Kynsin hampain itäisestä rantaradasta kiinni pitävä Kotka löi pöytään 16 miljoonaa euroa lisää, eikä ehkä turhaan – LVM: ''Arvioimme uudestaan''

Kotkan mahdollinen lisärahoitus itäisen rantaradan hankeyhtiölle tullaan ottamaan huomioon uuden itäisen ratayhteyden suunnittelussa.

Kotkan kaupunki aikoo lisätä rahoitustaan itäisen rantaradan hankeyhtiölle. Kaupunginvaltuusto päättää keskiviikkona, lisätäänkö hankeyhtiön rahoitusosuutta runsaalla 16 miljoonalla eurolla.

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti viime viikolla, että uutta itäistä raideyhteyttä aletaan suunnitella niin sanottuna itäratana eli Helsingistä Porvoon ja Kouvolan kautta itään.

Perusteluna oli, että itäradan osalta kuntien rahoitusosuus hankeyhtiöstä näytti täyttyvän, kun taas itäisen rantaradan osalta summasta puuttui runsaat 16 miljoonaa euroa. Tästä syystä Kotka aikoo kasvattaa omaa rahoitusosuuttaan.

Kotka on jo aiemmin päättänyt rahoittaa radan suunnitteluhankeyhtiötä yli 21 miljoonalla eurolla. Jos lisärahoitus hyväksytään, Kotkan rahoitusosuus voisi nousta lähes 40 miljoonaan euroon.

Asiaa käsitellään syksyn aikana

Kotkan mahdollista lisärahoitusta tullaan käsittelemään talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa syksyn aikana, jos valtuusto päättää rahoituksesta.

– Kun talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle valmistellaan materiaalia päätöksenteon tueksi, varmasti kerrotaan myös ajankohtainen tilanne muun muassa rantaradan rahoituksen osalta, LVM:n yksikön johtaja Miikka Rainiala sanoo.

Rainiala ei halua ottaa suoraan kantaa siihen, voiko Kotkan mahdollinen lisärahoitus vaikuttaa ratalinjauksen lopputulokseen.

– Se on ministerivaliokunnan arvioitavana, mikä vaikuttaa ja mikä on lopputulos. Viime kädessä ja lähtökohtaisesti eduskunta on se, joka päättää valtion rahoitusosuuden myöntämisestä mahdolliselle hankeyhtiölle, Rainiala sanoo.

Miikka Rainialan mukaan ministeriön viime viikolla julkaisema tiedote perustui sen hetken tietoihin. Liikenne- ja viestintäministeriö oli Rainialan mukaan jo ennen tiedotteen julkaisemista kysynyt Kotkan kaupungilta, miten puuttuva rahoitus voisi järjestyä.

– Silloin saamamme vastauksen perusteella tulkinta oli, että 16 miljoonaa olisi jäänyt edelleen vajaaksi. Jos Kotkan kaupunginvaltuusto tekee tällä viikolla päätöksen lisärahoituksesta, saamme varmasti siitä aika nopeasti tiedon. Arvioimme tilannetta sitten taas sen hetkisten tietojen perusteella uudestaan, Miikka Rainiala sanoo.

Takaisin samalle viivalle

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö uskoo, että kaupunginvaltuusto tulee keskiviikkona päättämään lisärahoituksen puolesta.

– Sen jälkeen rahat ovat kasassa. Oletamme, että olemme sen jälkeen samalla viivalla itäratahankkeen kanssa, Sirviö sanoo.

Haminan-Kotkan satamayhtiö ja kolme satamassa toimivaa yritystä ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa hankeyhtiön rahoittamiseen.

– He ovat alustavan kyselyn mukaan luvanneet pistää tähän ihan riihikuivaa rahaa, Sirviö sanoo.

Kotkan kehitysjohtaja Terhi Lindholmin mukaan 16 miljoonan lisärahoituksen yksityiskohdista on tarkoitus keskustella myöhemmin tarkemmin satamayhtiön ja muiden toimijoiden kanssa.

Kotka, Hamina, Loviisa ja Pyhtää ovat päättäneet rahoittaa hankeyhtiötä alustavasti yhteensä 37,7 miljoonalla eurolla. Lisäksi Porvoo on valmis osallistumaan hankeyhtiöön 10 miljoonalla eurolla, vaikka onkin priorisoinut Porvoo–Kouvola-linjauksen ensimmäiseksi vaihtoehdoksi.

– Se on ollut heillä varmaan prioriteettina, mutta he eivät ole missään nimessä sulkeneet itäistä rantarataa pois. Ministeriön ilmoittamasta puuttuvasta summasta on 10 miljoonaa euroa jo Porvoon osuutta, Sirviö sanoo.

Terhi Lindholmin mukaan kaupunginvaltuuston päätöksestä aiotaan ilmoittaa ministeriölle heti keskiviikkona.

– Olemme positiivisin odotuksin, että olemme mukana jatkokeskusteluissa, Lindholm sanoo.

Esa Sirviöllä on vakaa usko siihen, että vielä jonain päivänä junat kulkevat itäistä rantarataa pitkin.

– Ennemmin tai myöhemmin näin tulee tapahtumaan, Sirviö sanoo.

Juttua päivitetty kello 11:09 Lisätty Esa Sirviön ja Terhi Lindholmin kommentit.

