Syyrian talous syöksykierteessä – Leivän hinta on noussut rajusti ja bensajonot tukkivat Damaskoksen kadut

Syyrian presidentti Bashar al-Assad on kasvavan arvostelun kohteena. Ghadi Boustani / Yle

Tästä vuodesta olisi voinut tulla hyvin toisenlainen Syyriassa.

Vuoden alussa presidentti Bashar al-Assad vakuutti taistelevansa, kunnes viimeisetkin kapinallisalueet on vallattu takaisin. Pääkaupunki Damaskoksessa moni toivoi, että arki vihdoin muuttuisi helpommaksi, kun sota oli jo aikoja sitten siirtynyt kauas pohjoiseen.

Toisin kävi, lopullista voittoa ei tullut. Syyrian talous on romahtanut ja myös Damaskoksessa on nyt pulaa kaikesta.

Raskas ja sekava vuosi

– Tämä vuosi on ollut tosi rankka ja kaoottinen. Ruoan hinta on noussut todella paljon ja täällä on ihmisiä, jotka näkevät nälkää, sanoo puhelimitse haastateltu damaskoslainen nainen, jonka nimeä ei tässä jutussa julkaista turvallisuussyistä.

Syyrian valuutan, punnan, romahdus on nostanut elintarvikkeiden hintoja, koska Syyria on pitkälle riippuvainen tuonnista.

Punta on tänä vuonna menettänyt yli puolet arvostaan suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Syöksy on hellittänyt hiukan, mutta dollarilla saa yli 2 200 Syyrian puntaa, kun vuoden alussa yhden dollarin arvo oli noin 1 000 Syyrian puntaa

Hallituksen alueella on nyt pulaa myös leivästä, vaikka sitä säännöstellään. Jos leipää löytyy valtion tukemaan hintaan, kilo maksaa vain noin 50 Syyrian puntaa (euroissa noin 20 senttiä).

Virkamiehen palkka ei riitä vuokraan

Jos halpa leipä loppuu, sitä on haettava mustasta pörssistä, jossa hinta on aivan toista luokkaa.

Leipäkilo voi maksaa 1 000 puntaa, mikä on jo valtava summa monille.

Tavallinen virkamiehen kuukausipalkka on 50 000 Syyrian puntaa eli noin 20 euroa. Raha ei Damaskoksessa riitä edes pienen asunnon vuokraan laitakaupungilla. Vuokrien nousu on johtanut siihen, että monet ihmiset ovat muuttaneet takaisin sodan runtelemiin lähiöihin, joissa he korjaavat asumuksiaan sen minkä voivat.

Damaskoksessa ihmiset ovat palaamassa tuhoutuneisiin lähiöihin. Arkistokuva. Ghadi Boustani / Yle

Ylen haastattelema syyrialaisnainen on suhteellisesti ottaen hyvätuloinen, hän ansaitsee noin 300 000 Syyrian puntaa (noin 120 euroa) kuukaudessa.

Hän on yhdessä ystäviensä kanssa kerännyt rahaa elintarvikepaketteihin muun muassa sotainvalideille ja kaatuneiden sotilaiden perheille.

– Minulla ei ole hätää. Omistan asuntoni ja autoni, mutta pitää olla nuuka, jotta selviää arjesta. Tämä ei ole samanlaista kuin ennen, nainen sanoo.

Öljyntuottajamaan bensajonot

Elintarvikepulan lisäksi sähköt katkeilevat Damaskoksessa ja muissa kaupungeissa. Myös polttoaineista on pulaa.

– Ihmiset saattavat jonottaa jopa kaksi vuorokautta huoltoasemalla. Tilanne on erityisen paha maakunnissa. Siellä ei välillä ole bensaa lainkaan, kertoo Ylen haastattelema nainen.

Polttoainepula on johtanut pitkiin jonoihin huoltoasemilla. Youssef Badawi / EPA

Säännöstellyn bensiinin hinta on alle kymmenen senttiä litralta, mutta jos joutuu hakemaan täydennystä mustasta pörssistä, hinta saattaa olla yli kymmenkertainen.

Polttoainepula johtuu muun muassa siitä, että Yhdysvaltain tukemat kurdijohtoiset joukot valvovat suurta osaa Koillis-Syyrian öljykentistä. Yhdysvaltain asettamien pakotteiden kanssa kamppaileva liittolaismaa Iran ei myöskään ole toimittanut öljyä entiseen tapaan.

Pitkistä bensajonoista on näkynyt myös kuvia sosiaalisessa mediassa, muun muassa Etelä-Syyriasta Daraan alueelta.

