Kuusi kiinnostavaa juttua lauantai-iltaan: Ihmelääke aiheutti kuolemia, myyjän työssä palkka jää pieneksi, Elokapinan jäsenet valmiita rikkomaan lakia

Ihmelääke aiheutti kahdeksan suomalaispotilaan kuoleman ja se vedettiin markkinoilta – nyt lääkettä käytetään haittavaikutuksista huolimatta Suomessa enemmän kuin koskaan

Leponex-lääke sai vuosikymmeniä sitten ihmelääkkeen maineen skitsofrenian hoidossa. Sitten kahdeksan suomalaista potilasta kuoli ja lääke vedettiin markkinoilta. MOT kertoo, miten kuolemantapauksia selvitettiin 45 vuotta sitten ja millaisia kokemuksia potilailla on nykyään lääkkeen käytöstä.

Janita Rahikainen on harkinnut alanvaihtoa, sillä palkka ei voi myyjän työssä enää nousta. Arttu Muukkonen

Janita Rahikainen rakastaa työtään myyjänä, mutta on vain 26-vuotiaana palkkakehityksensä huipulla: palkankorotuspyyntö oli lähinnä vitsi

Janita Rahikaisella on jo pitkä ura takana. Hän on S-marketin myyjä ja pitää työstään. Yksi asia on kuitenkin alkanut askaruttaa. Se on palkka. Palkkakuitissa lukee bruttopalkan kohdalla 2 138 euroa. Täytettä tilipussiin ei ole juuri luvassa.

Pauliina Toivanen / Yle

26-vuotias Anton Keskinen jätti opintonsa ja liittyi Elokapinaan: "Olen valmis rikkomaan lakia, mutta en kuolemaan"

Muutosta ilmastoasioihin suoralla toiminnalla vaativa Elokapina kiertää kertomassa toiminnastaan muun muassa lukioissa.

Petteri Sopanen / Yle

Janne Saarikiven kolumni: Työelämä halutaan muuttaa leikiksi, mutta mikä aikuisuudessa oikein pelottaa?

Se, joka ei osallistu työpaikan kehityspönttöilypeppuleikkiin vaan näyttää hapanta naamaa, on ikävä ihminen, kirjoittaa Janne Saarikivi. Tämän kolumnin voi myös kuunnella.

Kotkamillsin toimitusjohtaja Markku Hämäläinen sanoo, että paikallisesta sopimisesta on seurannut pelkkää positiivista. Pyry Sarkiola / Yle

Työntekijät riemastuivat, kun työvuorot pitenivät 4 tunnilla – näin menee tehtaalla, joka ei ole edes vilkaissut alan yhteistä TESiä vuosiin

Paperitehdas Kotkamillsissä paikallinen sopiminen on ollut käytössä jo viisi vuotta.

Lastentarhanopettajat Minna Paulamäki ja Kaarina Taskinen ovat työpari. Taskiselle työpaikka Hailuodossa oli kuin lottovoitto: "Täällä saan tehdä työni hyvin". Antti J. Leinonen

Onnellisten saari: Hailuoto sai pienillä muutoksilla sairauspoissaolot laskuun ja säästi 350 000 euroa

Mielenterveyssyistä johtuvat sairauslomat lisääntyvät etenkin naisvaltaisilla hoito- ja opetusaloilla. Hailuodossa on käynyt päinvastoin.