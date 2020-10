Presidentti Trumpille väläytellään jopa pikaista kotiutumista – Suomalaisasiantuntija: todellinen terveydentila selviää vasta lähipäivinä

Presidentti Donald Trumpin sairaalahoito jatkuu neljättä vuorokautta. Presidentti hakeutui sairaalahoitoon perjantaina positiivisen koronatestin jälkeen. Hänellä kerrottiin olleen korkeaa kuumetta.

Valkoisen talon lääkäriryhmä on vakuuttanut presidentin olevan hyvässä kunnossa. Hänen saamansa lääkitys ja hoito kertovat, että tartunnan oireet eivät ole lievimmästä päästä.

Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) infektiosairauksien ylilääkärin Asko Järvisen mukaan presidentti Trumpin hoidossa edetään hyvin etupainotteisesti.

Kokosimme tähän juttuun tietoa presidentin saamista lääkkeistä ja hoidoista.

Presidentti Trumpia hoidetaan edelleen Walter Reed National Military Medical Centerissä Betshesdassa Marylandissa.

Ylilääkäri Asko Järvisen mukaan lääkehoidot viittaavat siihen, että presidentti Trumpin koronatartunta on saatu varhaisessa vaiheessa selville. Sascha Steinbach / EPA

Remdesivir

Yhdysvalloissa suonensisäisesti käytettävä Remdesivir-viruslääke on hyväksytty. Sitä on annettu potilaille, jotka ovat joutuneet oireiden vuoksi sairaalahoitoon. Presidentti Trumpille lääkettä on annettu viiden päivän kuuri.

Asko Järvisen mukaan lääkkeen käytöstä varhaisessa vaiheessa ei ole olemassa tutkimusnäyttöä. Remdesiviriin ei kuitenkaan ole liitetty kovinkaan merkittäviä haittoja. Niitä saattavat olla esimerkiksi kohonneet maksa-arvot.

Kokeellisia vasta-aineita, kuten Regeneronia

Trump on saanut myös hoidon alkuvaiheessa vasta-ainelääkehoitoa. Vasta-aineet on kerätty lääkkeeseen potilailta, jotka ovat sairastaneet taudin.

Asko Järvisen mukaan ei tarkkaan tiedetä millä tavalla vasta-aineet vaikuttavat taudin kulkuun. Vasta-ainelääkkeellä lääkärit ovat voineet yrittää vähentää taudin oireita tai vaikuttaa taudin etenemiseen.

Järvisen mukaan riskinä voi olla, että lääkkeen mukana tulee myös haitallisia vasta-aineita. Tällöin vasta-aineet voimistavat puolustusvastetta ja voivat siten tehdä taudin oireita vaikeammiksi.

Järvinen kertoo, että vasta-ainelääkkeitä toki tutkitaan muuallakin kuin Yhdysvalloissa. Regerenon hänen mukaansa on amerikkalaisen yhtiön tuote, jota ei ole hyväksytty hoitokäyttöön. Lääkkeestä on vasta alustavia tutkimustuloksia (siirryt toiseen palveluun).

Hoitoa ovat saaneet esimerkiksi ne henkilöt, joiden happitaso on alhainen ja jotka ovat olleet sairaina vähintään viikon.

Imperial College Londonin professori Peter Openshaw arvioi The Guardian-lehdessä (siirryt toiseen palveluun), että steroideja käytetään harvoin silloin, kun sairaus on alkuvaiheessa.

Hänen mukaansa potilaiden hengitysjärjestelmä on yleensä kärsinyt, mikäli he saavat steroideja.

Lääkeaineilla tiedetään olevan myös psyykkisiä vaikutuksia, kuten unettomuutta ja levottomuuden tunnetta.

Presidentti Donald Trump keskustelee sairaalan kokoushuoneessa hallintonsa kanssa. Kuva sunnuntailta 4.10. Tia Dufour / Valkoinen talo

Deksametasoni

Lauantaina presidentti on saanut deksametasonia. Lääkeaineella yritetään yleensä estää elimistön immuunijärjestelmän ylikuormittuminen. Deksametasonia määrätään yleensä vakavasti sairastuneiden hoitoon sen sisältämien riskien vuoksi. Lääkkeestä ei tiettävästi ole hyötyä lievemmin sairastuneille.

Nyt kysymyksiä nousee muun muassa siitä, annettiinko presidentille deksametasonia kenties liian varhaisessa vaiheessa vai onko hänen vointinsa julkisuuteen kerrottua heikompi.

Myös Asko Järvinen näkee presidentti Trumpin hoidosta kerrotuissa tiedoissa ristiriitaisuuksia nimenomaan deksametasoni-lääkkeen käytössä. Hänen mukaansa sitä on Suomessa annettu vasta myöhemmässä hoitovaiheessa.

