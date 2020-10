"Kiusaaminen on yhteiskunnan mätäpaise" – näin pääkaupunkiseudun kansanedustajat ratkoisivat kouluväkivaltaa: empatian opettelua ja kovempia rangaistuksia

Kiusaaminen on yhteiskunnan mätäpaise. Yksikin tapaus on liikaa. Koulussa väkivallan kohteeksi joutuminen on anteeksiantamatonta.

Muun muassa tällaisilla sanankäänteillä Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien kansanedustajat vastasivat Ylen kyselyyn koulukiusaamisesta.

Yhtä lukuunottamatta kaikki 35 vastannutta kansanedustajaa olivat yksimielisiä yli puoluerajojen, että koulukiusaamiseen ei ole puututtu tarpeeksi tehokkaasti. Vain yksi vastaajista valitsi vaihtoehdon "en osaa sanoa".

Lähes kaikki vaativat tiukempaa puuttumista kiusaamiseen ja väkivaltaan. Painotukset ja sävy vaihtelivat hieman keinovalikoimassa.

Siinä missä enemmän oikealle kallistuivat kansanedustajat peräänkuuluttavat useammin kurinpitoa ja rangaistuksia, kuten koulusta erottamista, enemmän vasemmalla olevat haluavat resursseja ja näkevät kiusaamisen ja väkivallan enemmän yhteisön kuin yksilön ongelmana.

Kiusaaja vaihtaa koulua, ei kiusattu. Kari Tolvanen (kok.)

Koulukiusaaminen ja -väkivalta kirvoitti kansanedustajilta tiukkojakin kannanottoja ja värikkäitä sanankäänteitä, mutta myös konkreettisia ehdotuksia siitä kuinka kiusaamiseen pitäisi puuttua sekä filosofisempaa pohdintaa kiusaamisesta yhteiskunnallisena ilmiönä.

Uudellamaalla kouluissa tapahtuva väkivalta ja kiusaaminen ovat olleet esillä viime aikoina Vantaan tapausten vuoksi.

Näin kysely tehtiin: Yle kysyi Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien edustajien mielipidettä verkkokyselynä 23.9.–28.9.2020. Vastausten keruuta täydennettiin 29.9. sähköpostitse.

Tarkalleen kysymys kuului näin: "Onko kouluväkivaltaan puututtu tarpeeksi tehokkaasti?"

Kyselyyn vastasi 11 Helsingin vaalipiirin ja 24 Uudenmaan vaalipiirin kansanedustajaa. Helsingin vaalipiirissä on kaikkiaan 22 ja Uudenmaan vaalipiirissä 36 edustajaa.

Kiusaaja toiseen kouluun, poliisi mukaan, uusi kouluja valvova viranomainen

Monet kansanedustajat haluavat pehmeiden keinojen lisäksi kovempia keinoja kitkeä väkivaltaa kouluista. Myös valvontaa pitäisi lisätä. Eräässä vastauksessa ehdotettiin myös uutta viranomaista, joka valvoisi, että koulut ryhtyvät toimenpiteisiin, jos koulussa kiusataan.

“Vuosikausia asiasta on keskusteltu ja tehty joitakin hankkeita, kuten Kiva-koulu -hanke. Tällaiset pehmeät keinot ovat perusteltuja, mutta niiden lisäksi vakavimmissa tapauksissa tarvitaan tehokkaampia ratkaisuja. Rehtoreille on annettava lisää valtuuksia kurinpidollisiin toimiin. Lähtökohtana on oltava, että kiusaaja vaihtaa koulua, ei kiusattu. Valitettavasti nykyisin kiusaajalla, joka usein on syyllistynyt rikokseen, on enemmän oikeuksia kuin uhrilla.” Kari Tolvanen (kok.)

Tavalliset luokat, tarkkailuluokat ja omat luokat erityistä tukea tarvitseville lapsille. Mari Rantanen (ps.)

Monet kansanedustajat vaativat että kiusaamisesta puhuttaisiin oikeilla nimillä. Sitä, että fyysinen väkivalta on rikos, poliisin tulee selvittää rikokset.

“Pahoinpitely kuuluu aina poliisin selvitettäväksi. Rehtoreille on annettava ripeä mahdollisuus erottaa väkivallantekijä koulusta osana muita toimia. Aluehallintovirastolle velvoite puuttua kiusaamiseen." Sari Sarkomaa (kok.)

“Kouluille tarvitaan selkeät ja velvoittavat toimintaohjeet, kuinka puuttua kiusaamiseen ja erityisesti tilanteisiin, joissa oppilaaseen kohdistuu väkivaltaa. Lisäksi tarvitsemme Ruotsin mallin mukaan viranomaisen, joka valvoo koulujen ryhtyvän tehokkaisiin toimenpiteisiin väkivalta- ja kiusaamistapauksissa.” Pihla Keto-Huovinen (kok.)

