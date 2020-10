Ehdokkaat edelleen eri linjoilla maskeista: Biden käyttää, Trump poisti suojan kuvaajia varten – Valkoinen talo on autioitumassa lisätartuntojen pelossa

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden puhumassa kampanjatilaisuudessa 2. lokakuuta Michiganissa. Biden on kannustanut maskin käyttöön vaalikiertueensa aikana.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden puhumassa kampanjatilaisuudessa 2. lokakuuta Michiganissa. Biden on kannustanut maskin käyttöön vaalikiertueensa aikana. Jim Watson / AFP

Yhdysvalloissa kello käy kohti marraskuun kolmannen päivän vaaleja, maskilla tai ilman.

Sairaalasta kotiutunut presidentti Donald Trump näyttää käyttävän suojanaamiota satunnaisemmin kuin hänen demokraattipuoluetta edustava kilpakumppaninsa Joe Biden.

Presidentti otti kasvosuojan hetkeksi pois kuvaustilaisuutta varten maanantaina.

Presidentti Donald Trump palasi Walter Reedin sotilassairaalasta Valkoiseen taloon. Hän poisti maskin kasvoiltaan kuvaustilannetta varten. EPA/Ken Sedeno

Biden piti kasvosuojan käyttöä esillä useaan otteeseen muun muassa kampanjatilaisuudessaan Floridassa maanantaina.

Biden sanoi NBC-televisioyhtiön haastattelussa, että maskien käytöllä on merkitystä. Haastattelusta uutisoineessa The Guardian-lehdessä (siirryt toiseen palveluun)Biden kommentoi Trumpin tviittiä, jonka mukaan virusta ei tarvitse pelätä.

– Maskeilla on merkitystä. Ne säästävät ihmishenkiä ja estävät sairauden leviämistä. Niin myös turvavälit. Ainoa asia, jonka olen tviiteistä kuullut, on ettei ole syytä olla huolissaan. Minun mielestäni huoleen on syytä.

Biden sanoi myös, ettei ole yllättynyt presidentti Trumpin sairastumisesta.

Trumpin koronavirustartunta nosti hänen lääkärinsä valokeilaan – mutta kuka on Sean Conley?

Keskustelun moderaattori Lester Holt sanoi, että kaksi kolmesta amerikkalaisesta katsoo, että presidentin on otettava vastuuta viruksen kukistamiseksi. Biden oli samaa mieltä. Hän palasi vielä maskikysymykseen.

– Käytän kasvosuojaa, en niinkään itseni suojaamiseksi. Pidän sitä isänmaallisena velvollisuutenani. Kaikki kovat tyypit sanovat: "En käytä maskia, en ole peloissani", Biden huomautti.

– Mutta entä jos aviomiestäsi, vaimoasi, poikaasi, tytärtäsi, naapuriasi tai työkaveriasi pitäisikin suojata. Siksi maskeja käytetään, se on jokaisen velvollisuus., Biden jatkoi.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden ja tämän vaimo Jill Biden kannattajiensa seurassa Ohiossa 30. syyskuuta. Alex Wong / AFP

Bidenin mukaan presidentillä on velvollisuus jakaa tietoa terveydentilastaan läpinäkyvästi kansalliseen turvallisuuteen liittyviä näkökohtia lukunottamatta. Kaikkia yksityiskohtia ei Bidenin mielestä ole tuolloin tarpeen paljastaa.

Biden ja Trump ovat olleet eri linjoilla varotoimista vaalikampanjansa aikana. Biden on käynyt testeissä säännöllisesti. Vaalitilaisuudet ovat olleet pieniä ja esimerkiksi niitä seuraavia toimittajia ja järjestäjiä on testattu. Myös sosiaalisen etäisyyden pitämistä on edellytetty.

Ehdokkaat eivät kätelleet toisiaan ensimmäisessä vaaliväittelyssä viime viikolla. Bidenin tukijat käyttivät kasvosuojaa, Trumpin eivät.

Presidentin korona hiljensi Valkoisen talon

Presidentti Trumpin ja rouva Melania Trumpin koronatartunnat ovat aiheuttaneet poikkeusjärjestelyjä myös Valkoisessa talossa. Presidentin avustajakunnassa ja lähipiirissä on todettu kymmeniä tartuntoja.

Suuri osa presidentin virka-asunnon henkilökunnasta keittiöhenkilökunnasta ja siivoojista alkaen on tullut työpaikalleen tartuntaryppäästä huolimatta. Viime päivinä vuorossa olevien työntekijöiden määrää on karsittu. .

Tilaisuuksien peruuntuminen ja presidentin poissaolo on kuitenkin hiljentänyt virka-asunnon.

Normaalisti presidenttipariskuntaa palvelee asuinsiivessä noin sata työntekijää, floristeista hovimestareihin. Nyt heidän määräänsä on vähennetty.

Rouva Trumpin tiedottaja Stephanie Grisham sanoi, että henkilökunnan suojelemiseksi on ryhdytty laajoihin toimiin.

Virus ei jyllää Valkoisessa talossa ensimmäistä kertaa. Presidentti Woodrow Wilson perheineen sairastui ankaraan influenssaan vuonna 1918. Tuolloin rakennus eristettiin kahdeksi vuorokaudeksi.

Lue myös:

Video: Presidentti Trump poistui sairaalasta helikopterikyydillä Valkoiseen taloon – Kertoi Twitterissä palaavansa pian kampanjoimaan

Trumpin koronatartunta mullisti vaalikamppailun – Ensimmäisissä kyselyissä Biden näyttää hyötyvän

Lähteet: AP, REUTERS