Muusikko Kimmo Pohjonen koetti estää poliisia sumuttamasta nuoria, mutta saikin itse kaasusta, joutui putkaan ja sai 700 euron sakot

Helsingin poliisi myöntää, että heidän toiminnassaan on aina kehitettävää.

Helsinkiläinen muusikko ja säveltäjä Kimmo Pohjonen oli saapunut lauantaina seuraamaan Elokapinan Hätäjarru-mielenosoitusta Helsingin Kaisaniemeen. Kaikki sujui aurinkoisena päivänä hyvin, kunnes tilanne sai yllättävän käänteen poliisin alkaessa sumuttaa mielenosoittajia pippurisumutteen kaltaisella OC-kaasulla.

Pohjonen ei voinut katsella tapahtumia sivusta, vaan hän säntäsi mielenosoittajien ja poliisin väliin estääkseen kaasun käytön.

Elokapinassa on mukana kaikenikäisiä ihmisiä, mutta Pohjosen mukaan monet ajoväylällä istuneet mielenosoittajat olivat hyvin nuoria, alle 20-vuotiaita.

– Menin shokkiin, juoksin siihen eteen ja sanoin poliisille pariinkin otteeseen, että näin ei voi tehdä. Sain itsekin sumutuksen kasvoille, mutta en lähellekään niin paljon kuin ne nuoret mielenosoittajat, jotka saivat lähietäisyydeltä mielettömän määrän pippurisumutetta silmiinsä, Pohjonen kertoo.

Yksi lähietäisyydeltä kaasua kasvoilleen saaneista oli vasta 16-vuotias poika Helsingistä. Hän kertoo tapahtumista jutussa nimettömänä asian arkaluonteisuuden vuoksi.

Poliisi suihkutti poikaa hänen mukaansa kolme kertaa kaasulla.

– Olin voimaantunut mielenosoituksen meiningistä, joten en hirveästi pelännyt. Tiesin, että minulle ei käy kuinkaan, vaikka poliisin toiminta menikin yli, 16-vuotias kertoo.

– Tuntui kuin kasvoni olisivat olleet liekeissä, hengitys oli vaikeaa eikä silmiä voinut avata puoleentoista tuntiin, hän kuvailee.

Helsingin poliisi tekee tapahtumien kulusta selvityksen Poliisihallitukselle. Selvitys annetaan kahden päivän kuluessa.

– Järjestelmässä ja toiminnassamme on aina kehitettävää – ja haluamme myös kehittää toimintaamme niin, että toimintamme on yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja kriittisen tarkastelun kestävää. Siksi on hyvä, että tämäkin tapaus perataan läpi ja tapauksesta opitaan, toteaa apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen Helsingin poliisilaitokselta.

Hyvinvointivastaava: Poliisi esti kivun lievityksen vedellä

Mielenosoittajien mukana oli myös henkilöitä huolehtimassa joukon hyvinvoinnista. Yksi heistä oli Elina Perttola. Hän kertoo mielenilmauksen sujuneen poliisin kanssa yhteistyössä hyvin, kunnes joukko mielenosoittajia siirtyi istumaan Kaisaniemenkadulle ja poliisi alkoi sumuttaa heitä kaasulla.

– Ihmiset kadulla ja mielenosoituksen ympärillä huusivat vihaisesti. Ihmisten reaktioissa oli paljon järkytystä ja agressiota. Olin hetken aikaa aivan avuton. Ihmisten avun tarve oli niin suuri, että tunsin olevani liian pieni ja, että en pysty auttamaan. Se oli järkyttävä ja pelottava kokemus, johon liittyy paljon myös surua, Perttola kertoo.

Pian hyvinvointitiimi sai tietää, että kaasusumutteeseen auttaa silmien huuhtelu vedellä. Niinpä he alkoivat kiertää huuhtelemassa sumutuksen kohteeksi joutuneiden mielenosoittajien kasvoja.

Poliisi kuitenkin poisti vesipullot mielenosoittajilta. Poliisin mukaan he eivät estäneet vesipullojen käyttämistä.

‒ Kysymyksiä on tullut myös siitä, miksi poliisi otti mielenosoittajilta vesipulloja pois. Vesipullot siirrettiin jalkakäytävälle, josta ne olivat heti saatavilla. Poliisi ei estänyt vesipullojen käyttämistä, Kopperoinen sanoo.

