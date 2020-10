16-vuotiaasta Aava Murrosta tulee huomenna Suomen pääministeri – nuoren vaikuttajan tavoite on lisätä tasa-arvoa yhdessä päivässä

Girls takeover- tempauksessa tytöt valtaavat johtajien paikkoja tuodakseen esiin tyttöjen asemaa. Vuoden teemana on teknologian vaikutus tasa-arvoon.

Asikkalainen Aava Murto on vetäytynyt sukulaisensa asuntoon evakkoon, jotta pysyisi terveenä odotettua päivää varten. 16-vuotiaalla Murrolla on pian edessään ainutlaatuinen tilaisuus, sillä keskiviikkona hän valtaa pääministerin paikan Sanna Marinilta.

Valtauspäivä on osa Plan Internationalin Girls Takeover -tempausta (siirryt toiseen palveluun), jossa otetaan varaslähtö sunnuntaina vietettävään kansainväliseen tyttöjen päivään (siirryt toiseen palveluun) (Suomen YK-liitto). Päivän aikana tytöt ympäri maailman valtaavat poliittisten, yhteiskunnallisten ja taloudellisten johtajien paikkoja.

Tänä vuonna tempauksen teema on teknologian vaikutukset tasa-arvoon. Pääministerin lisäksi Suomessa mukana on yliopiston rehtoreita, yritysten toimitusjohtajia ja medioiden päätoimittajia, joiden paikalle nuoret naiset nousevat.

Hakiessaan mukaan tempaukseen, Murrolla oli selvä toive, että hän pääsisi astumaan jonkun poliittisen henkilön saappaisiin.

– Katson joka ilta uutiset. Olen kiinnostunut politiikasta, mutta en ole mikään expertti. Haettuani mukaan minulle soitettiin, että pääsen valtaamaan pääministerin paikan. Sehän kyllä kelpasi.

Päivän ohjelmassa on esimerkiksi aamupala Sanna Marinin kanssa ja tapaaminen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin (SDP) sekä ja oikeuskansleri Tuomas Pöystin kanssa.

Varmaa on, että päivästä tulee kiireinen, mutta siihen Murto on tottunut opintojen ja lukuisten harrastusten vuoksi.

Tavoitteena lisätä tasa-arvoa kiireestä huolimatta

Aava Murto kertoo selkeästi ja epäröimättä naisten asemasta Suomessa. Ajatus ei katkea, vaikka sanat menevät muutaman kerran sekaisin. Silloin Murto vain aloittaa rauhallisesti alusta.

– Vaikka Suomessa tasa-arvo toteutuu paremmin kuin suurimmassa osassa maailman maita, niin meilläkin on kehitettävää: sukupuolettunut väkivalta, naiset tekevät yhä suurimman osan palkattomasta hoivatyöstä ja kotitöistä, naisilla on keskimäärin pienempi palkka, yritysten johtotehtävissä ja teknologia-alalla on selvästi enemmän miehiä kuin naisia.

Murto ei hermostu, vaikka joutuu puhumaan isoistakin asioista. Myös puheiden pitäminen on hänestä mukavaa ja tilaisuus kertoa mielipiteensä. Teatterin harrastaminen ja järjestössä toiminen on selvästi antanut valmiuksia uskaltaa esiintyä. Kokemustakin enemmän rohkeutta Murrolle tuo varmuus siitä, että hänen puhumansa asiat ovat tärkeitä.

– Minulle tärkeitä asioita ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo ja ympäristöasiat. Niihin haluan vaikuttaa niin paljon kuin pystyn. Haluan suunnata maailmaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpään suuntaan.

Aava Murto pitää esikuvinaan vahvoja vaikuttajanaisia, jotka ovat tehneet työtä tärkeiden asioiden eteen. Esimerkkinä vahvasta naisesta Murto mainitsee ilmastoaktivisti Greta Thunbergin. Juha-Petri Koponen

Murrolla riittää tekemistä, niin että alkaa hengästyttämään. Planin lastenhallituksen lisäksi hän on mukana myös järjestön Ilmastotsemppareissa, jotka yrittävät saada päättäjiä ja johtajia taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Muutamasta muusta järjestötoiminnasta hän ei vielä puhu, koska ne ovat vasta alkamassa.

Teatteriharrastuksen Murto joutui lopettamaan, koska aika ei riittä kaikkeen.

– Vapaa-ajalla tykkään myös kirjoittaa, urheilla ja opiskella itsenäisesti erilaisia asioita.

Murto aloitti syksyllä kansainvälisen IB-lukion. Opintopolku.fi -sivuston (siirryt toiseen palveluun) kuvaus koulutuksesta kertoo ehkä jotain myös Murrosta: sivuston mukaan IB-lukio on sellaiselle, joka jo yläasteella tietää, mitä haluaa tehdä, ja opinnot voivat vaatia enemmän, kuin mitä muilla lukiolinjoilla.

Murrolla onkin jo tarkat suunnitelmat tulevaisuudestaan. Hänen toiveensa on suorittaa osa lukiosta ulkomailla ja jatkaa sitten yliopistoon. Hän haluaa päästä työskentelemään järjestössä ja vaikuttaa asioihin.

"Jos avaa suunsa, niin ajatellaan, ettei tiedetä nuoruuden vuoksi asioista hirveästi"

Murto on huomannut, etteivät kaikki ota tosissaan nuorten sanomia asioita, vaikka hän itse on löytänyt järjestötoiminnasta väylän saada äänensä kuuluviin.

– Mielipiteeni eivät ole muiden mielestä niin painavia ja vakuuttavia. Vanhemman ihmisen kanssa on usein vaikeampi argumentoida, vaikka tietäisi asiasta. Jos avaa suunsa, niin ajatellaan, ettei tiedetä nuoruuden vuoksi asioista hirveästi. Ei pidetä uskottavana.

Murto kokee, että nuoret pystyvät vaikuttamaan asioihin, mutta hänestä heitä pitäisi silti kuunnella enemmän, koska he eivät pysty kertomaan mielipidettään esimerkiksi äänestämällä.

– Suosittelen kaikille järjestöihin liittymistä, koska monessa ihmisessä on voimaa enemmän kuin yhdessä. Sieltä saa tukea ja neuvoja siihen, miten pystyy vaikuttamaan.

Murto saa valtauspäivänä ainutlaatuisen tilaisuuden tuoda esiin itselle tärkeitä asioita. Hän toivoo, että jopa yhdellä päivällä on merkitystä.

– Toivon, että päivä vaikuttaisi erityisesti ihmisten asenteisiin. Että pystyttäisiin paremmin huomaamaan, mitä kukin voi tehdä. Toivon myös, että tempauksella tuodaan ihmisille lisää tietoa siitä, miksi on tärkeää, että naiset ja tytöt pääsevät kehittämään teknologiaa.

Yksi päivä menee nopeasti, ainakin kun on suuria tavoitteita.

