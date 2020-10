Muistatko Lomakouheron? 1990-luvun huippusuosittu tanssilava on siirretty hirsi hirreltä Etelä-Pohjanmaalle, ja se saa uuden elämän kylätalona

Suomen ehkä persoonallisin kylätalo on pian Vimpelissä Etelä-Pohjanmaalla.

Lakeaharjun kupeeseen siirretään nimittäin kestävyysjuoksijalegenda Martti Vainion Karstulaan rakennuttama Lomakouheron tanssikeskuksen päärakennus.

Entinen Lomakouheron tanssilava on pian kolmen kylän yhteisessä käytössä.

Lomakouheron tansseissa käyneille rakennukseen liittyy monia muistoja. Niin myös yrittäjänä toimineelle Vainiolle.

– Minä liityin jo perustetun yhtiön äänettömäksi yhtiömieheksi vuonna 1981. Tein kaupat silloisesta Lomakouheroinen-yhtiöstä vuotta myöhemmin. Sitten ryhdyin kehittämään toimintaa, Martti Vainio muistelee.

Lomakouheron tanssisalin keskitorni on noin 10 metriä korkea ja painaa 7000 kiloa. Antti Kettumäki / Yle

Lomakouhero oli aikoinaan erittäin suosittu. Parhampina tanssi-iltoina paikalla oli lähes 3000 ihmistä. Hirsinen päärakennus valmistui 1990-luvun alussa ja se sai nimekseen Martinhovi.

– Alussa meillä oli pienempi lava ja päätös isosta lavasta oli suuri. Se oli hirvittävä investointi ja monet olivat huolissaan, että paikka menee konkurssiin, mutta toisin kävi ja saatiin valtava suosio, Vainio sanoo.

Martti Vainio pyöritti tanssilavan toimintaa 18 vuotta. 1999 hän myi paikan uudelle omistajalle.

"Kylähullujen" hommaa

Vimpelin Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti kyläyhdityksellä ei ole aikaisemmin ollut yhteistä tilaa. Tonttipohja vuokrattiin Lakeaharjun yrittäjältä ja rahoitus taloon haettiin Ely-keskukselta. Itse rakennus saatiin ilmaiseksi

– Kustannusarvio on noin 300 000 euroa. Päärahoitus tulee Elyltä, osa kunnalta ja pieni osa yksityisrahoittajilta, sanoo kyläyhdistysten puheenjohtaja Heikki Salmela.

Kun kaikki palaset loksahtivat kohdalleen, päätti kyläyhdistys, että rakennus Karstulassa puretaan hirsi hirreltä, siirretään Vimpeliin ja kasataan uudelleen.

– Tällaiseen homman tarvitaan useampi "kylähullu" ja niitä löytyi, naurahtaa Salmela.

Martti Vainio pyöritti Lomakouheron toimintaa 18 vuotta. Vimpeliin kylätaloksi siirtyvät monet tanssikeskuksen muistot sellaisenaan. Antti Kettumäki / Yle

Tuumasta toimeen

Vanhan rakennuksen siirtäminen ei ole pikkujuttu. Massiivisen hirsirungon purkaminen ja kasaaminen vaatii aikaa ja vaivaa.

– Kun ruvettiin suunnittelemaan ja kohdetta käytiin katsomassa, niin kaikki tuumasivat, että pikkujuttu. Mutta tämä ei ollut todellakaan pikkujuttu. Kyllä on hiki valunut ja paljon on kiroiltu, että hirret on tänne saatu, kertoo Lakeaharjun yrittäjä Jouni Niemelä.

Rakennus saadaan syksyllä 2020 vesikattoon asti valmiiksi ja kokonaisuudessaan talon pitäisi valmistua juhannuksena 2021. Tansseja ei unohdeta jatkossakaan. Tilaa vuokrataan kaikille ja monenlaiseen käyttöön.

– Myyjäisiä, häitä ja tansseja. Kyläjuhlia tietenkin, summaa Heikki Salmela.

Tanssikeskuksen massiivisen hirsirungon purkaminen ja uudelleenkokoaminen vaatii aikaa ja vaivaa. Antti Kettumäki / Yle

Kyläyhdistyksen Heikki Salmela ja Lakeaharjun yrittäjä Jouni Niemelä ovat hankkeen puuhamiehiä. Antti Kettumäki / Yle

Tyytyväinen siirtoon

Martti Vainio on erittäin tyytyväinen, että hirsinen tanssipaikka siirtyy Karstulasta Vimpeliin ja saa uuden elämän. Lomakouheron toiminta loppui kokonaan vuonna 2008 konkurssiin.

– Kun aikoinaan kuulin toiminnan loppumisesta, tuntui hirveältä, kun meikäläisen elämäntyö meni siellä kasaan. Kun tanssirakennus ja päärakennus ovat seisoneet käyttämättä, niin yhä huonompaan kuntoon ne olisivat menneet.

Uudesta käyttötarkoituksesta Vainio on mielissään.

– Olen kyllä tyytyväinen että näin tapahtuu. Ehdottomasti menen sitä katsomaan. Pohjanmaan suunnassa tulee muutenkin liikuttua.

Lue seuraavaksi:

Lomakouheron rakennukset puretaan ja irtain huutokaupataan – tanssisali saa uuden elämän Vimpelissä