Yli 60 uutta koronatartuntaa vuorokaudessa – Vaasan sairaanhoitopiirissä siirrytty laajan leviämisen vaiheeseen, dramaattisetkin rajoitukset perusteltuja

Vaasan sairaanhoitopiirissä on siirrytty koronaepidemiassa laajan leviämisen vaiheeseen. Sairaanhoitopiirin alueella varmistettujen tartuntojen kokonaismäärä oli maanantaina aamupäivällä 222 tartuntaa. Sunnuntaina lukema oli 159.

Suurin osa tartunnoista on Vaasassa. Kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukorannan maanantaiaamuisen tiedon mukaan 171 tartuntaa on Vaasassa.

Kaukoranta toteaa, että viikonloppuna 2.-4. lokakuuta varmistetuista 109 tartunnasta 104 on Vaasassa.

Luvassa rajoituksia

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on parhaillaan koolla. Siellä pohditaan rajoitusten asettamisesta kokoontumisiin liittyen. Esitys on, että isoja yleisötapahtumia ei järjestettäisi kahteen viikkoon. Henkilömäärä saisi olla korkeintaan 50.

Koska Vaasan sairaanhoitopiiri on eri mittareiden mukaan laajan leviämisen vaiheessa, Kaukoranta pitää uusia rajoitustoimia perusteltuina.

– Olemme huonoimmassa luokassa, ja sen takia nämä hyvin tehokkaat ja osin varmasti dramaattisiksi koetut toimet on perusteltuja, Kaukoranta sanoo.

– Vilpitön toiveemme on, että ne toimenpiteet, mitä sosiaali- ja terveyslautakunta ottaa, riittävät tilanteen muutaamiseen.

Vaasassa kahden viikon ajalta koronan ilmaantuvuusluku on yli 90/100 000 asukasta kohden. Uusien varmistettujen tapausten määrä on viimeisen viikon ajan kasvanut yli 10 prosenttia päivässä ja otetuista näytteistä yli 2 prosenttia on positiivisia.

