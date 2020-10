Miltä kuulostaisi Helsinki–Kemi -risteily ruotsinlaivalla? Viking Line ja Meri-Lapin matkailu selvittävät Lapin-risteilyjen aloittamista

Viking Line ja Meri-Lapin matkailu Oy ovat aloittaneet neuvottelut Helsingin tai Turun ja Kemin välisistä laivaristeilyistä. Juuri nyt käynnissä on teknisten ja taloudellisten mahdollisuuksien kartoittaminen, mutta mitään varsinaista estettä risteilyille ei tässä vaiheessa nähdä.

Viking Linen markkinointijohtaja Kaj Takolander kertoo, että tähän asti pohjoisen risteilyt ovat olleet lähinnä ajatusleikkiä, mutta nyt niiden toteuttamista ollaan selvittämässä tosissaan.

– Tällä hetkellä tutkitaan sitä, miten risteilyt voisivat olla kaupallisesti toteutettavissa. On vielä monia asioita, joita pitää selvittää ennen kuin voidaan ruveta myymään risteilyjä, sanoo Takolander.

Takolanderin mukaan yhtiö on kiinnostunut Kemistä ja Lapista erityisesti talvimatkailukohteena. Lapista löytyy hänen mukaansa useita vetovoimaisia kohteita, joita voitaisiin tarjota osana risteilypakettia.

Kemin matkailukohteista tunnetuimpien, eli Lumilinnan ja Sampon lisäksi risteilymatkustajille voitaisiin tarjota esimerkiksi retkiä, museovierailuja ja ohjelmapalveluita.

– Voisimme tarjota myös ihan perinteisiä talvikohteita, kuten vierailuja porotiloilla ja moottorikelkkasafareita, sanoo Jenni Rissanen Meri-Lapin matkailu Oy:stä.

Kemin-risteily voisi toimia kaksoislomana: merellä matkailijat saisivat risteilyelämyksiä ja satamasta he voisivat jatkaa Lapin tuntureille.

– Matkailijat voivat tulla lautalla oman autonsa kanssa Kemiin ja jatkaa matkaa Leville tai Ylläkselle. Niille jotka eivät tule omalla autolla voidaan järjestää kyydityksiä, Rissanen visioi.

Sekä Rissanen että Takolander pitävät tärkeänä, että risteilyille olisi kysyntää myös Kemi–Helsinki -suunnassa.

Ruotsinlaivan kokoisia matkustaja-aluksia ei Kemissä juuri ole nähty, mutta risteilylaivat esimerkiksi Saksasta ovat jopa jokakesäinen näky Ajoksen satamassa. Arkistokuvassa vuonna 2017 Kemissä vieraillut M/S Berlin. Jari Vesa / Yle

"Kemi on eksoottisempi kuin Tallinna"

Koronaviruspandemian seurauksena risteilymatkustus on ollut kovilla muun matkailualan tapaan. Myös Viking Line on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ja käy yt-neuvotteluja.

Yhtiö on pyrkinyt reagoimaan tilanteeseen siirtämällä aluksen risteilemään esimerkiksi Helsingin ja Maarianhaminan välillä.

Kaj Takolander korostaakin, että Lapin-risteilyistä olisi saatava kaupallisesti kannattavia nopeasti jotta ne voisivat toteutua.

– Yhtiönä emme voi lähteä liikaa seikkailemaan, jos näin sanoisi.

Kemin Sataman toimitusjohtaja Markku Raution mielestä idea on mielenkiintoinen ja kekseliäs. Hänen mukaansa risteilyalusten vierailulle ei ole teknisiä esteitä.

– Väylän syvyys riittää ja merenkulullisesti tänne on helppo tulla. Tietenkin talvella jäätilanne on hieman haastavaa. Myös tilaa täällä on hyvin ja pystymme ottamaan risteilyaluksia, sanoo Rautio.

Kansanedustaja Mikko Kärnä on esittänyt laivayhtiöille Tukholman ja Tallinnan risteilyjen korvaamista Helsinki–Kemi -risteilyllä.

– Monelle matkailijalle Kemi on eksoottisempi kokemus kuin Tallinna tai Tukholma, jotka ovat monelle jo tuttuja. Kemihän on Perämeren piilossa oleva helmi, totesi Kärnä tiedotteessaan.

Risteilyaluksia on nähty Kemissä ennenkin

Satamayhtiön toimitusjohtajan Markku Raution mukaan satama-alueelle pitäisi kuitenkin tehdä muutoksia ja ennen kaikkea matkustajien turvallisuuteen tulisi kiinnittää huomiota.

– Satama on turvavyöhykettä, joten pitää selvittää täytyisikö tänne tehdä erityisiä aitauksia ja järjestelyjä matkustajaliikenteen osalta. Kokonaisuutena luulisin, että aika pienillä investoinneilla päästäisiin hyvään lopputulokseen, uskoo Rautio.

Viking Linen markkinointijohtaja Kaj Takolanderin mukaan myös esimerkiksi se, miten matkustajat ja autot saataisiin sataman porteilta laivaan ja laivasta porteille on selvittelyssä.

Matkailujäänmurtaja Sampo on risteillyt Ajoksesta jo vuosia, mutta sen matkustajat kulkevat alukselle varsinaisen satama-alueen ulkopuolista reittiä. Sampon laituri ei riitä mahdollisille risteilyaluksille.

Arkistokuvan matkailujäänmurtaja Sampo on tehnyt matkustajaristeilyjä Ajoksesta jo pitkään, mutta omasta laituristaan. Isommille laivoille matkustajien kulku pitäisi järjestää sataman turva-alueen läpi. Risto Koskinen / Yle

Nyt Kemin satama on pääosin rahtilaivojen käytössä, mutta siellä on aikaisemmin vieraillut myös kansainvälisiä risteilyaluksia. Niitä on tulossa myös tulevina kesinä, kertoo Markku Rautio.

– Seuraaville vuosille on tehty jo viisi varausta ja olemme toivottaneet heidät tervetulleiksi. Joten kaikki on mahdollista jos vain asennetta ja halua on. Ainakin itse olen luvannut olla aktiivinen tämän asian suhteen jos sitä lähdetään viemään eteenpäin.

Idea Lapin-risteilyistä ei ole aivan ainutlaatuinen: ahvenanmaalainen Birka Cruises järjesti jouluristeilyn Tukholmasta Kemiin kolme vuotta sitten. Yhtiö on lopettanut toimintansa koronakriisin vuoksi.

