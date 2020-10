Pirkanmaalla syksyn ennätys: peräti 17 uutta koronatartuntaa, suuri osa opiskelijabileistä

Koronatilanne on pahentunut nopeasti Pirkanmaalla. Uusia tartuntoja on nyt erityisen paljon parikymppisillä.

Pirkanmaalla on maanantaina todettu peräti 17 uutta koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on nyt Pirkanmaalla 464.

Tämä on syksyn ennätysluku Pirkanmaalla. Kaksi kertaa keväällä yksittäisenä päivänä maakunnassa löytyi 18 tartuntaa.

Osa uusista tartunnoista on TAYSin mukaan maakunnan ulkopuolelta. Kaksi tartunnoista tuli ulkomailta ja seitsemän Pirkanmaan ulkopuolelta Suomesta.

Aiemmin on kerrottu, että tartuntoja on tullut esimerkiksi Ylläkseltä ja Vaasan seudulta. Vaasassa oli opiskelijoiden bileet, joista tuli TAYSin tietojen mukaan useita tartuntoja Tampereelle.

Vaasassa on ollut viime päivinä paljon koronatartuntoja opiskelijoilla. Tämä on heijastunut myös muualle Suomeen.

TAYSin infektio-osaston osastonylilääkäri Jaana Syrjänen sanoo, että muiden osalta selvitykset ovat kesken. Suuri osa Pirkanmaan uusista tartunnoista on Syrjäsen mukaan 20–29-vuotiailla.

– Toivoisin, että näissä juhlissa muistetaan turvavälit ja käytetään maskia ja noudatetaan ohjeita, joita on annettu.

Seitsemän sairaalassa

Jäljitystyön "palapeli" on tällä hetkellä TAYSin mukaan niin työläs, että samana päivänä tartunnan lähde ei kaikista ole selvillä. Maanantaina tutkittiin 1 028 testiä.

– Selvitystyö vie vuorokauden tai kaksi ennen kuin saadaan kokonaisuus luotua. Voi hyvin olla, että löytyy linkkejä aiempiin tartuntoihin, kun soitamme ihmisille, Syrjänen kertoo Ylelle.

Pirkanmaan koronatilanne rumeni oleellisesti jo viikonloppuna. Sunnuntaina todettiin 11 uutta tartuntaa ja lauantaina seitsemän.

TAYSin erityisvastuualueella on hoidossa koronan takia seitsemän potilasta, joista yksi on tehohoidossa. Kuolleita alueella on seitsemän. TAYSin erityisvastuualueeseen kuuluu Pirkanmaan lisäksi Kanta-Häme ja Pirkanmaa.

