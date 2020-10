Ylläksen ja Vaasan tartuntaketjut ulottuvat myös Pirkanmaalle – sairaalassa rauhallista, mutta potilaiden tuloon varaudutaan

Toistaiseksi tilanne on hyvin rauhallinen Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

TAYSin infektioyksikön osastonylilääkärin Jaana Syrjäsen mukaan Pirkanmaalla on valmius hoitaa sairaalahoitoa vaativat potilaat.

Pirkanmaan koronatilastot rumentuivat viikonlopuna. Sunnuntaina todettiin 11 uutta tartuntaa ja lauantaina seitsemän.

Osa tapauksista on jo jäljitetty, ja osaa selvitetään. TAYSin infektioyksikön osastonylilääkärin Jaana Syrjäsen mukaan moni on peräisin maakunnan ulkopuolelta.

– Tapauksia tulee ja löytyy, kun testataan. Niitä on tullut pohjoisesta Ylläkseltä, Vaasan seudulta ja muualtakin Pirkanmaan ulkopuolelta. Osa on Pirkanmaalta.

Infektioyksikön osastonylilääkäri Jaana Syrjänen sanoo, että TAYS on valmis ottamaan vastaan hoitoa tarvitsevat koronapotilaat. Petra Ketonen / Yle

Kolmisen viikkoa sitten Mänttä-Vilppulassa paljastunut kuntoutusosaston tartuntaketju vaikuttaa sammuneen. Tartunnan sai yli 20 henkilöä. Jaana Syrjänen ei kommentoi Mänttä-Vilppulassa mahdollisesti tautiin menehtyneiden määrää, mutta kertoo tilanteesta.

– Suurin osa on toipunut. Siellä oli iäkkäitä ihmisiä sairaalahoidossa ja vuodeosastolla on edelleen muutama.

Syrjänen ei usko, että kuntoutusosastoon liittyen tulisi enää uusia tartuntoja. Samoin elokuun loppupuolella Tampereella ilmenneet opiskelijoiden tartunnat ovat sammuneet. Tavallisessa koulunkäynnissä korona ei ole juuri levinnyt. Esimerkiksi Tampereen Tesoman koulun tartunnat liittyivät pääosin vapaa-aikaan.

Viisi-kuusikymppisetkin voivat joutua sairaalaan

Vaikka uusia tartuntoja ilmenee jatkuvasti, harva tarvitsee sairaalahoitoa. TAYSin osastoilla on Jaana Syrjäsen mukaan hyvin rauhallista.

– Koko TAYSin erityisvastuualueella sairaalahoidossa on muistaakseni seitsemän eivätkä suinkaan kaikki ole pirkanmaalaisia.

THL (siirryt toiseen palveluun):n tilastoa (siirryt toiseen palveluun) on päivitetty viimeksi 2.10. ja sen mukaan osastohoidossa on seitsemän ja tehohoidossa yksi potilas.

Infektioyksikön osastonylilääkärin mukaan haaste on nyt se, jos vanhempi ikäluokka sairastuu.

– Viisi-kuusikymppisilläkin tauti voi vaatia sairaalahoitoa. Siihen varaudumme. Tiedämme, että meillä on valmius hoitaa sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat.

Pirkanmaalla tartunnan lähde selviää noin 80 prosentissa koronatapauksista. Antti Eintola / Yle

Pirkanmaa on tällä hetkellä koronaepidemian kiihtyvyysvaiheessa. STM:n määritelmä perustuu pitkälti tapausten summaan, mutta myös muihin asioihin.

Taudin ilmaantuvuusluku on Pirkanmaalla 16–18/100 000 asukasta. Positiivisten näytteiden osuus on alle yksi prosentti. Tartunnan lähde on tiedossa noin 80 prosentissa tapauksista. Lisäksi sairaalan ja ensihoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia.

Tilanne on aivan toinen kuin Vaasan sairaanhoitopiirissä, missä on siirrytty koronaepidemiassa laajan leviämisen vaiheeseen.

Vaasassa kahden viikon ajalta koronan ilmaantuvuusluku on yli 90/100 000 asukasta kohden. Uusien varmistettujen tapausten määrä on viimeisen viikon ajan kasvanut yli kymmenen prosenttia päivässä. Otetuista näytteistä yli kaksi prosenttia on positiivisia.