– Deksametasoni on kortisoni, joka heikentää viruspuolustusta eli immuunijärjestelmän toimintaa alkuvaiheessa, Järvinen sanoo.

Suomessa sitä on annettu noin viikon kuluttua taudin oireiden alusta, jos potilaan tilaa alkaa heiketä.

– Uskotaan, että siinä vaiheessa tilan heikkeneminen on enemmän elimistön puolustusjärjestelmästä kiinni, kuin siitä virusinfektiosta.

HUSin ylilääkäri Asko Järvinen ei usko, että olisi itse ollut valmis aloittamaan deksametasonihoitoa vielä näin varhaisessa vaiheessa. Järvinen painottaa, että hänen näkemyksensä presidentti Trumpin koronatartunnasta perustuvat julkisuudessa olleisiin tietoihin.

On myös arvioitu, että ailahtelevaisuuteen taipuvainen presidentti saattaa itse haluta vaikuttaa hoidostaan. Esimerkiksi lääkityksen riskit eivät ole hänelle maallikkona kenties aivan selviä.

Alentunut happitaso

Happitason lasku saattaa kertoa siitä, että virus on vaikuttanut keuhkoihin. Tämä on tyypillistä vakavasti sairastuneilla potilailla.

Asko Järvisen mukaan varhainen happihoito voi olla osittain myös valittujen hoitomuotojen taustalla.

Kuumeilleen presidentin veren happitasot ovat laskeneet ainakin kahteen otteeseen, perjantaina ja lauantaina.

Kahdessa mittauksessa happitaso oli 93. Normaalin yleisenä alarajana pidetään 95 prosentin tasoa.

Asiantuntijoita on kiinnostanut, minkä verran lisähappea presidentille on jouduttu antamaan. Tiettävästi hän on saanut sitä ainakin kerran, perjantaina.

Presidentin lääkärit eivät ole myöskään kertoneet yksityiskohtia hänen keuhkokuvistaan tai verisuonien kunnosta, esimerkiksi hyytymien riskistä. Ne ovat taudin yleinen haittavaikutus.

Sean Conleyn johtama lääkäriryhmä kertomassa presidentin terveydentilasta häntä hoitavan sairaalan edustalla. i Michael Reynolds / EPA

Useiden hoitojen lääkecocktail

Presidentti Trump on saanut useita eri lääkehoitoja hyvin nopeassa ajassa.

Asko Järvisen mukaan kaikki nämä ovat olleet hyvin kokeellisia hoitoja. Riskit lisääntyvät, kun niiden hyödyistä ja haitoista ei tiedetä tarpeeksi.

– Ilmeisesti lääkärit luottavat sitten siihen, että viruksen etenemistä on kyetty riittävästi hillitsemään näillä kokeellisilla hoidoilla.

Tartunnan vakavuus selvillä vasta viikon kuluttua

Lisäristiriitaa aiheuttavat tiedot, joiden mukaan presidentti Trump voisi nyt hyvin.

– Me tiedämme, että tauti usein vaikeutuu noin viikon kuluttua oireiden alkamisesta, Järvinen sanoo.

Vasta sitten voidaan sanoa mihin suuntaan Trumpin taudintila kääntyy.

Yksilön taudinkulkua mahdoton ennustaa

Asko Järvinen korostaa, että yksittäisen ihmisen taudinkulkua ei voi etukäteen osoittaa.

Hänen mukaansa suuri osa ihmisistä, joilla on riskitekijöitä, kuten perussairauksia, sairastaa taudin melko lievänä eikä tarvitse esimerkiksi tehohoitoa. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että ylipaino ja verenpainetauti ovat olleet vaikeamman tautimuodon riskitekijöitä, mutta eivät kuitenkaan kaikissa tutkimuksissa.

Presidentin korkea ikä, 74 vuotta, on kuitenkin Järvisen mukaan merkittävä riskitekijä.

– Voidaan ajatella, että 20–30 % sen ikäisistä tulee tarvitsemaan sairaalahoitoa ja näistä sairaalaan joutuneista noin kolmannes tehohoitotasoista hoitoa, Järvinen toteaa.

Lue myös:

Trump näyttäytyi autosaattueessa kannattajilleen sairaalan ulkopuolella, sairaalan lääkäri paheksui tempausta – lue täältä uusimmat tiedot Trumpin koronatartunnasta

Trumpin lääkäri sanoo presidentin voivan hyvin, mutta kysymysmerkkejä on noussut – Yle seuraa

Kirjeenvaihtajalta: Trump on sairas – etusivu uusiksi, entä vaalit?

NYT: Use of Dexamethasone to Treat Trump Suggests Severe Covid.-19, Experts Say (siirryt toiseen palveluun)