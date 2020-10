Mielenosoittajat vapauttivat Kirgisian entisen presidentin Almazbek Atambajevin vankilasta

Keski-Aasian Kirgisiassa mielenosoittajat ovat tiistaina vapauttaneet maan entisen presidentin Almazbek Atambajevin vankilasta.

Tuhannet opposition tukijat osoittivat mieltään maan pääkaupunki Bishkekin kaduilla tiistaina vilpilliseksi nähtyjen vaalien jälkeen ja vaativat presidentti Sooronbai Jeenbekovin eroa.

Poliisi hajoitti mielenosoitukset maanantaina, mutta väki kerääntyä takaisin kaduille jo muutamaa tuntia myöhemmin. Mielenosoittajat murtautuivat rakennukseen, jossa majailevat sekä presidentti että maan parlamentti. Lisäksi mielenosoittajat murtautuivat maan turvallisuuspalvelun rakennukseen, josta he vapauttivat Atambajevin.

Vuosina 2011–2017 Kirgisiaa johtanut Almazbek Atambajev, 63, tuomittiin kesäkuussa 11 vuoden ja kahden kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen osana laajaa korruptiovyyhtiä. Jutussa oli syytettynä myös muita korkea-arvoisia virkamiehiä.

Syytteet liittyivät osin vangitun rikollisjohtajan ennenaikaiseen vapauttamiseen vuonna 2013, jolloin Atambajev toimi presidenttinä.

Vaalien alustavien tulosten mukaan kaksi presidentti Jeenbekovin tukipuoluetta olisi yhteensä saamassa puolet äänistä. Molemmat puolueet ajavat Kirgisian tiiviimpää yhteistyötä Venäjän kanssa. Jeenbekov sanoi myöhään maanantaina, tapaavansa kaikkien puolueiden johtajia tiistaina.

6,5 miljoonan asukkaan Kirgisialla on pitkään ollut poliittisesti epävakaalla pohjalla. Viimeisen viidentoista vuoden aikana kaksi presidenttiä on syösty vallasta. Kirgisialla on tiiviit suhteet Venäjän kanssa.

