Masu-sovellus tuo ruuan lähelle lapsia ja heidän vanhempiaan – Kolmasluokkainen: ”Painat vaan tästä ja voit katsoa koko viikon ruokalistan”

Ilpoisten koulun kolmasluokkalainen Eero Vihervirta ottaa kännykästään esille Masu-applikaation ja näyttää, miten nopeasti hän saa selville oman koulunsa viikon ruokalistan.

– Painat vaan tästä ja voit katsoa koko viikon ruokalistan ja osallistua arvontaan. On löytynyt ihan hyviä ruokia, kertoo Eero Vihervirta ja mainitsee omaksi lempiruuakseen uunimakkaran ja perunamuusin.

Lotta Kunttu katsoo Ilpoisten koulun viikon ruokalistan Masu-sovelluksesta. Minna Rosvall / Yle

Lotta Kunttu ja Matilda Tommila näpyttelevät myös innokkaasti kännyköitään. Tyttöjen lempiruokaa ovat pinaattiletut.

Ruokapalveluja Turun kaupungille tuottavan Arkean palvelujohtaja Sanna Malaska on tyytyväinen kuullessaan kolmasluokkalaisten kommentteja. Verkkosivusto on tavoittanut jo 88 000 kävijää ja siihen liittyvä sovellus on ladattu lähes 4 000 kertaa syksyn aikana.

Masu-sovelluksesta löytyvät ruokalistojen lisäksi tietoa ruuasta, reseptejä ja arvontoja. Minna Rosvall / Yle

Kouluruokaan kiinnitetään huomiota

Arkean lisäksi kouluruokaan kiinnitetään Suomessa laajasti huomiota muutenkin.

Yksi esimerkki on Maistuva koulu -hanke. Sen keräämien tietojen mukaan yhä useampi lapsi syö terveellisen koululounaan, jos koulussa on aktiivista ruokakasvatusta.

Hankkeessa oli mukana 15 koulua eri puolilta Suomea. Niissä kokeiltiin Maistuva koulu -mallin mukaista ruokakasvatusta lukuvuonna 2019–2020. Koulut olivat Järvenpäästä, Kuopiosta, Salosta, Siilinjärveltä ja Sotkamosta.

Lemmy Rosten, Matilda Tommila, Aki Wahlman, Sanna Malaska, Lotta Kunttu ja Eero Vihervirta ovat tyytyväisiä sovelluksen käyttäjiä. Minna Rosvall / Yle

Masu-verkkosivusto kehitettiin Turun Arkeassa, koska kouluruokaan liittyy vääriä uskomuksia ja epätietoisuutta.

– Me aikuiset olemme myös syöneet kouluruokaa, mutta se oli erilaista. Uskomuksemme liittyvät niihin kokemuksiin, kertoo palvelujohtaja Sanna Malaska Arkealta.

Samaa mieltä on Masun suunnitteluun osallistunut yrittäjä ja kokki Aki Wahlman Foody Allen yrityksestä.

– Lapselta kannattaa kysyä tarkkaan, millaista kouluruoka on eikä kuitata, että oliko niitä kumiperunoita kuten 70-luvullakin. Raaka-aineet ovat kehittyneet paljon. Kouluruoka on kiinni ruokatrendeissä. Täällä käytetään hienoja lähiruuan raaka-aineita, pohtii Wahlman.

Lemmy Rosten nauttii kouluruokaa Ilpoisten koulussa. Minna Rosvall / Yle

Allergiat aiheuttavat haasteita

Kolmen lapsen kerrottiin saaneen vakavia oireita viime viikolla Palmian tekemästä koulu- tai päiväkotiruuasta. Palmia tekee ruokia muun muassa Turkuun yhteen kouluun ja Turun ammatti-instituutin kahteen pisteeseen.

Lounais-Suomen alueella vastaavia lasten ruokaan liittyviä kanteluita ei tänä vuonna ole tullut aluehallintovirastoon.

Arkean palvelujohtaja Sanna Malaska suhtautuu uutiseen vakavasti. Hän myöntää, että inhimillisiä erehdyksiä voi sattua aina, kun ihmiset tekevät ja jakavat ruokaa.

Ilpoisten koulussa erikoisruokavalioiden astiat ovat omalla pöydällään eri puolella ruokasalia kuin päälinjasto. Minna Rosvall / Yle

Esimerkiksi Arkea tekee päivittäin 42 000 ateriaa. Niitä menee muun muassa Turun, Paimion ja Punkalaitumen kouluihin ja päiväkoteihin.

– Allergiat ja yliherkkyydet ovat suuri osa kouluruokaa tänä päivänä. Olen totta kai huolissani tapauksista. Omassa toiminnassamme katsomme, että riskit olisivat mahdollisimman pienet.

Tapaamispaikassamme Ilpoisten koulussa kasvisruokavaliota noudattavat tytöt hakivat oman kastikkeensa salin toiselta puolelta. Siten ruokien sekoittumisvaraa ei ole.

– Lapset käyvät keskustelemassa meidän henkilökuntamme kanssa, mitä he voivat syödä ja mikä on heille tarkoitettu. Myös Masu-verkkosivustolta löytyy tietoa allergioista, kertoo Malaska.

Ruuanlaitosta koko perheen juttu

Masu-verkkosivusto ja sovellus ovat paljon muutakin kuin paikka, josta voi tarkistaa koulun tai päiväkodin ruokalistan. Masuun päivitetään aktiivisesti myös artikkeleja kouluruokailuun liittyvistä uutisista ja ilmiöistä.

Kolmasluokkalaisia syömässä Ilpoisten koulun ruokasalissa. Minna Rosvall / Yle

Lukea voi esimerkiksi ruokalistojen suunnittelemisesta, päiväkotilasten lempiruuista tai siitä, mitkä ovat suurimpia haasteita lasten ravitsemuksessa. Masun avulla opitaan tunnistamaan lasten syömishäiriöt ja kerrotaan uudesta välipalakortista.

Masuun tulee myös reseptejä, joita koko perhe voi kokata. Ensimmäisenä on yksi lasten lempiruoka eli kasvissosekeitto.

– Sitä repseptiä on paljon pyydetty. Reseptien lisäksi on tarkoitus antaa ajatuksia, mitä voisi tehdä myös iltaisin ja viikonloppuisin siellä kotona ruuaksi, kertoo palvelujohtaja Sanna Malaska.

Masu tarkoittaa vatsan hyvinvoinnin lisäksi myös koko viikon jatkuvaa hyvää fiilistä ruuan parissa.

– Ma-su aikavälillä kouluruoka elää positiivisessa mielessä perheiden arjessa, selventää Aki Wahlman Masu-sanan merkityustä.

Wahlman pääsi aikoinaan lastensa kouluun maistamaan kouluruokaa. Hän on tyytyväinen, että Masu-sivuston ansiosta vanhemmat saavat monipuolisen kuvan kouluruuasta.

– Kouluruoka on kehittynyt ihan samassa suhteessa kuin koko ruokakulttuuri on kehittynyt. Esimerkiksi täällä lapset syövät kasviksia, joihin on jätetty kuoret aivan kuten muodikkaissa ravintoloissa, kertoo Wahlman.