#أحرار_حوران

تشهد محطات الوقود في ريف درعا الشرقي أزمة محروقات حادّة، كمحطة "العنتبلي" الواقعة على الطريق الرئيسي شمالي بلدة الجيزة.



وتظهر الصور الواردة من بلدة الجيزة اصطفاف مئات السيارات منذ فجر اليوم الإثنين في البلدة، لعدم توافر البنزين الكافي. pic.twitter.com/vk5CJ22Vjy — تجمع أحرار حوران (@HoranFreeMedia) 14. syyskuuta 2020

Sähköä tulee tällä hetkellä Damaskoksessa kaksi tuntia kerrallaan, sitten sähkö katkaistaan neljäksi tunniksi, ennen kuin valot taas syttyvät ja jääkaappi käynnistyy muutamaksi tunniksi.

Pakotteet ja Libanonin kriisi pahentaneet ongelmia

Talousromahdus on ollut raju, vaikka Syyrian talous on jo pitkään kärsinyt sodasta.

– Tähän päälle on nyt tullut kolme asiaa. COVID-19, Libanonin kehitys ja sitten vielä Yhdysvaltain Caesar-pakotteet, luettelee Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin ylipistosta.

Yhdysvaltain asettamat niin sanotut Caesar-pakotteet (siirryt toiseen palveluun)uhkaavat yrityksiä ja henkilöitä, jotka tekevät kauppaa Assadin hallinnon kanssa.

Nimensä pakotteet ovat saneet syyrialaisen sotilasvalokuvaajan koodinimestä. Kuvaaja pakeni maasta ja vei mukanaan kuvia tuhansista kuolemaan kidutetuista vangeista (siirryt toiseen palveluun).

Dollarit jäivät libanonilaispankkeihin

Syyrian reitti kansainvälisille rahamarkkinoille, Libanon, on myös ajautunut syvään talouskriisiin. Pankkien nostorajoitukset johtivat siihen, että monien varakkaiden syyrialaisten ja syyrialaisfirmojen dollaritalletukset jäivät jumiin libanonilaisiin pankkeihin.

Kolmas ongelma on koronavirus. COVID-19 leviää Syyriassa sekä hallituksen että kapinallisten alueilla. Virallisten tietojen mukaan hallituksen alueilla ei näytä kovin pahalta, runsaat 200 ihmistä on kuollut.

Harva kuitenkin uskoo näihin lukuihin. Syyrian lääkäriliiton jäsenet ovat poikkeuksellisesti kertoneet julkisesti, että pelkästään terveydenhuoltoalalla koronaan on kuollut noin 160 työntekijää.

Presidenttiä arvostellaan

Sodan aikana Assadin hallinnolle uskollisina pysyneet kansalaiset arvostelevat nyt hallitusta ja presidenttiä, mikä on poikkeuksellista.

– Myös presidenttiä hyvänä pitäneet näkevät asiat nyt toisin. Ihmiset odottivat, että kehitys menisi parempaan suuntaan ja korruptioon puututtaisiin, kun sota on ohi. Nyt näyttää lähinnä siltä, että kaikkein pahimmat tyypit ovat saaneet nostetta, kertoo damaskoslainen nainen.

– Ihmiset ovat vihaisia, todella vihaisia.

Mielenosoituksista täysimittaiseen sotaan Harasta Damaskoksen itälaidalla on tuhoutunut pahoin. Tom Kankkonen / YLE Arabikevään mielenosoitukset alkoivat Syyriassa alkuvuonna 2011. Turvallisuusjoukot vastasivat mielenosoituksiin kovilla otteilla. Myös haliltuksen vastustajat aseistautuivat, ja maassa alkoi sisällissota. YK ja ihmisoikeusjärjestöt ovat keränneet todisteita Syyrian hallituksen ja sen liittolaisten vakavista sotarikoksista, kuten sairaaloiden pommittamisesta. Myös kapinalliset ovat tulittaneet siviilikohteita. Ääriliike Isis valtasi laajoja alueita Koillis-Syyriasta, ennen kuin liike murskattiin. Sota ajoi miljoonia syyrialaisia kodeistaan. Noin kuusi miljoonaa pakeni naapurimaihin, ennen kaikkea Libanoniin ja Turkkiin. Saman verran ihmisiä päätyi sisäisiksi pakolaisiksi. Arviot sodassa kuolleiden määrästä vaihtelevat 400 000:n molemmin puolin, mutta tarkkoja lukuja ei ole (siirryt toiseen palveluun). Suuri osa kuolleista on siviilejä. Syyrian asevoimat on Venäjän, Iranin ja Libanonin Hizbollah-liikkeen tuella vallannut takaisin suurimman osan menettämistään alueita.

