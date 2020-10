Uudet koronaryppäät haastavat tartuntaketjujen jäljityskapasiteetin äärirajoille Etelä-Pohjanmaalla – "Jos sama jatkuu, meiltä loppuvat voimavarat"

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu viikon aikana 29 tartuntaa. Sairaanhoitopiirin mukaan ollaan siirtymässä taudin kiihtymisvaiheeseen.

Etelä-Pohjanmaalla varmistui viikonloppuna 18 uutta tartuntaa. Ylilääkärin mukaan maakunnan koronatilanne on oleellisesti muuttunut.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Matti Rekiaro on huolissaan. Viikonloppuna, 3.-4.10., todettujen koronatartuntojen määrä on 18, mikä muutti maakunnan koronatilannetta selvästi.

Yksi toiminto, jota tartunnat kuormittavat, on tartuntaketjujen jäljittäminen.

Sairaanhoitopiirissä pyritään katkaisemaan tartuntaketjut kattavalla jäljityksellä. Jäljittämisessä aletaan kuitenkin lähestyä resurssien kipurajaa, vaikka yhteistyötä eri toimijoiden kesken tehdään.

– Meillä on jäljitysresurssit äärimmäisen kovilla. Riskinä on, että jos ketjuja ei saada kartoitettua ja katkaistua, virus pääsee Etelä-Pohjanmaallakin etenemään. Melkoinen kujanjuoksu tämä on, Rekiaro sanoo.

Rekiaro vetoaa maakunnan ihmisiin siinä, että tartuntojen ennaltaehkäisy on parasta taloudenhoitoa ja turvaa parhaiten terveydenhuollon toimintaedellytykset.

– Jos sama jatkuu, meillä loppuu voimavarat eikä terveydenhuolto pysty pitämään tätä hanskassa riittävän hyvin.

Edelleen oma vastuu korostuu

Etelä-Pohjanmaan alueen viimeisimmissä varmistetuissa tapauksissa korostuu Ylläksen ruskamatkailu syyskuuun loppupuolella. Sen jäljiltä on Rekiaron maanantai-aamupäiväisten tietojen mukaan todettu sairaanhoitopiirin alueella 16 tartuntaa sekä viisi (5) sairastuneiden lähipiireissä karanteenien aikana sairastunutta.

Vaasan opiskelija-altistukseen liittyen on Etelä-Pohjanmaalla todettu neljä (4) tartuntaa. Osaa uusista tartunnoista sairanhoitopiirissä vielä selvitetään.

Rekiaro kertoo, että sunnuntai-iltana todettiin keskussairaalan työntekijällä koronatartunta, josta sairaanhoitopiiri tiedottaa tarkemmin maanantaina iltapäivällä

Mahdollista on, että viimeisen viikon aikana todetut 29 tartuntaa nostavat Etelä-Pohjanmaan pandemian kiihtymisvaiheeseen.

– Tilanne on oleellisesti muuttunut. Nähtäväksi jää, pystytäänkö säilymään pandemian perustasolla. Uusimpien lukujen perusteella oltaisiin siirtymässä kiihtymisvaiheeseen, Rekiaro sanoo.

Rekiaro muistuttaa jokaisen omasta vastuusta siinä, että tilanne saataisiin muuttumaan.

– Korostan sitä, että me voimme estää kiihtymisvaiheeseen ajautumisen, mutta se edellyttää jokaisen vahvaa sitoutumista turvavälien noudattamiseen, sosiaalisten kontaktien vähentämiseen ja jokaiselta vakavaa harkintaa isoihin yleisltilaisuuksiin osallistumisen osalta.

Rekiaro kehottaa myös vakavasti harkitsemaan maakuntien rajojen yli tapahtuvan matkailun välttämättömyyttä.

– Meillä on kaikki mahdollisuudet onnistua.

Etelä-Pohjanmaalla iäkkäämpiä sairastuneita

Etelä-Pohjanmaan luvuissa on mukana viikonloppuna tiedotettu SeAMKin opiskelijan tartunta. Varotoimena SeAMK:in sosiaali- ja terveysalan opiskelijat siirtyivät etäopetukseen.

Luvuissa on mukana myös Järvi-Pohjanmaalla todettu tartuntarypäs. Järvi-Pohjanmaan tartunnat linkittyvät Ylläksen ruskamatkailuun. Niiden jäljiltä alueella on satakunta henkilöä asetettu karanteeniin.

Vaikka sekä Etelä-Pohjanmaan että Vaasan sairaanhoitopiirien alueella tartuntamäärät ovat nousseet jyrkästi viime päivinä, on sairaanhoitopiireissä Rekiaron mukaan yksi selvä ero.

– Vaasassa sairastuneet ovat nuorempia, Etelä-Pohjanmaalla iäkkäämpiä. Nuoret tarvitsevat sairaanhoitoa harvemmin, mutta iän myötä taudin vakavuusaste nousee ja sairaalahoidon tarve kasvaa.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen varmistettujen tartuntojen määrä epidemian aikana on nyt yhteensä 103 tapausta.