Perttolan mukaan yksi mielenosoittaja oli kaasusumutuksesta erityisen huonossa kunnossa. Häntä oli sumutettu kasvoihin läheltä neljä kertaa, vaikka hän istui paikallaan rauhanomaisesti. Mies vaikeroi, valitti eikä pystynyt toimimaan.

Perttola talutti miehen kadun reunaan ja yritti auttaa häntä huuhtemalla miehen silmiä. Poliisi kuitenkin keskeytti tilanteen ja kantoi miehen poliisiautoon.

‒ Pyysin, että antakaa edes huuhdella hänen silmänsä, koska hän ei näe mitään. Oli raastavaa nähdä vierestä, kun hänet vietiin kovakouraisesti poliisiautoon. Oli järkyttävää katsoa täysin rauhanomaisia, elinkelpoisen planeetan puolesta itsensä alttiiksi asettavia mielenosoittajia kohdeltavan rajulla väkivallalla. Väkivaltaista oli myös se, että heidän auttamisensa estettiin, Perttola toteaa.

Myös 16-vuotias poika yritti saada apua kaasun aiheuttamiin kipuihin.

– Pyysin, että joku taluttaa minut pois Kaisaniemenkadulta, ja sain hieman vettä kasvoilleni hyvinvointitiimiltä. Sitten minut kannettiin poliisin autoon. Sain huuhdella kasvot kunnolla vasta poliisilaitoksella, 16-vuotias sanoo.

Poliisi käytti pippurisumutetta mielenosoittajia vastaan Kaisaniemenkadulla. Lukijan kuva

Poliisi: Sumutteen käytöstä varoitettiin

Poliisin mukaan mielenosoittajien kanssa oli sovittu, että mielenosoitus kulkee Rautatieasemalta Kaisaniemen kautta Hakaniemeen. Sovitusta poiketen noin 150 mielenosoittajan joukko teki kuitenkin tiesulun Unioninkadulle. He olivat kytkeytyneet toisiinsa ketjuin, ja osa oli kiinnittänyt itsensä Jolla-veneeseen.

Poliisi pyysi joukkoa hajaantumaan. Osa mielenosoittajista siirtyi Unioninkadulta Kaisamenkadulle autojen eteen. Mielenosoitukseen liittyvissä tehtävissä oli neljän tunnin aikana 24 poliisipartiota, ja lauantai-illan muut hälytystehtävät alkoivat poliisin mukaan kasautua.

‒ Kun osa ryhmästä irtautui vilkasliikenteiselle Kaisaniemenkadulle, tilanteessa oli tehtävä uusi riskiarvio, kertoo Kopperoinen.

Poliisi kehotti mielenosoittajia poistumaan ajoväylältä useita kertoja. Poliisin mukaan mielenosoittajia yritettiin kantaa tieltä sivuun, mutta osa heistä palasi takaisin ajoväylälle. Poliisin arvion mukaan kaikkien mielenosoittajien kantaminen pois tieltä ei ollut heidän resursseillaan mahdollista.

– Lopulta normaalin johtamisjärjestelmän mukaisesti on tehty päätös käyttää sumutetta tavoitteena väkijoukon hajottaminen ja vastarinnan murtaminen, jotta heidät pystyttäisiin kantamaan tai ohjaamaan pois ajotieltä.

‒ Tässä tilanteessa OC-sumutetta pystyttiin käyttämään nimenomaisesti heihin, jotka eivät poliisin käskyjä totelleet ja heitä varotettiin selkeästi ennen kaasun käyttämistä, Kopperoinen toteaa.

Kolme alaikäistä otettiin kiinni

Poliisin mukaan kolme kiinniotetuista mielenosoittajista oli alaikäisiä. Kaikkiaan poliisi antoi sakot 53 henkilölle ja otti kiinni 51 henkilöä. Kaikki kiinni otetut päästettiin vapaiksi lauantai-illan aikana.

Myös Pohjonen otettiin kiinni ja vietiin poliisiautolla Pasilaan putkaan. Hän kertoo olleensa poliisin autossa yhdessä noin 20-vuotiaan pojan kanssa. Poikaa oli sumutettu kasvoihin lähietäisyydeltä. Pohjosen arvion mukaan poika oli shokissa.

