jätevedet. Vuonna 2040 alueella asuu 430 000 ihmistä. Matti Kurkela / Yle

Jo tälläkin hetkellä Tampereella puhdistetaan Kangasalan, Pirkkalan ja Ylöjärven jätevedet. Heinosen mukaan yhteistyö kuntien välillä näyttäisi toimivan hyvin.

– Jäteveden käsittely on perinteistä kuntien yhteistyön aluetta. Suuremmassa laitoksessa saadaan parempi puhdistusteho pienemmin yksikkökustannuksin. Ja ennen kaikkea laitoksen toimintavarmuutta voidaan kohottaa paremmin kuin silloin, kun on paljon pieniä puhdistamoita, Timo Heinonen sanoo.

Timo Heinonen tuli Keskuspuhdistamon kippariksi viisi vuotta sitten. Hän sanoo lähtevänsä eläkkeelle, kun laitos viiden vuoden kuluttua valmistuu. Jani Aarnio / Yle

Keskuspuhdistamo on kallis investointi, mutta kuinka kallis, se selviää lopullisesti vasta myöhemmin. Vuoden 2017 hinnoilla sen kustannusarvio on noin 320 miljoonaa. Matkan varrella on jouduttu jo tekemään jonkin verran hintaa ylöspäin hilaavia muutoksia.

Toimitusjohtaja Timo Heinonen ei tällä hetkellä näe merkkejä kustannusarvion merkittävästä muuttumisesta.

– Loppujen urakoiden kilpailutusvaihe alkaa nyt lokakuun puolivälissä ja kestää kesäkuun alkuun. Sen jälkeen meillä on aika hyvä tieto siitä, mitä tämä tulee lopulta maksamaan, kun markkinatilanteen vaikutuksetkin ovat nähtävissä, hän sanoo.