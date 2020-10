Koronan sairastaneet Ulla Järvi ja Petri Hollmén kyllästyivät raflaaviin uutisotsikoihin – haluavat lieventää tartuntaan liittyvää pelkoa

Salolainen Ulla Järvi on ilahtunut tavatessaan kaarinalaisen Petri Hollménin tämän toimistolla. Kohtalontovereita kun on kohdannut harvakseltaan.

Hollmén ja Järvi olivat ensimmäisiä suomalaisia, jotka kertoivat julkisuudessa saaneensa koronavirustartunnan. Uteliaita kyselijöitä on sen jälkeen riittänyt, mutta kumpikaan ei kadu ulostuloaan.

Petri Hollmén toteaa avoimen kertomisen helpottaneen elämäänsä, sillä toimitusjohtajana hän ei voinut yllättäen vain kadota firman toimistolta eristyksiin etätöihin. Päivittäin jatkuneeseen koronakeskusteluun hän on kyllästynyt vain osin.

– Olen oikeastaan kyllästynyt pelkoa ja hysteriaa levittäviin otsikoihin ja uutisointeihin. Firmamme toimii toinen jalka tapahtuma-alalla, joten olen aika kyllästynyt siihen, kuinka vahvasti tämä vaikuttaa meidän psykologiaan, pelkoihin ja ihmisten perustarpeiden tukahduttamiseen, sanoo Hollmén.

Petri Hollmén tuntee parisenkymmentä muuta koronan sairastanutta, muun muaasa samalta laskettelureissulta Itävaltaan. Kaksi hänen tuttavaansa on sairastanut vakavammin. Johanna Manu / Yle

Tiedetoimittajain liiton pääsihteerinä toimiva Ulla Järvi myöntää vähän väsyneensä omasta taudistaan puhumiseen. Pitkäaikaisena lääketiedetoimittajana hän kuitenkin tietää, että omakohtaiset potilaskertomukset tuovat tärkeitä näkökulmia asiantuntijoiden muutoin hallitsemaan keskusteluun.

– Voin antaa koronalle kasvot. Muutenhan olisin torpedoinut oman tieteellisen näkemykseni sillä, että muuthan saavat kertoa, mutta minä en. Eihän tähän keskusteluun kyllästy terveysviestinnän ja valistuksen tutkijana lainkaan. Terveystoimittajista kaikki taudit ovat sairaan kiinnostavia!

Ulla Järven koronatutut rajoittuvat perhepiiriin. Johanna Manu / Yle

Hollmén päätyi kansainväliseksi koronajulkkikseksi

Ulla Järvi ja Petri Hollmén sairastivat COVID-19-taudin lievänä.

Laskettelureissulla Itävallan Tirolista tartunnan saanut Hollmén tuskin olisi havainnut koko tartuntaa ilman älysormusta, joka raportoi öisestä kuumeilusta.

– Jos saisimme jokaikisen positiiviseksi diagnosoidun kertomaan oman stoorinsa, aika paljon alkaisivat kauhukuvat dilutoitua (laimistua). Että okei, ei tätä ehkä tarvitsekaan pelätä niin paljoa, miettii Hollmén.

Ulla Järvi ja Petri Hollmén kertovat koronakokemuksistaan

Älysormuksen valmistaja on hyödyntänyt tapausta niin tehokkaasti pr-toimissaan, että Hollmén on päätynyt muun muassa New York Times -lehteen.

– Olin juuri jossain Financial Timesin podcastissa, ja kysyttiin, miltä tuntuu olla maailman kuuluisin koronapotilas. Good Morning America -aamushow'ssa olin livenä keskustelemassa, kuinka teknologia mahdollistaa tulevaisuudessa pandemian estämisen. Paljon korkealentoisempaa kuin että jauhetaan sitä, että minulla oli vähän kuumetta.

Järvi ja Hollmén vaihtoivat ajatuksiaan koronasta jälkimmäisen Turun toimistolla. Johanna Manu / Yle

Ulla Järvi kuvaa olleensa todella kipeä, mutta kolme viikkoa kului peläten lähinnä vessapaperin loppumista. Myös mies ja poika kokivat koronan kukin erilaisilla oireilla, mutta lopultakin lievinä. Toipuminen otti kuitenkin kaikilla aikansa, ja jälkioireina Ulla Järvi kärsi vielä kesällä hiustenlähdöstä ja iho-oireista.

Salon torilla puolituttuja taudista kyselijöitä riitti kesällä, ja avoimesti Ulla Järvi heille halusi kokemuksistaan kertoa. Kavahtajiakin on ollut. Paikallisen postipalvelupisteen virkailija "hyppäsi kolme metriä taaksepäin".

– Miestänikin parturi onnitteli, että onneksi olkoon, olet nyt sairastanut sen,mitä me muut pelkäämme. Jotkut sukulaiset ovat ehkä vähän karttaneet, tai sitten siihen on nyt vain kiinnittänyt huomiota. Toivottavasti he eivät ole karttaneet minkään muun takia, nauraa Järvi.

