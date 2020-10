Suomalaisella nykysirkuksella meni lujaa, sitten tuli korona ja satojatuhansia katsojia katosi

Maailmanluokan sirkustaiteilija Rauli Dahlberg, 35, puhaltaa ilmat ulos keuhkoistaan, kun hänen kehonsa mätkähtää trampoliinille. Akrobaattisiin temppuihin suunniteltu, jousilla pingoitettu matto kuulostaa siltä kuin käynnissä olisi teollinen kone, joka toistaa mekaanisesti samaa liikettä.

Dahlberg harjoittelee Helsingin Tattarisuolla sooloteosta O’DD. Teos on hänen pitkäaikainen haaveensa. Harjoitustila on entinen varastohalli, jonka lämpötila voi pudota ilmojen kylmetessä lähelle kymmentä astetta.

O’DD on kotimaisen nykysirkusryhmän Race Horse Companyn uusin teos. Dahlberg on ammentanut siihen vaikutteita muun muassa science fictionista ja sarjakuvasta.

– Olen niiden suuri fani. Tykkään scifin mielikuvituksellisesta ja visuaalisesta maailmasta.

– Minua ei kiinnosta niinkään scifin ja sarjakuvien supersankaruuteen perustuva estetiikka, Dahlberg sanoo.

Hän mainitsee teoksen yhteydessä Stanley Kubrickin tieteiselokuvan 2001: Avaruusseikkailu. Se on ollut yksi innoituksen lähteistä.

Race Horse Companyn harjoitustila sijaitsee Helsingin Tattarisuolla.

Vaikka Dahlberg on työn touhussa, hänellä ja koko suomalaisella nykysirkuksella on ollut poikkeuksellisen raju vuosi. Suomalaisen nykysirkuksen markkinoista 60 prosenttia on ulkomailla, mutta koronapandemian seurauksena ulkomaankeikat on tältä vuodelta peruttu.

Se näkyy erityisesti Race Horse Companyn toiminnassa, jonka tuloista suurin osa tulee Suomen ulkopuolelta.

– Korona on vienyt tuloistamme kaksi kolmasosaa tänä vuonna, Dahlberg sanoo.

“Tilanne on katastrofaalinen”

Suomalainen nykysirkus on kasvattanut suosiotaan kymmenen viime vuoden aikana, mutta nyt tilanne on toinen: suomalaiselta nykysirkukselta on peruttu maaliskuusta lähtien yhteensä arviolta 1000–1500 esityskertaa. Mukana ovat sekä kotimaan että ulkomaan esitykset.

Sen seurauksena taiteenala on menettänyt noin 300 000 katsojaa. Normaalivuonna katsojia olisi noin 350 000. Sesonki kestää loppukeväästä alkusyksyyn.

Vaikutukset näkyvät pitkälle eteenpäin, sillä koko kansainvälinen sirkuskenttä on sekaisin. Tapahtumia on siirretty eteenpäin, peruttu ja siirretty uudestaan hamaan tulevaisuuteen. Uusille teoksille on lähes mahdotonta löytää vielä varmaa esityspaikkaa ulkomailla.

Sirkuksen tiedotuskeskuksen toiminnanjohtajan Lotta Vaulon mukaan tilanne on katastrofaalinen. Ala on menettänyt hänen mukaansa pari miljoonaa euroa koronapandemiassa.

Suomessa on noin 40 sirkusryhmää.

– Sirkustaiteilijat ovat menettäneet suurimman osan ansioistaan. Tilanne on todella hankala, Vaulo sanoo.

Hän muistuttaa, että ala on erityisen haavoittuva, koska valtion tuki sirkusryhmille on vain noin 10–20 prosenttia niiden ansioista, ja iso osa tuloista tulee ulkomailta. Ryhmät elävät pääasiassa lipputuloilla, kiertuepalkkioilla ja muilla palkkioilla. Ja kun esityksiä ei ole, ei ole myöskään lipputuloja eikä palkkioita.

Kaiken päälle ryhmät eivät ole päässeet harjoittelemaan uusia teoksia, koska harjoitustilat menivät keväällä kiinni samoin kuin moni taiteilijaresidenssi. Residenssit ovat usein säätiöiden, festivaalien tai tuotantotalojen ylläpitämiä paikkoja, joissa taiteilijat voivat asua ja harjoitella tulevaa teostaan. Kyse on apurahasta.

– Mistä uudet teokset syntyvät, jos tilanne jatkuu tällaisena, Vaulo kysyy.

Normaalioloissa Race Horse Companyn tuloista kaksi kolmasosaa tulee ulkomailta. Kuva teoksesta O'DD. Minja Kaukoniemi

“Kuukausipalkka ei tule harjoittelemalla”

Race Horse Companyssa poikkeustila on yritetty kääntää mahdollisuudeksi. Ryhmässä tehdään Rauli Dahlbergin mukaan nyt niitä asioita, joita ei normaalisti koskaan ehdi tehdä.

– Olemme nyt keskittyneet olemaan Suomessa ja kehittämään omaa toimintaamme.

Kotimaan markkina on alkanut kiinnostaa ryhmää aiempaa enemmän, koska koronapandemia paljasti ulkomaankiertueiden haavoittuvuuden.

Dahlberg jakaa ryhmän taiteellisen johtajuuden Kalle Lehdon kanssa. Yhdessä he kehittävät Race Horse Companyn toimintaa.

Ryhmä on Suomessa poikkeuksellisessa asemassa, sillä sillä on oma harjoitustila. Race Horse Companyssa suunnataan ajatukset aikaan koronan jälkeen.

– Voidaan sitten painaa täysillä. Aina riittää puuhaa, oli korona tai ei, Dahlberg sanoo.

Hän toteaa kuitenkin samaan hengenvetoon, että lähitulevaisuus näyttää pelottavalta. Kukaan ei tiedä, miten kauan koronapandemia vaikuttaa yhteiskuntaan ja ihmisten haluun lähteä katsomaan esityksiä.

– Ja jostain sitä elantoa pitäisi saada. Monet joutuvat keksimään kaikenlaisia kommervenkkejä selviytyäkseen, Dahlberg sanoo.

Hän muistuttaa, että sirkustaiteilijan elämä ei ole helppoa normaalioloissakaan.

– Aika hyvin pitää miettiä, mistä saan kuukausipalkan. Pelkästään harjoittelemalla sitä ei tehdä, Dahlberg toteaa.

Race Horse Companyn O’DD. Ensi-ilta Espoon kaupunginteatterissa torstaina 8.10.