– Hän tärisi eikä saanut silmiään auki. Oli ikävä tilanne, kun olet pienessä kopissa poliisiautossa ja vieressä on kaveri shokissa, joka on saanut kymmenkertaisen määrän pippurisumutetta. Vaikka minullakin kirveli ja poltteli käsiä ja naamaa, se nuori poika oli ihan eri tilanteessa.

Pohjonen vietiin poliisilaitoksen putkaan, jossa häntä pidettiin hänen arvionsa mukaan viisi tuntia. Sen jälkeen hänet päästettiin vapaaksi mukanaan 700 euron sakot liikenteen vaarantamisesta ja poliisin poistumiskäskyn noudattamatta jättämisestä.

Pohjonen on itsekin ollut jo pitkään huolissaan ilmastonmuutoksesta, joten hän ymmärtää hyvin nuorten tarpeen saada sanansa kuuluviin keinolla millä hyvänsä.

– Tuntuu, että mikään ei ole muuttunut 30 vuodessa. On karmeaa katsella nuorten ahdistusta ja masennusta ilmastonmuutoksesta. Kun he yrittävät saada hätähuutonsa esiin, heitä kohdellaan kuin rikollisia. Eihän voi olla nykypäivän Suomea tai demokratiaa, että nuoria kohdellaan näin. Heitä pitäisi kuunnella ja antaa vaikka osallistua jollain tavoin päätöksentekoon.

Asiantuntijat ovat pitäneet poliisin toimia ylimitoitettuna.

Elokapinan mielenosoituksessa mukana ollut Samu Niemelä ymmärtää poliisin tehneen vain työtään käyttäessään voimakeinoja mielenosoittajia vastaan. Jari Kovalainen / Yle

Lisää kansalaistottelemattomuutta luvassa

Hätäjarru-mielenosoituksen mediayhteyshenkilö Lauri Autereen mukaan useat mielenosoittajat ovat tehneet rikosilmoituksia poliisin toiminnasta.

Hän kuitenkin korostaa, että mielenosoituksen tarkoituksena oli tuoda esiin huolta ilmastonmuutoksesta eikä kritisoida poliisia.

– Suhtaudumme yleensä poliisin hyväntahtoisesti emmekä tarkoita toimintaamme poliisia vastaan. En usko, että poliisi enää toistaa vastaavaa toimintaa jatkossa, Autere toteaa.

Elokapina aikoo jatkaa mielenosoituksia vielä tällä viikolla. Tänään maanantaina he pitivät performanssimielenilmauksen Helsingin keskustassa. Siellä paikalla oli muun muassa Samu Niemelä, joka osallistui myös lauantain mielenilmaukseen.

Hänkin sai lauantaina osakseen poliisin OC-kaasua, mutta ymmärtää silti poliisin toimintaa.

– Noin tuntiin en nähnyt mitään. Minulla oli kasvot toiseen suuntaan, kun kaasutettiin. Poliisi teki siellä työtään. Tulimme hyvin juttuun. Kuulustelut hoidettiin myös mallikkaasti poliisiasemalla. Kiitos polisille siitä, Niemelä sanoo.

Myös maanantain performanssissa paikalla ollut Risto Lemmetti muisteli lauantain tapahtumia rauhallisin mielin. Hän oli ollut Unioninkadulla lukittuna toisiin mielenosoittajiin. Poliisit irrottivat hänet pyörälukoista ja veivät kantamalla poliisiautoon.

– Minulta kysyttiin, haluatko kävellä ja sitten kannettiin. Minulla ei ollut siinä mitään vaaraa, joten se meni hyvin. Pääosa poliiseista toimi tosi asiallisesti. Jotkut päättivät käyttää pippurisumutetta suoraan kohti istuvia ihmisiä. Se ei ole minkään oikeuksien kannalta oikein toimittu, Lemmetti toteaa.

Myös myöhemmin tällä viikolla Elokapinalla on suunnitteilla lisää kansalaistottelemattomuutta.

– Emme ala varustelukisaan poliisin kanssa, mutta voi olla, että varaamme mukaan nesteitä, joilla OC-kaasun saa tehokkaasti poistettua, Autere toteaa.

Risto Lemmetti kannettiin lauantain mielenilmauksesta poliisiautoon. Jari Kovalainen / Yle