“Kouluväkivaltaa vähätellään tai ohitetaan liian usein ja tilanteisiin tartutaan vasta kun ne ovat jo kärjistyneet vakaviksi. Oikeiden rikosnimikkeiden käyttäminen toisi painoarvoa varhaisen tarttumisen tärkeydelle ja selkeyttäisi tilannetta joka osapuolelle. Lisäksi huoltajat tulisi ottaa heti mukaan väkivaltatilanteiden käsittelyyn, jotta perheiden mahdollisesti tarvitsema tuki voitaisiin selvittää. Noora Koponen (vihr.)

Pienempiä ryhmiä, väkivalta koko koulun ongelma, ei vain yksilön

Kansanedustajat vaativat kurinpidon lisäksi lisää resursseja kouluihin, jotta kiusaaminen ja väkivalta huomattaisiin ajoissa ja siihen pystyttäisiin puuttumaan ja sitä voitaisiin ennaltaehkäistä paremmin.

Kansanedustajat vaativat pienempiä ryhmiä, kuraattoreita ja nuorisotyöntekijöitä kouluihin ja muistuttivat siitä, että väkivalta on koko koulun ongelma.

Yksikin tapaus on liikaa. Antti Lindtman (sd.)

Myös palaamista vanhaan systeemiin eli tavallisten luokkien, tarkkailuluokkien ja erityisen tuen tarvitsijoiden erottamista toisistaan esitettiin ratkaisuksi.

“Kouluihin tarvitaan lisää tukea. Koulujen työn lisäksi tarvitaan tehokkaampaa varhaista puuttumista ja moniammatillista yhteistyötä. Lisäksi tarvitaan keinoja tukea väkivallan uhreja ja ehkäistä väkivallan jatkuminen.” Tiina Elo (vihr.)

“Jokainen tapaus on liikaa. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kouluun. Kouluväkivaltaa tulisi käsitellä koulun yhteisöllisyyteen liittyvänä ongelmana, ei pelkästään yksilötasolla. Koulujen resurssit, riittävä määrä aikuisia, täydennyskoulutus ja lasten ja nuorten osallistaminen ovat avaintekijöitä väkivallan ehkäisyssä." Veronica Honkasalo (vas.)

“Itse peräänkuuluttaisin selvitystä siitä, onko nykyinen inkluusio kovin järkevää vai pitäisikö katsoa hiukan taaksepäin jolloin oli tavalliset luokat, tarkkailuluokat ja omat luokat erityistä tukea tarvitseville lapsille. Nyt kun kaikki ovat samassa luokassa, tilanteesta kärsivät kaikki." Mari Rantanen (ps.)

Vanhemmat, sosiaalinen media ja aikuiset, jotka kiusaavat toisiaan

Aikuisten vastuuta koulukiusaamisen ehkäisyssä peräänkuulutetaan. Ja muistutetaan siitä, että kiusaaminen on yhteiskunnallinen ilmiö, ja että myös aikuiset kiusaavat toisiaan. Ja että empatiaa ja vuoropuhelutaitoja pitää opetella jo pienestä pienestä pitäen.

“Kiusaamista kouluissa ei saada loppumaan, jos aikuisetkin kiusaa. Työelämä on julmaa. Kiusaaminen on yhteiskunnan mätäpaise. Se lähtee ihmisen huonosta itsetunnosta.” Arja Juvonen (ps.)

“Kaikkeen koulukiusaamiseen ja väkivaltaan pitää saada nollatoleranssi. Yksikin tapaus on liikaa. Erityisen paljon on nyt kiinnitettävä huomiota kiusaamisen uusiin muotoihin muun muassa sosiaalisessa mediassa.” Antti Lindtman (sd.)

“Itse haluaisin korostaa sitä, että vanhempien osallistuminen lapsensa koulun toimintaan ja sen kautta se, että he tutustuvat toisiinsa tutkitusti parantaa koulussa viihtymistä ja sen kautta vähentää kiusaamista.” Anders Adlercreutz (r)

“Kiusaaminen alkaa olla systemaattisempi ongelma maailmanlaajuisesti. Tapaukset seuraavat uhria kotiin somen seurauksena. Siksi on tärkeää kouluttaa lapset, tulevat aikuiset kohtaamaan kiusaamista paremmilla työkaluilla. Empatia- ja vuoropuhelutaidot ovat elämäntaitoja, jotka ennaltaehkäisevät kiusaamista ja kitkevät sitä tehokkaasti." Hussein al-Taee (sd.)

