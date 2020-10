Jatkuvasti palamaan syttynyttä jätekasaa purettu jo 4 päivää sataman varastohallissa: "Maali häämöttää, mutta emme tiedä milloin"

Tulipaloa on sammutettu lauantaista asti.

Tulipaloa on sammutettu lauantaista asti. Kymenlaakson pelastuslaitos

Savuhaitta lähialueelle on hälvennyt, mutta palo kytee edelleen.

Varastohallin tulipalon sammutustyöt jatkuvat Haminan satama-alueella nyt neljättä päivää. Kymenlaakson pelastuslaitos tyhjentää varastohallia ja varmistaa, ettei hallissa varastoitu jäte pala.

– Tyhjennys etenee ja maali häämöttää, mutta emme tiedä milloin. Savuhaittaa ei enää juurikaan ole lähialueelle, päivystävä päällikkö Jukka Ruuskanen kertoi tiistaina aamupäivällä.

Varastohallissa syttynyttä tulipaloa on sammutettu lauantaista asti, ja palo kytee edelleen.

Tulipalo syttyi, kun halliin varastoitu purkujäte oli alkanut käydä ja syttynyt itsestään palamaan. Kierrätyspolttoaineeksi tarkoitetun jätteen joukossa on esimerkiksi muovia.

Palon sammuttaminen on pelastuslaitoksen mukaan erittäin vaikeaa, sillä tulipalo on jätekasan sisällä.

Toistuvia hälytyksiä pelastuslaitokselle

Suuri, 25 000 neliömetrin kokoinen varastohalli on työllistänyt Kymenlaakson pelastuslaitosta myös useita kertoja aiemmin.

Pelastuslaitoksen Ruuskanen kuvaili maanantaina Ylelle, että hallissa varastoitu materiaali on halliin täysin vääränlaista.

– Yrittäjän olisi pitänyt jo alkuvaiheessa tyhjentää halli kokonaan. Ei ole mistään kotoisin, että pelastuslaitos joutuu satsaamaan tällaiseen. Kyllä tästä pitäisi saada yrittäjä vastuuseen, hän sanoi.

Yle kertoi maanantaina, että hallin omistaa Helsingissä toimiva kiinteistöyhtiö Haminan Tanttutie 4 Oy.

Sitä edustaa toinen Helsingissä toimiva yritys Avanto Property Team, jonka mukaan kiinteistöyhtiön yhteydet vuokralaiseen ovat katkenneet jo toukokuussa 2019. Yhtiö ei sanojensa mukaan hyväksy hallissa tapahtunutta toimintaa. Yle ei tavoittanut vuokralaisyritystä kommentoimaan asiaa.

Jätettä varastoitu reilun vuoden ajan

Hallissa toimiva yritys sai alkuvuodesta 2019 ympäristöluvan kierrätyspolttoaineen ja kierrätyspuun välivarastointiin.

Haminan kaupungin ympäristötarkastajan Kirsi Seppälän mukaan hallissa on varastoitu luvan mukaista jätettä, mutta se on ollut vähän märkää. Hakija on alun perin ilmoittanut, että hallissa varastoitava jäte olisi kuivaa.

Hallin ongelmien taustalla voivat Seppälän mukaan vaikuttaa jätteiden liian pitkä varastointiaika ja se, että jäte on ollut kosteaa. Jäte on ollut varastossa nyt reilun vuoden.

Jätteiden varastointiin liittyviä asioita selvitetään kaupungin ympäristöpalveluissa ja pelastuslaitoksella, ja myös hallin omistaja ja vuokralainen ovat selvitelleet asioita keskenään. Tilanteeseen toivottaisiin Seppälän mukaan ratkaisua mahdollisimman pian.

– Katsotaan nyt miten tämä asia etenee. Lain mukaan mahdollisuudet ympäristöluvan purkamiseen ovat olemassa. Se on yksi harkittava vaihtoehto, Seppälä sanoi maanantaina.

Lue myös: Palomiehet ravanneet sammuttamassa samaa jätekasaa kesästä asti: "Ei tämä ole mistään kotoisin"