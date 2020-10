James Bond pakeni ensi vuodelle ja jätti sankariteot Tove Janssonille – Kotimaisista elokuvista odotetaan nyt elokuvasyksyn pelastajaa

Kotimaisten elokuvien menestys näyttää, että elokuvissakäynti kiinnostaa, mutta Bondin kokoista aukkoa on vaikea paikata.

Toiveet elokuvateatterien pelastumisesta kokivat ison kolauksen viikonloppuna, kun uusinta James Bond -elokuvaa lykättiin jälleen puoli vuotta kauemmas tulevaisuuteen. Marraskuussa ensi-iltaan odotetun No Time to Die -elokuvan uusi ilmoitettu ensi-ilta on 21. huhtikuuta 2021.

Uuden Bond-seikkailun odotettiin rohkaisevan yleisöä takaisin elokuviin. Elokuvateattereiden etujärjestön Suomen Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen sanoo, että No Time to Die olisi ollut varmuudella vuoden katsotuimpia elokuvia.

– Bond-elokuvat ovat olleet valtavan suosittuja Suomessa. Niillä on ollut vähimmilläänkin 300 000 katsojaa, viimeisimmillä jopa 500 000–600 000 katsojaa, Koistinen sanoo.

Bondin ensi-illan siirtymisellä oli välittömiä seurauksia. Maailman toiseksi suurin elokuvateatteriketju Cineworld kertoi heti lykkäysuutisen jälkeen, että se sulkee väliaikaisesti teatterinsa Britanniassa ja Yhdysvalloissa (siirryt toiseen palveluun). Nyt alalla arvuutellaan peloissaan, mikä teatteri tai ketju sulkee ovensa seuraavaksi.

Finnkino: "Ei suunnitelmia sulkea teattereita"

Elokuvateattereiden hapertuvia toiveita kuvastaa se, että tuimailmeinen Daniel Craig komeilee yhä Finnkinon Tennispalatsin julkisivua peittävässä valtavassa mainosplakaatissa Helsingissä. 007-logon vieressä elokuvan ensi-iltapäiväksi ilmoitetaan 3.4.2020. Silloin elokuvan oli määrä pyöriä teattereissa ensimmäisen kerran.

No Time to Die oli ensimmäinen iso kansainvälinen ensi-ilta, jota siirrettiin koronan takia. Nyt siitä tuli myös viimeinen syksyltä siirretty jättielokuva. Sitä ennen oli jo lykätty supersankarijatko-osan Wonder Woman 1984, Pixarin Soul - Sielun syövereissä -animaation ja sci-fi-spektaakkeli Dyynin ensi-iltoja. Maanantaina Dyynin ensi-iltaa siirrettiin entuudestaan ensi joulusta ensi vuoden syksyyn.

– Bondilla on aina iso merkitys. Kyllä sillä on ihan merkittävät taloudelliset vaikutukset, Finnkinon myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila sanoo.

Pixar-studion odotetun Soul - sielun syövereissä -animaatioelokuvan ensi-ilta on näillä näkymin jouluna. Disney / Pixar

Wolf-Mannilan mukaan Finnkinon teattereiden yleisömäärä on tällä hetkellä 40 prosenttia viime vuoden määrästä. Suomen suurimmassa elokuvateatteriketjussa pohditaan nyt, miten kulut pidetään kurissa, kun isot kansainväliset ensi-illat siirtyvät yhä kauemmas tulevaisuuteen.

– Tällä hetkellä ei ole suunnitelmia sulkea teattereita. Totta kai katsomme kulurakennetta tarkalla kammalla ja mietimme aukioloaikoja ja muita keinoja, että voimme pitää kulut kurissa, myyntijohtaja sanoo.

Uusista aukioloaikojen supistuksista Finnkinolla ei ole ainakaan vielä päätetty.