Kohti uutta kansannousua?

Syyrian tilannetta pitkään seurannut professori Hannu Juusola pitää uutta ruohonjuuritason laajaa kansannousua epätodennäköisenä, vaikka hallintoa arvostelevia mielenosoituksia on esiintynyt kesästä lähtien.

Kriisi voi kuitenkin uhata presidentti Assadia toisella tavalla.

– Jos hallinnon sisältä nousee hahmoja, jotka ovat uskottavia (Assadin hallintoa tukeneiden) Venäjän ja Iranin kannalta, tämä voisi johtaa palatsivallankumoukseen, Juusola pohtii.

Hänen mukaansa sisäpiirin palatsivallankumous voisi kuitenkin aiheuttaa väkivaltaisen valtataistelun, mitä Venäjä ei varmastikaan halua.

Harri Vähäkangas / Yle

Pohjoisessa heiveröinen tulitauko

Tästä vuodesta ei myöskään tullut lopullisen voiton juhlaa Assadin hallinnolle.

Pohjois-Syyriassa on edelleen muun muassa radikaalien islamistiryhmien valvomia alueita Idlibin maakunnassa ja Aleppon maakunnan länsiosassa. Alueella on voimassa Turkin ja Venäjän sopima tulitauko, jota kuitenkin rikotaan säännöllisesti.

Aleppon maakunnassa sijaitsevasta Ataribin kaupungista kotoisin oleva toimittaja Hussein Akkoush kuvailee kapinallisalueiden tunnelmia yllättävän myönteisesti.

– Tietysti ihmiset ovat kärsineet sodasta todella paljon, mutta tilanne on ollut suhteellisen rauhallinen viime aikoina. Venäläiset lentokoneet ovat ilmassa, mutta ne eivät juurikaan ole tehneet ilmaiskuja, Akkoush kertoo Turkista, jossa hän oleskelee tällä hetkellä.

– Myös turkkilaisjoukkojen läsnäolo rauhoittaa ihmisiä, hän jatkaa.

Turkki on osana Venäjän ja Iranin kanssa tehtyä sopimusta lähettänyt tuhansia sotilaita Idlibiin.

Turkin liira Syyrian punnan tilalle

Pohjois-Syyriassa on satojatuhansia sisäisiä pakolaisia. Mutta kapinallisten valvomilla alueilla pakotteet eivät vaikuta talouteen samalla tavalla kuin hallinnon alueilla.

Syyrian punnan romahtamisen jälkeen sekä Idlibissä että Aleppon maakunnan länsiosissa on siirrytty käyttämään Turkin liiraa. Akkoushin mukaan monet sairaalat ovat toiminnassa ja alueelle saapuu myös apua ulkomailta.

Toinen ratkaisematon kysymys on, mitä tapahtuu kurdijohtoisten joukkojen valvomille alueille Koillis-Syyriassa. Turkki on vallannut joitakin kurdien valvomia alueita viime vuosina ja se on rekrytoinut itselleen uskollisia paikallisjoukkoja.

Presidentti Bashar al-Assad katselee kansalaisiaan julisteessa Aleppon keskustassa. Tom Kankkonen / Yle

Ei nopeita ratkaisuja näköpiirissä

Hannu Juusolan mukaan Syyrian pattitilanne voi jatkua vielä pitkään, talousahdingosta ja pakotteista huolimatta.

– Irakin tuore historia on esimerkki siitä, miten kauan tällainen ulospäin kestämättömältä näyttävä tilanne voi jatkua. Epävirallinen talous ja salakuljetus voivat pitää järjestelmää pitkäänkin pystyssä, vaikka valtaosa kansasta köyhtyy ja köyhtyy. Valitettavasti tästä ei ole helppoa tietä ulos.

Sekä Damaskoksessa että Pohjois-Syyriassa vallitsee suuri epävarmuus siitä, mitä jatkossa tapahtuu.

"Idlibissä ei enää pakopaikkaa"

– Jos uusi suurhyökkäys käynnistyisi Pohjois-Syyriassa, ihmisillä ei enää olisi pakopaikkaa, koska Turkin vastainen raja on kiinni. Jos Syyrian hallinto ja Venäjä iskevät koko alueelle, seurauksena olisi katastrofi, Hussein Akkoush sanoo.

Assadin hallinnon valvomilla alueella moni miettii, miten rankka talvi on edessä, kun elintarvikepula yhdistyy polttoainepulaan ja jatkuviin sähkökatkoihin.

Nämä ongelmat ovat tuttuja kapinallisten valvomien alueiden asukkaille, mutta nyt tilanne on aiempaa vaikeampi myös Syyrian pääkaupungissa.

