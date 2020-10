"Trumpin kaltainen johtaja hävettää, mutta äänestän silti häntä" – kamppailu Ohion naisten sieluista voi ratkaista koko USA:n presidentinvaalin

CLEVELAND Aamun ensimmäiset asiakkaat sullovat jo pesurumpuja täyteen, kun Cathie Ewing vielä availee avaran liikehuoneiston sälekaihtimia. Super Washissa on riittänyt asiakkaita koronakriisistä huolimatta. Tai ennemminkin sen takia, Ewing tarkentaa.

Ewingin johtama itsepalvelupesula sijaitsee Clevelandin Slavic Villagessa, joka on slaavilaisten maahanmuuttajien rakentama kaupunginosa. Viereisessä liikerakennuksessa on puolalainen ravintola ja leipuriliike.

Nykyisin suuri osa näiden esikaupunkikortteleiden asukkaista on mustia, jotka kuuluvat alempaan keskiluokkaan tai köyhälistöön. Pesukone ei kuulu omakotitalojen vakiovarusteisiin.

63-vuotias Ewing on viiden jo aikuisikäisen lapsen äiti. Pesulaa hän on pyörittänyt parikymmentä vuotta.

Pesulan johtaja Cathy Ewing on demokraatti, mutta empii Bidenin suhteen. Hans Peter Dhuy / Yle

Eläkevuodet siintävät mielessä, mutta hän ei ole varma, milloin uskaltaa jäädä pois työelämästä. Korona on osoittanut, että tulevaisuutta on vaikea ennustaa.

Moni ohiolainen on menettänyt pandemian aikana elantonsa. Lähes 5 000 ihmistä henkensä.

– Olen elänyt tässä maailmassa 63 vuotta, eivätkä asiat ole aiemmin olleet yhtä surkealla tolalla. Tarkoitan nykyistä sekaannusta: väkivaltaa, köyhyyttä, työttömyyttä, huumeongelmia, Ewing luettelee.

Marraskuun vaaleissa yksi aihepiiri on hänelle kaikkia muita tärkeämpi.

– Terveydenhuolto. Ihmisiä todellakin kuolee paljon, ellei sitä saada kuntoon, hän sanoo.

”Biden ei jaksa innostaa”

Ewing pitää pesulassaan tiukkaa kuria. Sisään ei pääse ilman kasvomaskia. Rakennuksessa saa olla kerrallaan korkeintaan kymmenen asiakasta.

– Vain harvoilla täällä asuvilla on sairausvakuutus, joten ihmiset eivät käy koronatestissä. Taudinlevittäjiä on liikkeellä, niinpä varovainen pitää olla, hän perustelee.

Kuten lähes kaikki mustat äänestäjät Keskilännessä, Ewinginkin on rekisteröitynyt demokraatiksi. Donald Trumpia hän ei siis äänestä.

Super Wash -itsepalvelupesulassa on riittänyt asiakkaita myös korona-aikoina. Hans Peter Dhuy / Yle

– Eivät kaikki maamme ongelmat ole Trumpin syytä. Tiesimmehän alusta alkaen, millainen hän on. Sitä on saatu mitä tilattiinkin, Ewing luonnehtii presidenttiä, mutta jatkaa yllättäen, ettei ole ihan vakuuttunut omankaan puolueensa ehdokkaasta.

Hän tunnustautuu empiväksi äänestäjäksi.

– Demokraattina olen tietysti Joe Bideniin päin kallellani, mutta hän ei ole innostava. Jos vain olisi parempi ehdokas, äänestäisin varmasti. Nyt minun on vielä mietittävä asiaa, Ewing myöntää.

Eli voi käydä niinkin, että hän jää marraskuun kolmantena hoitamaan pesulaansa sen sijaan, että jonottaisi läheisen virastotalon vaaliuurnille.

Asiat järjestykseen viinilasin ääressä

Äänestämättä jättäminen olisi yläluokkaisella Shaker Heightsin esikaupunkialueella asuvan Katie Parisin painajainen.

Paris on pääkaupunki Washingtonista Clevelandiin kahdeksan vuotta sitten muuttanut viestinnän ammattilainen ja perheenäiti, jolla on missio. Hän haluaa varmistaa, ettei 2016 Ohiossa nähty äänivyöry Trumpille uusiudu.

Tavoitteeseensa päästäkseen Paris perusti pari vuotta sitten Red Wine and Blue –järjestön, joka muistuttaa Ohion naisia äänestämisen tärkeydestä. Demokraatteina "punaviinistä pitävät siniset" liputtavat avoimesti Bidenin puolesta.

– Olemme nähneet pandemian aikana, kuinka huolissaan tilanteesta varsinkin äidit ovat. Huolissaan siitä, miten huonosti ja vastuuttomasti presidenttimme on toiminut.

