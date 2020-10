HUSin koronabotti kaatui: tietoliikenneongelmaa korjataan parhaillaan

Ylikuormitus on mahdollista, sanoo Ylen tavoittama vastuualuejohtaja Sirpa Arvonen HUS Tietohallinnosta.

Uudenmaan alueella käytössä oleva koronabotti eli itsepalveluajanvaraus koronatestiin ei toimi tällä hetkellä.

Tietoliikenneongelma havaittiin aamupäivällä ja sitä korjataan parhaillaan.

Ylen tavoittama vastuualuejohtaja Sirpa Arvonen HUS Tietohallinnosta uskoo, että ongelma saadaan korjattua tämän päivän aikana.

– Heti aluksi palvelussa pitäisi olla häiriötiedote, ettei turhaan mene sinne, Arvonen lisää.

– Kun ajanvaraus ei onnistu, järjestelmä kertoo, että sinun pitää soittaa oman kuntasi ajanvaraukseen.

Onko mahdollista, että järjestelmä on kaatunut, koska koronatapausten ja siten testien määrä on kasvussa?

– On se mahdollista kyllä, koska koronabotti tuottaa näytepyynnön automaattisesti, joka menee sinne laboratoriojärjestelmiin. Ja sitten tuottaa sieltä takaisin tiedon onnistuneesta varauksesta, ja siitä siirrytään ajanvarausjärjestelmään. Siellä kun on monta tietoliikenteen kohtaa, niin jossain on voinut tulla tietoliikenteen ylikuormitus.

Puhelinruuhkaa helpottaakseen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri avasi syyskuun alussa verkossa tapahtuvan itsepalveluajanvarauksen.

Lue lisää:

Kohta ei tarvitse enää jonottaa puhelimessa päästäkseen koronatestiin – HUS avaa uuden nettiajanvarauksen