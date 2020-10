Liikenteen päästöt eivät puolitu ilman ikäviä keinoja – polttoaineveron korotus tai tieliikenteen päästökauppa tehokkaimmat toimet

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt tulevat vähenemään vuoteen 2030 mennessä 37 prosenttia jo nykyisillä toimilla, ennustaa Teknologian tutkimuskeskus VTT. Vähennystä verrataan vuoteen 2005.

Vähennys tulee varsinkin biopolttoaineen sekoitevelvoitteesta ja liikenteen sähköistymisestä.

Mutta vähennystavoitteesta jää edelleen puuttumaan 13 prosenttiyksikön verran, eikä tämän vähennyksen toteuttaminen ole helppoa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt eri toimenpiteiden vaikutuksista arvioita VTT:ltä ja Aalto-yliopistolta. Toimenpiteinä on käyty läpi esimerkiksi sähköautojen hankintatukea, biokaasun sisällyttämistä jakeluvelvoitteeseen ja velvoitteen kasvattamista ja joukkoliikenteen lisäämistä.

Näillä toimenpiteillä ei tulla pääsemään 50 prosentin vähennystavoitteeseen. Esimerkiksi sähköautojen hankintatuen kolminkertaistaminen tuottaisi VTT:n arvion mukaan parhaimmillaan 0,004 Mt:n vähennyksen hiilipäästöihin, kun koko lisäpäästövähennystarve on 1,55 miljoonaa tonnia.

Hinnoittelumuutoksia tai päästökiintiöitä tarvitaan

Näin ministeriö listaa toimet, joita selvityksissä käsiteltiin, ja joilla saavutetaan enintään 40 prosenttia päästövähennystavoitteesta.

Fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen tähtäävät toimet vähentäisivät hiilidioksidipäästöjä vaikutustenarviointien mukaan noin 0,28 megatonnia.

Näistä toimenpiteistä merkittävin olisi jakeluvelvoitelain soveltamisalan laajentaminen biokaasuun. Muita keskeisiä toimenpiteitä ovat tuet julkisille lataus- ja tankkausasemille ja taloyhtiöiden latausinfralle.

Autokantaa uudistamalla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä 0,16 megatonnia. Autokannan uudistumiseen voidaan vaikuttaa tehokkaimmin kiristämällä EU-tasolla autonvalmistajiin kohdistuvia uusien autojen päästörajoja. Muita keinoja ovat muun muassa sähköautojen ja raskaan kaluston hankintatuet sekä auto- ja ajoneuvoveron muutokset.

Liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvillä toimenpiteillä hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää noin 0,17 megatonnia. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmien ja kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman toteuttaminen sekä julkisen liikenteen tuet. Ruuhkamaksujen vaikuttavuus voi aluetasolla olla suuri, mutta valtakunnan mittakaavassa pieni.

Lisäpäästövähennystarve on yhteensä 1,55 miljoonaa tonnia. Jotta se tulisi täyteen, on ministeriön yhteenvedossa esillä fossiilisen polttoaineen hinnoittelu, jolla saataisiin 0,94 megatonnin vähennys. Tämä saavutettaisiin polttoaineveron korotuksella tai tieliikenteen päästökiintiöjärjestelmällä. Näitä toimia on pidetty ikävinä.

Ministeriöstä korostetaan, että päätöksiä toimenpiteistä ei ole vielä tehty. Ehdotuksia on kuitenkin luvassa jo pian, sillä esitys on lähdössä lausuntokierrokselle vielä lokakuun aikana.

Ministeriöstä muistutettiin tiedotustilaisuudessa, että nyt on arvioitu vain keinoja, joilla tavoite saavutetaan, eikä vielä ehdoteta toimenpiteitä. Yhteenvedosta käy kuitenkin ilmi, että merkittävin päästövaikutus on fossiilisen polttoaineen hinnoittelulla.

Aalto-yliopisto ja VTT kertoivat selvitystensä tuloksia tiedotustilaisuudessa tiistaina aamupäivällä. Selvitykset ovat osa hallituksen fossiilittoman liikenteen tiekarttaa (siirryt toiseen palveluun). Liikenteen verotuksen uudistamista käsittelee tämän lisäksi erillinen työryhmä valtiovarainministeriön johdolla.

Liikenne nollapäästöiseksi 2045 mennessä

Hallitusohjelman mukaan Suomen tavoitteena on puolittaa kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä. Jo päätetyillä toimilla päästöt ovat vähenemässä noin kolmanneksen. Vuoteen 2045 mennessä liikenne muutetaan nollapäästöiseksi.

Merkittävää päästövähennystä tulee biopolttoaineen sekoitevelvoitteesta. Myös liikenteen sähköistyminen on selkeimpiä päästövähennysten keinoja. Tulevaisuudessa rinnalle voivat tulla myös synteettiset polttoaineet.

Aalto-yliopisto on selvittänyt liikenteen päästövähennyskeinoja aiemminkin. Vuosi sitten esille tuotu ehdotus polttoaineiden myyntikiintiöistä sai aikaan kiivaan keskustelun. Kiintiöillä olisi ohjattu päästövähennystä sellaiseen teknologiaan, mikä kullakin hetkellä on kustannustehokkainta.