Elokuvateatterien kävijämäärät ovat olleet kasvussa siitä asti, kun ne avasivat ovensa jälleen heinäkuussa. Suomen Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen uskoo kuitenkin, että isojen vetonaulojen puute voi johtaa elokuvateattereiden toiminnan väliaikaiseen supistamiseen, kuten näytösmäärien vähentämiseen.

– Uskoisin, että kauppakeskusteatterit saattavat olla tällä hetkellä vielä suuremmissa vaikeuksissa kuin pikkupaikkakunnan teatterit.

Sekä Koistinen että Wolf-Mannila huomauttavat, että elokuvateattereissa riittää yhä elokuvia katsottavaksi.

– Meille tulee yli 200 elokuvaa ensi-iltaan joka vuosi. Vaikka isot elokuvat siirtyvät, on meillä edelleen paljon sisältöä. Kotimaisten elokuvien osalta tarjonta on parempi kuin moneen vuoteen, mistä olemme tosi iloisia. Uskon, että moni katsoja löytää kotimaisen elokuvan tänä syksynä, kun ei ole kilpailevaa tarjontaa, Wolf-Mannila sanoo.

Kotimaisilla elokuvilla jo yli miljoona katsojaa

Kotimaisilta elokuvilta odotetaan nyt paljon. Niiden pitäisi pitää teatterit kannattavina siihen asti, että isot yleisömagneetit saadaan vihdoin valkokankaille. Eikä haittaisi, jos joku niistä olisi magneetti itsekin.

Muumien luojan Tove Janssonin elämästä kertova Tove on syksyn tärkeimpiä kotimaisia elokuvia. Elokuva sai ensi-iltansa viime perjantaina. Tommi Hynynen / Helsinki-filmi

Viime viikonlopun katsojatilastot näyttävät tässä mielessä hyviltä. Zaida Bergrothin kehuttu Tove Jansson -elämäkertaelokuva Tove keräsi ensi-iltaviikonloppunaan lähes 18 000 katsojaa. Toisena tuli vuoden 2010 hittidokumentin Reindeerspotting - Pako joulumaasta huumehouruinen jatko-osa Lost Boys, joka on saanut kahdessa viikossa yli 30 000 katsojaa.

Toisaalta yksi uusi kotimainen elokuvakin on jo siirtynyt kauemmas tulevaisuuteen. Historiallisen _Peruna-_komedian ensi-illan uutta ajankohtaa ei ole vielä julkistettu.

– Tähän ilmakuoppaiseen tilanteeseen tulevat kotimaiset elokuvatuottajat ja -levittäjät ottavat isoa riskiä. Oli hyvä, että Tove tuli ja lähti niin hyvin liikkeelle. Lost Boysin menestys on mahtava yllätysveto, on hämmentävää, miten hyvin se on mennyt, Koistinen iloitsee.

Hänen mukaansa kyse on kuitenkin ilonpilkahduksista.

– Kun puhutaan massasta, niin aika kitkuttelua se on. Kyllä meillä koko ajan leffat pyörivät ja ihmisiä niissä käy. Mutta isot hitit puuttuvat ja asiakkaita jää tulematta vaikka turvallisuusasiat otetaan teattereissa hyvin huomioon.

Tämän vuoden kotimaiset elokuvat ylittivät miljoonan katsojan rajan syyskuun aikana. Niiden tehtävä on kuitenkin kova, mikäli tarkoituksena on tilkitä elokuvateatterien suurenevia rahareikiä.

Filmikamarin toimitusjohtajan Tero Koistisen mukaan elokuvateatterit laahaavat tällä hetkellä 31,4 miljoonaa euroa perässä viime vuoden tuloksesta. Se tarkoittaa noin 2,8 miljoonaa myymättä jäänyttä lippua.

– Tuloista puuttuu nyt noin puolet (48 prosenttia) eli kyllä siihen saa vielä jonkun verran lippuja myydä. Nyt toivotaan, että paikat kestävät. Kun pysytään hengissä ja korona taas helpottaa, niin kyllä siellä taas leffaa on tulossa.