– Naisten keskuudessa on aitoa halua muuttaa tilannetta, kohentaa yleistä ilmapiiriä ja parantaa haavoja, joita viime vuodet kansakunnalle ovat tehneet, Paris kuvailee.

Katie Parisin järjestö yrittää saada Ohion naisia äänestämään demokraatteja. Hans Peter Dhuy / Yle

Korona on rajoittanut aktivistien toiminnan pääosin nettiin. Se harmittaa Parisia, joka näkee parhaat mahdollisuudet vaikuttaa naisiin nimenomaan henkilökohtaisessa kanssakäymisessä.

– Naiset kutsuvat ystäviään viinilasilliselle. Se on tapamme selvittää asioita ja ratkaista ongelmia, sekä pieniä että suuria. 2016 vaalit olivat suuri ongelma, joka herätti meidät täällä Ohiossa Ruususen unesta. Se ei saa enää toistua.

– Toivottavasti ehdimme järjestää useita tilaisuuksia ennen vaaleja. Viestimme naisille saamme kyllä perille netissäkin, hän vakuuttaa.

46 prosenttia naisten äänistä

11,6 miljoonan asukkaan Ohiota pidetään yhtenä koko presidentinvaalin ratkaisevista niin sanotuista vaa’ ankieliosavaltioista.

Vaalit ovat välilliset eli niissä valitaan valitsijamiehiä. Presidentiksi päästäkseen Trumpin tai Bidenin on saatava vähintään 270 valitsijamiehen äänet. Ohiossa on jaossa 18 valitsijamiestä, joten siellä voittaminen on paljon tärkeämpää kuin vaikkapa kuuden äänen Iowassa.

Vuonna 2016 Trump voitti Ohiossa yllättävän selvästi (siirryt toiseen palveluun), kahdeksan prosenttiyksikön erolla Clintoniin. Trump onnistui myös houkuttelemaan äänestäjikseen selvästi odotettua enemmän naisia.

Hillary Clinton sai Ohion naisten äänistä 49 prosenttia, Trump 46 prosenttia.

– Esikaupunkien naiset ratkaisevat nämä vaalit. Tällä kertaa aiomme voittaa, Paris uhoaa.

Cleveland on vaalien kannalta tärkeä teollisuuskaupunki. Hans Peter Dhuy / Yle

Vastentahtoisesti Trump

Ilta hämärtyy Clevelandin toisella laidalla Strongsvillen esikaupungissa. OBM Arenan kahviosta avautuu näköala kahteen kaukaloon, joissa on juniorijoukkueet harjoittelevat.

Ikkunan ääressä rupattelee kolme poikiaan treeneihin tuonutta lätkä-äitiä. He ovat juuri sellaisia naisia, joita Red Wine and Blue yrittää käännyttää demokraattien puolelle.

Se on helpommin sanottu kuin tehty. Kotiäidit Brandi Rucinski ja Nikki Sesko sekä erityisopettajana työskentelevä Angie Forsythe ovat republikaaneja, joiden ehdokas on Trump.

– Kai se Trump on. Vastentahtoisesti, Forsythe sanoo.

–Samat sanat. Trump. Vastentahtoisesti, Rucinski jatkaa.

– Komppaan edellisiä, Sesko toteaa.

Brandi Rucinski (oik.), Angie Forsythe ja Nikki Sesko äänestävät todennäköisesti Trumpia. Hans Peter Dhuy / Yle

Arvot persoonaa tärkeämpiä

He kertovat olevansa surullisia Trumpin presidenttikaudella lisääntyneestä negatiivisuudesta ja nurkkakuntaisuudesta. Ystävällisyys ja lähimmäisen kunnioittaminen tuntuvat olevan häviäviä luonnonvaroja.

– En arvosta Trumpia henkilönä, en pidä hänen tavastaan esiintyä julkisuudessa. On noloa, että meillä on hänen kaltaisensa johtaja, Forsythe sanoo.

– Keskityn politiikan asiakysymyksiin enkä hänen persoonaansa. Hän on liian hyökkäävä ja suhtautuu muihin ihmisiin epäkunnioittavasti. Kunpa löytyisikin parempi ehdokas, Rucinski miettii.

– Minäkin toivoisin maallemme sellaista johtajaa, joka kunnioittaa muita ihmisiä, Sesko jatkaa.

Kaikesta huolimatta he ovat kallistumassa äänestämään Trumpia. Konservatiiveille arvokysymykset ovat tärkeimpiä.

Heidän tapauksessaan se tarkoittaa aborttia ja veroja. He vastustavat raskauden keskeytystä eivätkä toivo veronkorotuksia, joita Bidenin valinta eittämättä tietäisi.

– Näin se vain on. Vaikea kuvitella, että muuttaisin mieltäni enää näin lähellä vaaleja, Forsythe sanoo muiden nyökkäillessä vieressä.

Yhdysvalloissa pitää rekisteröityä äänestäjäksi. Hans Peter Dhuy / Yle

