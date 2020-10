Trumpin koronavirustartunta nosti hänen lääkärinsä valokeilaan – mutta kuka on Sean Conley?

imago images/MediaPunch/ All Over Press

imago images/MediaPunch/ All Over Press

Tummahiuksinen nelikymppinen lääkäri Sean Conley on tullut tutuksi näyksi monille Yhdysvalloissa ja maailmalla sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump joutui sairaalaan koronavirustartunnan vuoksi.

Conley on seisonut valkoisessa lääkärintakissaan muiden lääkärien ympäröimänä Trumpia hoitavan sairaalan edustalla ja kertonut väliaikatietoja presidentin tilasta.

Conley on saanut osakseen huomiota myös siksi, että hänen toiveikkaat tilannekatsauksensa eivät ole vakuuttaneet kaikkia siitä, annetaanko julkisuuteen täysin todenperäistä tietoa.

Semminkin, kun hän ei ole suostunut vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, muun muassa siihen, milloin presidentti sai viimeksi negatiivisen koronatestituloksen.

Presidentin lääkärinä kaksi vuotta

Conley on toiminut Trumpin henkilökohtaisena lääkärinä maaliskuusta 2018. Kuten suurimmalla osa Valkoisen talon terveydenhuoltohenkilöstöstä, Conleylla on sotilastausta.

Valkoiseen taloon on palkattu lääkäreitä armeijasta sisällissodasta asti. Yksi syy on hyvin käytännöllinen: Siviililääkärit eivät useinkaan ole valmiita jättämään lyhyellä varoitusajalla työpaikkaansa useiksi vuosiksi siirtyäkseen Valkoiseen taloon, kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Säännöllisesti lääkäreitä on palkattu Valkoiseen taloon 1800-luvun lopulta asti.

Conley on kotoisin Doylestownista Pennsylvaniasta. Hän on erikoistunut osteopaattiseen lääketieteeseen. Yhdysvalloissa osteopaattisten lääkärien koulutus on pitkälti samanlainen kuin perinteisempää lääketiedettä opiskelevien ja he saavat harjoittaa lääkärintointa.

Conley on työskennellyt laivaston palveluksessa. Hän on muun muassa toiminut Afganistanissa Naton terveydenhuoltoyksikön traumahoidon johtajana.

Valvoi Trumpin hydroksiklorokiinin käyttöä

Jo toukokuussa Conley joutui julkisuuteen, kun hän paljasti, että Trump oli alkanut ottaa hänen valvonnassaan malarialääke hydroksiklorokiinia.

Monet asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet hydroksiklorokiinin hyödyt COVID-19:n hoidossa tai ennaltaehkäisyssä, mutta Trump puhui lääkkeen puolesta.

Conley sanoi tuolloin, että hän ja presidentti olivat arvioineet hyötyjen voittavan haitat.

Sean Conley johdattaa lääkäritiimiään tiedotustilaisuuteen Trumpia hoitaneen Walter Reed Medical Centerin pihalle 5. lokakuuta. AOP

Lauantaina Conley sanoi, ettei Trumpia nyt hoideta hydroksiklorokiinilla.

Conleyn lausunnot hämmentäneet

Nyt Conley on aiheuttanut hämmennystä muun muassa antamalla aluksi ymmärtää, että Trump olisi tiennyt koronatartunnastaan jo keskiviikkona eikä myöhään torstaina. Myöhemmin Conley sanoi, että hän sanoi vahingossa väärin, muun muassa The New York Times -lehti kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Trump kertoi tartunnasta Twitterissä Suomen aikaa perjantaiaamuna.

Epävarmuuden aihe ovat olleet myös Conleyn kommentit siitä, oliko presidentti saanut lisähappea. Hän ei ole vahvistanut tietoa, mutta toisten tietojen mukaan Trump olisi sitä saanut. Conley ei ole myöskään kertonut onko presidentillä ollut keuhkokuume.

Conleyn kommentit presidentin terveydentilasta ovat olleet toiveikkaita, ja hän on vakuuttanut presidentin voivan olosuhteisiin nähden hyvin. Conley on vakuuttanut, ettei ole yrittänyt salailla tai sanoa jotain, mikä ei olisi välttämättä totta.

Myöhemin Conley myönsi, että hänen optimistiset lausuntonsa olivat suunnatut Trumpille, joka katsoi sairaalassa tiedotustilaisuutta televisiosta, The Financial Times -lehti toteaa. (siirryt toiseen palveluun)

Lue myös:

Video: Presidentti Trump poistui sairaalasta helikopterikyydillä Valkoiseen taloon – Kertoi Twitterissä palaavansa pian kampanjoimaan

Lähteet: BBC, The New York Times, The Financial Times