Ulla Järvi kertoi koronastaan ensin Maaseudun Tulevaisuuden tiedekolumnissa, ja myöhemmin muissa tiedotusvälineissä. Johanna Manu / Yle

Petri Hollmén ei ole kokenut, että eristyksen päättymisen jälkeen häntä olisi kavahdettu.

– Kun olimme eristyksessä, ihmiset hidastivat kotitalon kohdalla ja kurkkivat pihalle, että tuolla se Kaarinan koronamies asuu! Parantumisen jälkeen suhtautuminen on ollut, että hei, sähän olet maailman turvallisin mies, jonka seurassa voi olla ja voi kätellä, kuvailee Hollmén.

Maskien hyödyllisyys ei vakuuta

Maskikeskustelua koronan sairastaneet ovat seuranneet hieman toisesta näkökulmasta. Täyttä varmuutta taudin tuomasta immuniteetista tai sen kestosta ei vielä ole.

– Yritän itsekin muistaa, että hei, toiset vielä pelkäävät, ja hyvä, että suojaudutaan. Lensin syksyllä Ouluun ja Kittilään, ja kiltisti istuin lentokoneessa tietenkin maski päässä. En ryhtynyt selostamaan, että todennäköisesti olen immuuni, enkä tätä levitä, kertoo Ulla Järvi.

Hollmén ja Järvi eivät ole vakuuttuneita maskien hyödyllisyydestä. Johanna Manu / Yle

Petri Hollmén ei ole lähtenyt selittelemään, miksi ei käytä maskia. Hän on teettänyt kaikille työntekijöille firman logolla varustetut maskit, ja hankkinut toimistolle kertakäyttösuojia vieraita varten.

Hän epäilee maskien hyödyllisyyttä, etenkin kun monet näyttävät käyttävän niitä väärin. Myös mukana tarvittavien kertakäyttösuojien määrä ja niiden hygieninen hävittäminen arveluttavat.

– On ihan pakko myöntää, että jos pitäisi vaikka valtameren yli lentää, alkaisin mieluummin selittää, että olen homman läpikäynyt, enkä istu kymmentä tuntia maski päässä, sanoo Hollmén.

Käsidesi, turvavälit ja kauppojen pleksisuojat ovat kaksikon mielestä sen sijaan asiallisia suojautumiskeinoja.

– Kyllähän mekin voimme käsiemme kautta levittää viruksia, vaikka emme ehkä nenissämme ja nieluissamme pärski niitä. Onhan käsidesi hyvä tapa, toteaa Ulla Järvi.

– Hyvä käsihygienia vaikuttaa todella selkeästi siihen, että norovirukset ja muut pirulaiset, jotka näin syksyllä jylläisivät, niin eipä niin jyllääkkään, täydentää Petri Hollmén.

Suuruuden ekonomia hallitsee uutisotsikoita

Julkiseen keskusteluun ja uutisointiin Ulla Järvi ja Petri Hollmén kaipaavat suhteellisuudentajua ja maalaisjärkeä. Järvi muun muassa ihmettelee, miksi Ylen uutislähetyksessä kesällä toimittaja kulki maski kasvoillaan pitkin autiota pikkukunnan kylänraittia.

Ulla Järvi ja Petri Hollmén vieroksuvat viruspelkoa levittäviä otsikoita. Johanna Manu / Yle

Toimittajana Ulla Järvi pyytää kollegoitaan miettimään, kuinka uhkakuvilla pelotellaan ihmisiä. Hänen mielestään suuruuden ekonomia hallitsee koko ajan kasvavissa tartuntaluvuissa ja altistuneiden uutisoinnissa.

– Tänä syksynä kuljetetaan edelleen viime talvisia lukemia kaikissa tilastoissa. Lehdessä lukee, että nyt yli 9 000 koronapotilasta. Ei ole, toteaa Järvi.

– Se olisikin hyvä luku, että Suomessa kuollut jo 17 miljoonaa ihmistä vaikka vuodesta 1900 alkaen. Tämä on ihan hirveä paikka, täällä kuolee tosi paljon ihmisiä, jatkaa Petri Hollmén.

Järvi ja Hollmén saivat ehdottaa otsikkoa tälle artikkelille.

Hollmén on kyllästynyt siihen, kuinka koronan taakse mennään niin monessa asiassa. Häntä harmittaa, mitä kaikkea koronan varjolla suljetaan, ja mitä kaikkea jätetään tekemättä.

Hollmén toivoo, etteivät kaikki jäisi kokonaan eristyksiin etätöihin. Johanna Manu / Yle

Etätyö toimii monessa asiassa hyvin ja tehokkaasti, ja vähentää fyysisiä kohtaamisia ja kontakteja.

Petri Hollmén kuitenkin pelkää, että eristäytymisestä maksetaan kovaa hintaa jossain vaiheessa.

– Olen koittanut kannustaa, että tulkaa toimistolle kun teidän on hyvä tulla, että ei vain koronan takia jumiuduta kotiin yksinäisyyteen. Ihminen kaipaa kuitenkin ihmisten kohtaamisia.

